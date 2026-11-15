เจ้าหญิงแคเธอรีนและเจ้าชายวิลเลียมทรงร่วมเสด็จเยือนอินเดีย รับรางวัล Earthshot Prize 2026
เจ้าหญิงแคเธอรีนและเจ้าชายวิลเลียมทรงร่วมเสด็จเยือนนครมุมไบ อินเดีย รับรางวัล Earthshot Prize 2026 เป็นการเสด็จต่างประเทศครั้งแรกในรอบ 4 ปี
เจ้าหญิงแคเธอรีน และ เจ้าชายวิลเลียม ทรงร่วมเสด็จเยือนประเทศ อินเดีย อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 16 ถึง 18 พฤศจิกายน เพื่อทรงเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล Earthshot Prize ประจำปี 2026 ณ นครมุมไบ การเสด็จเยือนครั้งนี้ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญทางพระราชพิธีที่มีการจับตามองจากทั่วโลก
การเสด็จเยือนต่างประเทศครั้งแรกในรอบ 4 ปี
การเสด็จเยือนต่างประเทศร่วมกันครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของทั้งสองพระองค์ในรอบ 4 ปี นับตั้งแต่ที่เจ้าหญิงแคเธอรีนทรงเข้ารับการรักษามะเร็งเมื่อปี 2024 Reuters รายงานว่าการเสด็จเยือนนครมุมไบครั้งนี้เป็นการเยือนต่างประเทศครั้งสำคัญของเจ้าหญิงเคต นับตั้งแต่ที่ทรงเข้ารับการบำบัดรักษาด้วยเคมีบำบัดเชิงป้องกันเมื่อ 2 ปีก่อน แม้ขณะนี้โรคมะเร็งจะเข้าสู่ระยะสงบแล้ว แต่พระองค์เคยทรงเปิดเผยว่าผลกระทบจากการรักษายังคงส่งผลต่อการดำเนินชีวิตเบื้องหน้านี้อยู่Also readจากโลกการบริการระดับเวิลด์คลาส สู่บทบาทผู้ให้เพื่อสังคม 'เอฎา - ปุณศิรา เธียรวร' คว้ารางวัลระดับโลก The Diana Award 2026
เจ้าหญิงเคตทรงลดการปฏิบัติพระกรณีกิจเพื่อฟื้นฟูพระวรกาย ก่อนจะทยอยกลับมาปรากฏพระองค์ต่อสาธารณะ โดยเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา พระองค์เสด็จเยือนเมืองเรจโจเอมิเลีย ทางตอนเหนือของอิตาลี เป็นเวลา 2 วัน เพื่อทรงเข้าร่วมกิจกรรมด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย ถือเป็นการเยือนต่างประเทศครั้งแรกหลังจากหายประชวรอย่างไรก็ตาม การเสด็จเยือนอินเดียครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่เจ้าหญิงเคตจะร่วมเสด็จต่างประเทศกับพระสวามี นับตั้งแต่ทั้งสองพระองค์เสด็จไปยังนครบอสตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อปี 2022 เพื่อเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล Earthshot Prize ในปีดังกล่าว
บทบาทและเหตุผลของการร่วมเสด็จ
สำนักข่าว PEOPLE รายงานว่า ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา เจ้าชายวิลเลียมเสด็จเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล Earthshot Prize เพียงลำพังตั้งแต่ปี 2023 หลังเจ้าหญิงเคตทรงประสงค์ที่จะดูแลเจ้าชายจอร์จ พระโอรสองค์โตในช่วงสอบ ก่อนงดเสด็จร่วมงานที่แอฟริกาใต้ในปี 2024 และบราซิลในปี 2025 ระหว่างพักฟื้นจากการรักษามะเร็ง ขณะโฆษกสำนักพระราชวังเคนซิงตันเปิดเผยกับ ITV News ว่า เจ้าหญิงเคตทรงทราบดีว่ารางวัล Earthshot Prize มีความสำคัญต่อเจ้าชายวิลเลียมมากเพียงใด
โฆษกระบุว่า พระองค์ทรงภาคภูมิใจในความสำเร็จของพระสวามี หลังทรงเห็นความมุ่งมั่นและความทุ่มเทให้กับโครงการตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็จึงทรงยินดีที่จะร่วมเสด็จในครั้งนี้ การได้แบ่งปันช่วงเวลาครั้งนี้ร่วมกันเป็นเรื่องพิเศษอย่างยิ่ง ทั้งสองพระองค์ทรงรอคอยโอกาสที่จะได้พบกับผู้ที่มีบทบาทสำคัญในโครงการ Earthshot ร่วมยินดีกับความสำเร็จของพวกเขา และเห็นถึงผลลัพธ์จากการทำงานที่เกิดขึ้นจริง
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทวิภาคี
ITV News ระบุว่า การเสด็จเยือนอินเดียของทั้งสองพระองค์ยังมีความสำคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหราชอาณาจักรกับอินเดีย โดยรัฐบาลอังกฤษหวังว่าจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างสองประเทศ นี่เป็นโอกาสสำคัญในการกระชับมิตรภาพและยกระดับความร่วมมือในระดับนานาชาติหลังจากที่ห่างหายกันไปในช่วงหลายปี
ก่อนหน้านี้เจ้าชายวิลเลียมและเจ้าหญิงแคเธอรีนเคยเสด็จเยือนอินเดียร่วมกันเมื่อปี 2016 โดยเสด็จไปยังนครมุมไบ เมืองนิวเดลี อุทยานแห่งชาติคาซีรังกา และทัชมาฮาล ก่อนจะเสด็จต่อไปยังภูฏาน การเยือนในครั้งนั้นเป็นรากฐานสำคัญของความสัมพันธ์ทวิภาคีที่ทั้งสองพระองค์ต้องการฟื้นฟูและต่อยอดใน這次การเสด็จเยือนครั้งนี้
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