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Crime

เจ้าอาวาสวัดดังปากพนังสึก หลังชาวบ้านแฉคลิปฉาวเสพสังวาส

KhaosodOnline#13 in ประเทศไทย
เจ้าอาวาสวัดดังปากพนังสึก หลังชาวบ้านแฉคลิปฉาวเสพสังวาส
เจ้าอาวาสวัดปากพนัง · อำเภอปากพนัง · พระครูปลัด
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เจ้าอาวาสวัดดังอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สึกจากการถูกแฉคลิปฉาวกรณีเสพสังวาสกับสตรีต่อหน้ากุฏิกลางวันที่ 7 พ.ย. 2569

เจ้าอาวาสวัดชื่อดังใน อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ต้องสึกและถูกดำเนินคดีทางพระวินัยอย่างเร่งด่วน หลังมีชาวบ้านในชุมชนบริเวณรอยต่อระหว่างอำเภอเมืองและ อำเภอปากพนัง นำคลิปวิดีโอหลักฐานที่บันทึกพฤติการณ์ผิดพระธรรมวินัยมาเปิดเผยต่อสาธารณชน ทำให้เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นที่รู้จักในวงกว้างอย่างรวดเร็ว

กระบวนการตรวจสอบและสึกของพระสงฆ์

เมื่อเวลา 21.30 น. ของวันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 นายกิตติพงศ์ รองเดช นายอำเภอปากพนัง พร้อมด้วยนายเสน่ห์ สิงห์นุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช และฝ่ายปกครองที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางเข้าไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุภายในวัดดังกล่าวอย่างละเอียดเพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน

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จุดเกิดเหตุตามภาพหลักฐานระบุว่า เป็นพื้นที่วัดร้างซึ่งเจ้าอาวาสรูปนี้เป็นผู้เข้ามาสร้างกุฏิใหม่ขึ้นมา จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ติดตามตัวพระสงฆ์รูปดังกล่าวที่วัดซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่จริง ก่อนที่จะทำการสัมภาษณ์และยืนยันตัวตนว่าท่านคือผู้ถูกกล่าวหาตามคลิปวิดีโอที่แพร่กระจายอยู่ในสังคมออนไลน์

หลังจากการสอบสวนและรับสารภาพเบื้องต้น เจ้าหน้าได้เชิญตัวท่านไปยังเจ้าคณะปกครองวัดที่เกิดเหตุ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเชียรใหญ่ และอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อทำการเปลื้องจีวรและเปลี่ยนสถานะจากพระสงฆ์มาเป็นฆราวาส แล้วเดินทางออกไปทันที

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พฤติการณ์และประวัติความผิดซ้ำซาก

จากข้อมูลเบื้องต้นพบว่า เจ้าอาวาสรูปดังกล่าวมีพฤติกรรมชอบเสพสังวาสกับสตรีเป็นประเพนี โดยเกิดขึ้นในพื้นที่กุฏิกลางวันที่มีชาวบ้านสัญจรไปมาเป็นประจำ แม้ว่าจะทราบว่าชาวบ้านในชุมชนทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว แต่ท่านกลับมีพฤติการณ์ข่มขู่ชาวบ้านที่ทราบความลับนี้ให้ปิดปากหรือเงียบสนิท

นอกจากพฤติการณ์ทางเพศแล้ว ยังมีข้อมูลว่าอดีตเจ้าอาวาสรูปนี้มักเทศนาสั่งสอนญาติโยมและชาวบ้านโดยอ้างตัวเองว่าเป็นลูกของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์เชิงศาสนาเพื่อเรียกความศรัทธาและปิดบังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ผิดศีลธรรมของตนเอง

รายงานข่าวระบุว่า พระสงฆ์รายดังกล่าวเคยเป็นเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งในตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มาก่อน แต่ถูกชาวบ้านขับไล่ออกจากวัดเนื่องจากมีพฤติการณ์เช่นเดียวกันกับกรณีนี้ เมื่อหลายปีก่อนหน้า และมักให้พระสงฆ์รูปอื่นมาจำพรรษาเป็นเจ้าอาวาสแทน

ผลกระทบและการบริหารจัดการทรัพย์สินวัด

ภายหลังเหตุการณ์ดังกล่าว เจ้าหน้าได้เข้าทำการตรวจบริเวณกุฏิที่เกิดเหตุเพื่อเก็บรักษาพยานหลักฐานทางคดีไว้ ส่วนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องภายในวัดนั้น เจ้าคณะปกครองได้ส่งพระสงฆ์รูปอื่นเข้าไปดูแลรักษาการแทน เพื่อป้องกันการสูญหายหรือความเสียหายของสมบัติส่วนรวม

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สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราชจะเข้าตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นอยู่ของทรัพย์สินในวัดอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการทรัพย์สินของวัดอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

เหตุการณ์นี้ถือเป็นกรณีศึกษาที่สำคัญในการตรวจสอบพฤติกรรมของพระสงฆ์ในชนบท โดยเฉพาะวัดสายธรรมยุติกนิกายที่มักอาศัยความศรัทธาของชาวบ้านเป็นเครื่องมือในการปกปิดความผิด โดยชาวบ้านในพื้นที่รอยต่ออำเภอเมืองและอำเภอปากพนัง ยังคงได้รับผลกระทบทางจิตใจจากความเสียหายของวัดดังในชุมชน

KhaosodOnline#13 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

เจ้าอาวาสวัดปากพนัง อำเภอปากพนัง พระครูปลัด นครราชสีมา กรณีพระเสพสังวาส

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