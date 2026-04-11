เจ้ามือเปิด Short Bitcoin $87.9 ล้าน ที่ $72,000 จุด Liquidation ใกล้เคียง จับตา Short Squeeze

วิเคราะห์สถานการณ์ตลาด Bitcoin หลังเจ้ามือรายใหญ่เปิด Short Position มูลค่ามหาศาล พร้อมจุด Liquidation ที่ใกล้เคียงราคาปัจจุบันเพียง 7% ชี้ให้เห็นถึงโอกาสเกิด Short Squeeze และความผันผวนที่อาจเกิดขึ้น นักลงทุนควรระมัดระวังการใช้ Leverage ในช่วงเวลาดังกล่าว
หากราคา Bitcoin ปรับตัวขึ้นเพียง 7% จากจุดที่เปิด Short ไว้ Position นี้จะถูก Liquidate อัตโนมัติ สร้างแรงซื้อแบบบังคับ (Forced Buying) ที่อาจเร่งให้ราคาพุ่งขึ้นต่อเนื่อง Short Position ขนาดใหญ่ที่ตั้งจุดพอร์ตแตกไว้ใกล้กับราคาปัจจุบันคือ “เชื้อเพลิง” ชั้นดีสำหรับขาขึ้น หาก Bitcoin ทะลุแนวต้านได้ แรงซื้อจากการล้าง Short จะเร่งให้ราคาพุ่งแบบ Short Squeeze ซึ่งเป็นรูปแบบที่เคยเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าใน ตลาดคริปโต \ เจ้ามือ รายหนึ่งเพิ่งเปิด Short Bitcoin มูลค่า $87.
9 ล้าน หรือราว 3 พันล้านบาท ที่ราคา $72,000 โดยมีจุดพอร์ตแตกอยู่ห่างจากราคาปัจจุบันเพียงแค่ 7% เท่านั้น เมื่อผู้เปิด Short ถูกล้างพอร์ต พวกเขาต้อง “ซื้อคืน” Bitcoin เพื่อปิด Position ซึ่งแรงซื้อที่เกิดขึ้นแบบบังคับนี้จะดันราคาขึ้นไปอีก ทำให้ Short Position ถัดไปที่อยู่ใกล้ ๆ ถูกล้างพอร์ตตามเป็นลูกโซ่ การเปิด Short ขนาดนี้ในจังหวะนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดา เจ้ามือรายนี้ใช้ Leverage สูงถึง 40 เท่า และยิ่งน่ากังวลขึ้นไปอีกเมื่อ ข้อมูลจาก Coinglass ชี้ว่าหาก BTC ทะลุขึ้นไปเหนือ $76,150 จะมีการล้าง Short รวมกันสูงถึง $1.4 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งหมายความว่า Position ของเจ้ามือรายนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของระเบิดเวลาที่ใหญ่กว่ามาก\เจ้ามือผิดหรือถูก? มองได้สองทาง ฝั่งที่มองว่าเจ้ามือ “อาจถูก” ก็มีเหตุผลเช่นกัน เพราะ Fear & Greed Index ยังคงอยู่ที่ระดับ 14 ซึ่งสะท้อนว่าแม้ราคาจะขึ้นมา 8% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่นักลงทุนส่วนใหญ่ยังไม่มีความเชื่อมั่นในการฟื้นตัวนี้ และการที่ราคาขึ้นมาในช่วงสงบศึกระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านก็อาจเป็นเพียงแรงขับระยะสั้นที่ยังไม่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับ ผู้เขียนมองว่าตำแหน่ง Short ขนาด $87.9 ล้าน ที่ตั้งจุดล้างพอร์ตไว้ห่างแค่ 7% นั้นเสมือนการวางก้อนหินขนาดใหญ่ไว้บนทางลาด ถ้า Bitcoin มีแรงผลักเพียงพอที่จะทะลุแนวต้าน $75,000-$77,000 ได้ แรงจาก Short Squeeze จะยิ่งทำให้ราคาพุ่งแรงกว่าที่ใครคาดไว้ แต่ถ้าราคาดีดไม่ขึ้นและย่อลง เจ้ามือรายนี้ก็จะได้กำไรมหาศาล ทั้ง 2 สถานการณ์ล้วนสร้างความผันผวนในระยะสั้น นักลงทุนควรระวังการใช้ Leverage ในช่วงนี้เป็นพิเศ
Bitcoin Short Squeeze Short Position Liquidation ตลาดคริปโต Leverage การซื้อขาย Bitcoin เจ้ามือ การวิเคราะห์ตลาด การลงทุน
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
จำนวนที่อยู่ฝาก BTC เข้ากระดานเทรดลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหลายปี สะท้อนแนวโน้ม 'Not Your Keys, Not Your Crypto'ข้อมูลจาก Crypto Rover ชี้ว่าจำนวนแอดเดรสที่ฝาก Bitcoin เข้ากระดานเทรดลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ใกล้เคียงกับช่วงปลายปี 2017 สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักลงทุนที่หันมาถือครอง Bitcoin ในกระเป๋าส่วนตัวมากขึ้น ข้อมูลนี้มีนัยยะสำคัญต่อโครงสร้างตลาดในระยะยาว และอาจส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคา Bitcoin
Read more »
เจาะกลโกง “Suicide Liquidation” ยอมโดนล้างพอร์ตเพื่อกินกำไรคำโตสรุปข่าว มิจฉาชีพสร้างกลโกงรูปแบบ Suicide Liquidation บนกระดานเทรด Hyperliquid โดยการโอนเงินเข้ามาเปิดโพสิชัน Long 15 ล้านดอลลาร์ในเหรียญ Fartcoin
Read more »
นักลงทุน 'Big Short' ยังคงเดิมพันขาลงในหุ้น Palantirนักลงทุนผู้มีชื่อเสียง 'Big Short' ยังคงถือสถานะ Short ในหุ้น Palantir Technologies โดยมองว่าหุ้นดังกล่าวยังคงมีมูลค่าสูงเกินไป แม้ว่าบริษัทจะมีศักยภาพและอุปกรณ์ในการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมก็ตาม
Read more »
ภูฏานเทขาย Bitcoin ต่อเนื่อง ยอดถือครองลดลงกว่า 70%ภูฏานยังคงลดการถือครอง Bitcoin อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้โอน Bitcoin มูลค่า 18 ล้านดอลลาร์ฯ ส่งผลให้ยอดคงเหลือลดลงกว่า 70% จากจุดสูงสุดเมื่อปี 2567 การตัดสินใจนี้ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับอนาคตของโครงการ Gelephu Mindfulness City และสถานะการขุด Bitcoin ของประเทศ
Read more »
Strategy ซื้อ Bitcoin มากกว่าเหรียญที่ถูกขุดในปี 2025 ถึง 2.2 เท่าสรุปข่าว Strategy ประกาศผ่าน X เมื่อวันที่ 7 เมษายนว่าการช้อนซื้อ Bitcoin ในปี 2026 ของบริษัทมีสัดส่วนคิดเป็น 2.2 เท่าของอุปทาน Bitcoin
Read more »
Samson Mow มอง Bitcoin ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง พร้อมยืนยันเป้า 1 ล้านดอลลาร์Samson Mow CEO ของ Jan3 ยังคงเชื่อมั่นใน Bitcoin โดยชี้ว่าราคาปัจจุบันต่ำกว่าแนวโน้มระยะยาวและเป็นโอกาสในการสะสม พร้อมยืนยันเป้าหมายระยะยาวที่ 1 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงความเข้าใจใน Bitcoin ที่นำไปสู่ความต้องการที่มากขึ้น
Read more »