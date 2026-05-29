เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมบ่อนลักลอบเล่นการพนันไฮโลในซอยบิ๊กแลนด์

เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.คลองหลวง จับกุมบ่อนลักลอบเล่นการพนันไฮโลในซอยบิ๊กแลนด์ หมู่ 13 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยพบว่ามีนักพนันรวมทั้งสิ้น 34 คน และได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดมาสอบสวนที่ สภ.คลองหลวง
เมื่อกลางดึกที่ผ่านมา พ. ต. ท. สุชัย แสงส่อง รอง ผกก.
(สอบสวน) สภ. คลองหลวง พร้อมด้วย พ. ต. ท.
กวินเวทย์ วิริยะสิริภักดี รอง ผกก. ป. สภ. คลองหลวง, พ.
ต. ท. ฉลาด หอมเงิน รอง ผกก. สส.
สภ. คลองหลวง, พ. ต. ท.
นวชล ชมเชย สว. สส. สภ. คลองหลวง และ พ.
ต. ต. พงษ์นพพนนท์ รุ่งโรจน์ สว. สส.
สภ. คลองหลวง นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจและเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.
คลองหลวง ร่วมกันเข้าบุกจับกุมบ่อนลักลอบเล่นการพนัน (ไฮโล) ภายในซอยบิ๊กแลนด์ หมู่ 13 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์สูง 3 ชั้นครึ่ง เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางไปถึงพบว่ามีการล็อกประตูหน้าอย่างแน่นหนา จึงต้องใช้คีมตัดกุญแจและพังประตูเข้าไป เมื่อขึ้นไปตรวจสอบบริเวณชั้น 2 ของอาคาร พบนักพนันชายและหญิงกำลังจับกลุ่มเล่นการพนันอยู่เป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแสดงตัวเข้าควบคุมตัวเอาไว้ พร้อมยึดของกลางเป็นอุปกรณ์การเล่นไฮโลจำนวน 1 ชุด ไม้เขี่ย และชิปแลกเงิน จากนั้นจึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดมาสอบสวนที่ สภ.
คลองหลวง ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีนักพนันรวมทั้งสิ้น 34 คน โดยมี นางสาวลัดดา อายุ 49 ปี รับสารภาพว่าเป็นเจ้ามือทางด้าน พ. ต. ท. สุชัย แสงส่อง เปิดเผยว่า ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.
คลองหลวง ได้รับแจ้งจากสายลับว่าสถานที่ดังกล่าวมีการลักลอบเล่นการพนันไฮโล จึงได้บูรณาการกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องวางแผนเข้าจับกุม เนื่องจากประตูทางเข้าออกมีการล็อกอย่างแน่นหนา เจ้าหน้าที่จึงจำเป็นต้องใช้เครื่องมือตัดกุญแจเพื่อเข้าไปด้านใน จนสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 34 คนพร้อมอุปกรณ์การเล่น ส่วนกรณีที่บ่อนแห่งนี้มีการลักลอบเปิดมานานเพียงใดนั้น ทางเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง แต่เบื้องต้นกลุ่มผู้เล่นให้การอ้างว่าเพิ่งเข้ามาเล่นได้เพียง 1-2 วันเท่านั้น ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดมาสอบสวนที่ สภ. คลองหลว
บ่อนลักลอบ เล่นการพนัน ไฮโล ซอยบิ๊กแลนด์ สภ.คลองหลวง
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
พ่อแม่พาแจ้งความหนุ่มชาวเขาเพื่อนบ้าน บุกข่มขืนลูกสาวพิการทางสมองคาบ้านพ่อแม่พาลูกสาววัย 13 ผู้พิการทางสมอง แจ้งความ สภ. แม่แจ่ม เอาผิด หนุ่มปกาเกอะญอเพื่อนบ้านวัย 34 ที่บุก ข่มขืนเด็ก13ปี ถึงบ้านจนเด็กหวาดกลัว ยันเอาผิดถึงที่สุด ด้านหนุ่มผู้ก่อเหตุกำลังขอมอบตัว ไทยรัฐออนไลน์
Read more »
34 จังหวัด ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ 13 เม.ย.66 เกินมาตรฐาน กระทบสุขภาพเช็กด่วน! 34 จังหวัด ค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน กระทบสุขภาพ พบ จ.เชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน ค่าฝุ่นเกิน 200 มคก./ลบ.ม. ฝุ่น ฝุ่นภาคเหนือ ฝุ่นPM25 ฝุ่นเชียงใหม่ เชียงใหม่ ฝุ่นพิษ
Read more »
เปิดไฮไลต์ถกรัฐมนตรี WTO ครั้งที่ 13 ลุยต่อลดอุดหนุนประมง-เพิ่มความมั่งคงอาหาร ปฏิรูปองค์กร-วางกรอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เปิดไฮไลต์ถกรัฐมนตรี WTO ครั้งที่ 13 ลุยต่อลดอุดหนุนประมง-เพิ่มความมั่งคงอาหาร ปฏิรูปองค์กร-วางกรอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34 - AMARIN TV HD
Read more »
ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ผนึกกำลัง เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ - เอสเอฟ ซีเนม่า และ ทรู ดีแทค ร่วมฉลอง 13 ปี ผ่านแคมเปญ ‘ROBINSON LIFESTYLE 13th ANNIVERSARY BE WITH YOU’ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ผนึกกำลัง เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ - เอสเอฟ ซีเนม่า และ ทรู ดีแทค ร่วมฉลอง 13 ปี ผ่านแคมเปญ ‘ROBINSON LIFESTYLE 13th ANNIVERSARY BE WITH YOU’อมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34 - AMARIN TV HD
Read more »
แมนยู พบ เบรนท์ฟอร์ด!13สถิติเลวร้าย เอริค เทน ฮาก ก่อนเจอผึ้งออกสตาร์ต พรีเมียร์ลีก ย่ำแย่สุดในรอบ 34 ปี-โดน ไบรท์ตัน ทำแสบที่ โอลด์ แทร็ฟฟอร์ด สองปีติด-รวม 13 สถิติที่ไม่น่าจดจำของ เอริค เทน ฮาก กุนซือ แมนฯ ยูไนเต็ด ก่อนเจอ เบรนท์ฟอร์ด วันเสาร์นี้
Read more »
เงินบาทแข็งค่าสุดรอบ 13 เดือน-หุ้นไทยปิดบวกต่อเนื่องสัปดาห์ที่ 2 จับตานโยบาย ศก.รัฐบาลใหม่เงินบาทแข็งค่าสุดรอบ 13 เดือน-หุ้นไทยปิดบวกต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์หน้าจับตานโยบาย ศก.รัฐบาลใหม่ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยสรุปความเคลื่อนไหวค่าเงินบาท เงินบาททยอยแข็งค่าในช่วงต้น-กลางสัปดาห์ไปแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบ 13 เดือนที่ 34.
Read more »