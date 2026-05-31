เจ้ามือ Bitcoin หยุดสะสมตั้งแต่ก.พ. สัญญาณเตือนตลาดหรือแค่พักตัว?

เจ้ามือ Bitcoin หยุดสะสมตั้งแต่ก.พ. สัญญาณเตือนตลาดหรือแค่พักตัว?
📆5/31/2026 11:08 AM
📰siamblockchain
ข้อมูลจาก CryptoQuant เผยเจ้ามือรายใหญ่หยุดสะสม Bitcoin ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ขณะเจ้ามือระดับกลางอ่อนแรงลง สะท้อนความต้องการ On-chain ชะลอตัว แต่ยังต้องจับตาปัจจัยอื่นประกอบ

ข้อมูลล่าสุดจาก CryptoQuant ซึ่งได้รับการเผยแพร่โดย Coin Bureau เปิดเผยถึงพฤติกรรมล่าสุดของกลุ่มผู้ถือครอง Bitcoin รายใหญ่ หรือที่เรียกกันว่า 'เจ้ามือรายใหญ่' ว่าพวกเขาได้หยุดการสะสมเหรียญตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ขณะเดียวกัน กลุ่ม 'เจ้ามือระดับกลาง' ซึ่งหมายถึงนักลงทุนที่ถือ Bitcoin ในปริมาณรองลงมา ก็มีแนวโน้มการสะสมที่อ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่อง โดยยอดถือครองสูงสุดของกลุ่มนี้ลดต่ำลงเรื่อย ๆ นับตั้งแต่เดือนกันยายนปี 2025 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นสัญญาณที่นักลงทุนในตลาดคริปโตเคอร์เรนซีไม่ควรมองข้าม เนื่องจากในอดีต การหยุดสะสมของเจ้ามือรายใหญ่มักเป็นสัญญาณนำของการปรับฐานหรือการชะลอตัวของตลาด แม้ว่าในครั้งนี้จะยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าตลาดกำลังเข้าสู่ขาลงรอบใหม่ แต่การชะลอตัวของแรงซื้อจากผู้ถือครองรายใหญ่ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ควรจับตา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ Bitcoin ซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดของวัฏจักรในปัจจุบัน ข้อมูลจาก CryptoQuant ยังสอดคล้องกับตัวชี้วัดหลายตัวที่แสดงให้เห็นว่าการเติบโตของความต้องการในฝั่ง On-chain เริ่มชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า การวิเคราะห์เชิงลึกชี้ให้เห็นว่าพฤติกรรมของเจ้ามือระดับกลางนั้นมีความสำคัญไม่แพ้เจ้ามือรายใหญ่ เนื่องจากการอ่อนตัวของพวกเขาอาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่านักลงทุนที่มีกำลังซื้อรองลงมาเริ่มขาดความเชื่อมั่นหรือรอจังหวะที่เหมาะสมกว่าในการเข้าซื้อ สัญญาณ On-chain ที่น่าสนใจที่สุดในตอนนี้คือการที่ข้อมูลสะท้อนถึงพฤติกรรมของเจ้ามือมากกว่าการเคลื่อนไหวของราคาเพียงอย่างเดียว ตัวอย่างเช่น ปริมาณธุรกรรมขนาดใหญ่และจำนวนกระเป๋าเงินที่ถือครองเหรียญจำนวนมากมีแนวโน้มลดลง ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการสะสมที่อ่อนแรงลงของเจ้ามือทั้งสองกลุ่ม อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์บางรายมองว่าการหยุดสะสมของเจ้ามือรายใหญ่อาจเป็นเพียงช่วงพักตัวก่อนการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่รอบถัดไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเม็ดเงินจากกองทุน ETF Bitcoin และบริษัทมหาชนยังคงไหลเข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ในช่วงที่ผ่านมา Bitcoin ETF ในสหรัฐอเมริกามีปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจช่วยชดเชยแรงขายหรือการชะลอตัวของเจ้ามือได้ นอกจากนี้ การยอมรับ Bitcoin ในระดับสถาบันที่เพิ่มขึ้น เช่น การที่บริษัทจดทะเบียนบางแห่งประกาศถือ Bitcoin เป็นสินทรัพย์สำรอง ก็เป็นปัจจัยบวกที่ช่วยหนุนราคาในระยะยาว นักลงทุนจึงควรติดตามข้อมูลการถือครองของกลุ่มเจ้ามืออย่างใกล้ชิดในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเพื่อประเมินทิศทางของตลาด การวิเคราะห์ปัจจัย On-chain ร่วมกับปัจจัยพื้นฐานอื่น ๆ จะช่วยให้การตัดสินใจลงทุนมีความรอบคอบมากขึ้

Bitcoin เจ้ามือ การสะสม On-Chain Cryptoquant

 

