เจ๊เอ๋ แฉ 'องุ่น' อดีตรองประธานมูลนิธิ บุ๋ม ปนัดดา โกงเงินบริจาค
ณัฐฐารินต์ เกษมสารพิพัฒน์ หรือเจ๊เอ๋ ออกมาแฉพฤติกรรม 'องุ่น' อดีตรองประธานมูลนิธิ บุ๋ม ปนัดดา ว่าบริหารเงินบริจาคไม่โปร่งใส เบิกเงินสดซ้ำซ้อน และมีการละเลยต่อผู้รับบริการ
ณัฐฐารินต์ เกษมสารพิพัฒน์ หรือ เจ๊เอ๋ อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ได้ออกมาโพสต์วิดีโอลงแอปพลิเคชัน TikTok จำนวน 3 คลิป เพื่อตอบโต้และแฉพฤติกรรมของ องุ่น อดีตรองประธานมูลนิธิ บุ๋ม ปนัดดา หลังมีการสัมภาษณ์รายการ โหนกระแส เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2567 ที่ทำให้สาธารณชนตั้งข้อสงสัยด้านการเงินของมูลนิธิ
ประเด็นหลัก: การแฉการบริหารเงินบริจาค
เจ๊เอ๋ ยืนยันผ่านคลิปว่า องุ่น ได้พูดโกหกในเรื่องต่างๆ มากมาย โดยตนเองไม่เคยขอยื่นสมัครหรือเสนอตัวเข้ามารับตำแหน่งรองประธานของมูลนิธิแต่อย่างใด สาเหตุที่ตัดสินใจออกมาทำงานแล้วถอยออกมากลับนั้น เพราะเห็นข้อบกพร่องและการใช้จ่ายที่ขาดความโปร่งใสของ องุ่น ต่อหน้าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ซึ่งสะท้อนถึงปัญหาการบริหารจัดการภายในองค์กรAlso readแบงค์ อาทิตย์ พุ่งล้าน IG หลังเล่นซีรีส์วายแรก คนโง่รักเขา
พฤติกรรมการควบคุมและผูกขาดอำนาจ
เจ๊เอ๋ ยังระบุว่า องุ่น มีพฤติกรรมการข่มขู่และบีบบังคับผู้คนรอบตัว บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ เพื่อให้ตนเองกลายเป็นบุคคลสำคัญเพียงคนเดียวในองค์กร ตอนนี้องุ่นได้เป็นบุคคลสำคัญแล้วและขอให้จำไว้ว่าต้องเข้าไปรับใช้เจ้านายเสมอ ซึ่งเป็นบรรยากาศการทำงานที่สร้างความอึดอัดและไม่เป็นธรรมแก่อาสาสมัครคนอื่น ๆ
ข้อกล่าวหาเรื่องการใช้จ่ายที่ไม่เป็นกลาง
เจ๊เอ๋ ได้เปิดเผยกรณีตัวอย่างที่สร้างความไม่พอใจ โดยเล่าว่าครั้งหนึ่ง องุ่น ได้นำพาไปเดินตลาดชุมชนเพื่อรับบริจาคเงินจากชาวบ้าน ซึ่งเวลาได้รับเงิน องุ่น จะมีพฤติกรรมยิ้มร่าและกระตือรือร้น แต่พอเป็นเรื่องของสิ่งของหรืออาหารกลับมีพฤติกรรมเกี่ยงงานไม่ยอมรับผิดชอบ
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อทหารมาตั้งครัวแจกข้าวแกงปลานิลที่มีกลิ่นหอมและรสชาติดี แต่ องุ่น กลับสั่งให้เจ๊เอ๋ ทำอาหารเพียงเมนูผัดถั่วงอกเท่านั้น ทั้งที่เงินบริจาคที่ถูกนำไปใช้ซื้อของไม่ได้มาจากกระเป๋าตนเอง แต่เป็นเงินที่ผู้บริจาคนำมา อีกทั้งถั่วงอกที่นำมาทำอาหารก็เป็นสิ่งที่ผู้บริจาคนำมาให้เอง
หลักฐานการจ่ายเงินสดและพฤติกรรมระหว่างทำงาน
ด้านเส้นทางการเงิน เจ๊เอ๋ ได้ออกมาอ้างว่า องุ่น เป็นคนคอยเบิกเงินสดให้ บุ๋ม ปนัดดา โดยมีการโอนเงินจากมูลนิธิออกไปเป็นเงินสด แล้ว องุ่น จะเป็นคนยื่นเงินสดดังกล่าวให้ บุ๋ม ปนัดดา ทุกครั้ง แต่จำนวนเงินที่เบิกออกมาทั้งหมดไม่ทราบรายละเอียดที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม เจ๊เอ๋ ระบุว่าองุ่น จะยื่นเงินสดจำนวน 2,000 ถึง 4,000 บาท แล้วนำไปแจกจ่ายต่อ
เจ๊เอ๋ ยืนยันว่าการทำอาหารแจกในครั้งนั้น ตนเองใช้เงินส่วนตัวทำทั้งหมดและไม่เคยเบิกจากมูลนิธิ ส่วนองุ่น นั้นระหว่างอยู่ที่หน้างาน สตง. กลับไม่มีข้าวให้กิน ต้องใช้เงินส่วนตัวของตนเองซื้ออาหารมาแจกจ่ายเอง ขณะที่องุ่น กลับใช้เวลาส่วนใหญ่ในการจับแต่มือถือถึง 2-3 เครื่อง และไม่ยอมพูดคุยกับผู้อื่นเท่าที่ควร
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