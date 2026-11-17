เจ้าของร้านลำปางเตือนภัย! ลุงหมวกขาวกินฟรีอ้างรู้จักรัฐมนตรีสุชาติ
เจ้าของร้านครัวป่าขามลำปางโพสต์เตือนภัยลุงหมวกขาวอายุ 60 ปี ชอบกินแล้วไม่จ่ายครบ อ้างรู้จักนายสุชาติ ชมกลิ่น โวยวายสร้างปัญหาให้ร้านอาหาร
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง เมื่อเจ้าของ ร้านอาหาร ชื่อดังในเขตตัวเมืองได้เผยแพร่ข้อความและภาพเตือนภัยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับพฤติกรรมของชายสูงวัยผู้สวมหมวกสีขาว ซึ่งมีความพฤติที่ไม่เหมาะสมในการใช้บริการ ร้านอาหาร โดยทำการร้องเรียนไปยังเจ้าของ establishments อื่น ๆ ทั่วทั้งจังหวัดเพื่อให้เพิ่มความระมัดระวังในการต้อนรับลูกค้ารายนี้
พฤติกรรมการกินไม่อิ่มจ่ายไม่ครบ
นายสุชาติ ชมกลิ่น เป็นรัฐมนตรีที่ชายคนดังกล่าวอ้างความสัมพันธ์ โดยเหตุการณ์ล่าสุดเกิดขึ้นในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2569 ชายผู้สวมหมวกสีขาวรายนี้ซึ่งมีอายุประมาณ 60-65 ปี ได้เข้ามาใช้บริการที่ร้านอาหารแห่งนี้ เพื่อรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม เมื่อพนักงานเก็บเงินค่าอาหารจำนวน 200 บาท ชายคนดังกล่าวกลับแสดงออกถึงความไม่พอใจเพราะมีเงินในมือเพียง 180 บาท ขาดเงินอยู่ 20 บาทAlso readมัดรวม 7 ท่า ออกกำลัง ขยับร่างกาย สร้าง 7 วัน ห่างไกล 'หลอดเลือดอุดตัน'
การอ้างสถานะและสร้างเรื่องวุ่นวาย
แทนที่จะชำระเงินให้ครบตามบิลหรือขอโทษตามมารยาททางสังคม ชายวัยสูงอายุดังกล่าวกลับใช้วาจาโวยวายเสียงดังและสร้างสถานการณ์วุ่นวายให้แก่ทางร้านอย่างมาก โดยในขณะนั้นเขาได้แอบอ้างว่ามีความรู้จักรัฐมนตรีคนหนึ่ง ซึ่งก็คือ นายสุชาติ ชมกลิ่น และกล่าวอ้างว่ามีฐานะเป็นอดีตข้าราชการระดับผู้ใหญ่ในจังหวัดลำปาง รวมถึงจังหวัดเชียงราย เพื่อใช้สถานะดังกล่าวเป็นข้ออ้างในการหลีกเลี่ยงการชำระหนี้สิน
ประวัติปัญหาและการสร้างผลกระทบ
คุณน้ำฝน เจ้าของร้านครัวป่าขามที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้สี่แยกซุปเปอร์ศรีชุม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า เธอรู้สึกทนต่อพฤติกรรมของชายรายนี้มานานแล้ว โดยระบุว่าลูกค้าคนนี้เป็นผู้ชายวัยประมาณ 60-65 ปี ซึ่งเคยเข้ามาใช้บริการที่ร้านของเธอประมาณ 3-4 ครั้งแล้ว แต่ทุกครั้งมักจะสร้างความเดือดร้อนรำคาญใจให้แก่ทางร้านและลูกค้าคนอื่น ๆ อย่างสม่ำเสมอ
ความขัดแย้งในร้านคาราโอเกะ
คุณน้ำฝนเปิดเผยเพิ่มเติมว่า ปัญหาของชายคนนี้ได้ลามไปถึงการรบกวนกิจกรรมอื่นภายในร้าน โดยเฉพาะช่วงเวลาที่ลูกค้าคนอื่นกำลังร้องคาราโอเกะ ชายสูงวัยรายนี้จะเข้าไปแย่งคิวร้องเพลง ทั้ง ๆ ที่ทางร้านได้จัดลำดับคิวไว้เรียบร้อยแล้ว และเมื่อถึงเวลาที่ยังไม่ถึงคิวของตัวเอง เขาก็จะชอบเอะอะโวยวาย ทำให้เกิดความรู้สึกไม่พอใจอย่างมากจากลูกค้าโต๊ะอื่น ๆ ที่กำลังEnjoyกับบรรยากาศการสังสรรค์
แนวทางการจัดการปัญหาในอนาคต
ในกรณีล่าสุดเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2569 คุณน้ำฝนระบุว่า ทางร้านตั้งใจตั้งแต่แรกว่าจะลดหนี้จำนวน 20 บาทให้นั้น แต่เมื่อพิจารณาถึงพฤติกรรมในอดีตที่ชายรายนี้เคยทำลักษณะเดียวกันหลายครั้ง รวมถึงเคยไปขอยืมเงินพนักงานเสิร์ฟเพื่อนำมาจ่ายค่าอาหาร ทางร้านจึงตัดสินใจยืนยันให้เขาชำระเงินให้ครบตามบิลเพื่อเป็นการดัดนิสัย
บทสรุปและบทเรียนสำหรับผู้ประกอบการ
เหตุการณ์นี้ได้กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ในจังหวัดลำปาง โดยเฉพาะโพสต์ที่แชร์โดยเจ้าของร้านอาหารชื่อดัง ซึ่งต้องการแจ้งเตือนให้ร้านอาหารต่าง ๆ ทั่วประเทศหรือจังหวัดอื่น ๆ ได้ทราบถึงพฤติกรรมของชายคนดังกล่าว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำซ้อนกับ establishments อื่น ๆ ที่อาจไม่ทันได้ระวังตัว
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