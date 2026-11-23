เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิด Princess's Cup Thailand 2026 ครั้งที่ 12 ที่สนามเป้า
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดการแข่งขัน Princess's Cup Thailand 2026 ครั้งที่ 12 ที่สนามเป้า เพื่อยกระดับมาตรฐานกีฬาขี่ม้าไทยสู่สากลและกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวเชิงกีฬา
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬาขี่ม้า Princess's Cup Thailand 2026 ครั้งที่ 12 ณ สนามกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ หรือ สนามเป้า ในกรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2567 เวลา 17.00 น.
สืบสานพระดำริยกระดับมาตรฐานสากล
การแข่งขัน Princess's Cup Thailand 2026 ครั้งนี้ จัดขึ้นตามพระวินิจฉัยของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยทรงสืบสานและต่อยอดจากพระดำริของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่ทรงมุ่งยกระดับวงการกีฬาขี่ม้าของไทยให้เข้าถึงมาตรฐานสากลAlso readราชกิจจาฯ ประกาศปิดถนนหลายจุดในกรุงเทพ 28-29 พ.ย. รับงานวิ่งมาราธอน
การดำเนินการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักกีฬาขี่ม้าและบุคลากรในวงการ ให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การแข่งขันที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างนักกีฬา ชมรม และสโมสรขี่ม้าต่างๆ ทั่วประเทศ
แนวคิดสายสัมพันธ์คนกับม้า
งานปี 2567 นี้ ดำเนินภายใต้แนวคิดหลัก 'Building the Bond Between Horse & Rider. Discover the Joy of Horse Connection' ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างผูกพันระหว่างผู้ขี่ม้ากับม้าอย่างลึกซึ้ง รวมถึงให้ความสำคัญกับบุคลากรที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของวงการกีฬาขี่ม้าทุกตำแหน่ง
การแข่งขันครอบคลุมรายการระดับนานาชาติและระดับประเทศหลายประเภท ได้แก่ การแข่งขันกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางสำหรับเยาวชนนานาชาติ FEI SEA Youth Cup (CSIJ-B 2026) การแข่งขัน Princess's Cup Thailand จำนวน 5 ประเภท ได้แก่ ศิลปะการบังคับม้า การขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง อีเวนท์ติ้ง สุดยอดช่างเกือกม้า และสุดยอดผู้ดูแลม้า
ไฮไลต์เมืองและพิธีมอบรางวัล
หนึ่งไฮไลต์สำคัญของปีนี้คือ การแข่งขันขี่ม้าโปโลกลางเมืองในรูปแบบอารีนา รายการ City Polo International 2026 ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สัมผัสกีฬาขี่ม้าโปโลในรูปแบบที่แตกต่างจากการแข่งขันทั่วไป
ในพิธีเปิด สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงทอดพระเนตรวีดิทัศน์การจัดการแข่งขันก่อนทอดพระเนตรการแข่งขันขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวางรายการ Six-Bar Jumping โดยพระราชทานรางวัลแก่นักกีฬาผู้ชนะ คือ นายสรวิศิษฏ์ โรฮ์ลิงค์ (Soarawisist Rohling) จากประเทศไทย พร้อมม้าชื่อ Money Maker Checkmate
นิทรรศการและกิจกรรมตลอดสัปดาห์
ภายในงานมีการจัดนิทรรศการที่อาคารคาปูชิโน ระหว่างวันที่ 23 ถึง 29 พฤศจิกายน 2567 เวลา 10.00-18.00 น. ภายใต้แนวคิด 'ปฐมบทแห่งสายสัมพันธ์และความเพียร จากจุดเริ่มต้นสู่เส้นทางเจ้าฟ้านักกีฬา' เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวแรงบันดาลใจในการสืบสานการแข่งขันให้เติบโตสู่มหกรรมระดับนานาชาติ
กิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่เป็นการแข่งขันกีฬา แต่ยังมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา สร้างโอกาสทางอาชีพ และกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้ประชาชนและเยาวชนได้สัมผัสกีฬาขี่ม้าอย่างใกล้ชิดจากคณะทูต ข้าราชการ และผู้สนับสนุนทุกภาคส่วนที่เฝ้ารับเสด็จ
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