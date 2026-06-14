เจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหาในคดีลักทรัพย์และฉ้อโกง

เจ้าหน้าที่ได้จับกุมผู้ต้องหาในคดีลักทรัพย์และฉ้อโกง โดยสามารถรวบตัวได้ที่บริเวณสถานีขนส่งหมอชิต 2 ขณะเตรียมหลบหนีไปกบดานในพื้นที่ภาคอีสาน คดีนี้สืบเนื่องจากเมื่อเดือนเมษายน 2567 มิจฉาชีพได้โทรศัพท์หาผู้เสียหายรายหนึ่งซึ่งกำลังยุ่งอยู่กับการจัดงานศพมารดา โดยแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง หลอกให้แอดไลน์แล้วส่งลิงก์ปลอมอ้างสิทธิช่วยเหลือต่าง ๆ
เมื่อวันที่ 14 มิ. ย. พล. ต.
ท. ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช. ก. พร้อมด้วย พล.
ต. ต. ธีรชาติ ธีรชาติธำรง ผบก. ปพ.
ได้สั่งการให้ พ. ต. อ. อภิชน ขันกา ผกก.4 บก.
ปพ. และ พ. ต. ท.
ไพบูลย์ พิมพ์กำเนิด สว. กก.4 บก. ปพ. นำกำลังเจ้าหน้าที่ กก.4 บก.
ปพ.
เข้าจับกุม นายสันทัด หรือ 'แป๊ะ ร่มเกล้า' อายุ 46 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดตรัง ข้อหา เป็นผู้สนับสนุนลักทรัพย์และเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ โดยสามารถรวบตัวได้ที่บริเวณสถานีขนส่งหมอชิต 2 ขณะเตรียมหลบหนีไปกบดานในพื้นที่ภาคอีสาน คดีนี้สืบเนื่องจากเมื่อเดือนเมษายน 2567 มิจฉาชีพได้โทรศัพท์หาผู้เสียหายรายหนึ่งซึ่งกำลังยุ่งอยู่กับการจัดงานศพมารดา โดยแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง หลอกให้แอดไลน์แล้วส่งลิงก์ปลอมอ้างสิทธิช่วยเหลือต่าง ๆ เมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อกดลิงก์ เงินในบัญชีธนาคารได้ถูกโอนออกทันที 2 ครั้งรวด รวมมูลค่าความเสียหายเกือบ 60,000 บาท จากการสืบสวนเชิงลึกพบว่า นายสันทัด ทำหน้าที่เป็นผู้เปิดบัญชีม้าให้กับขบวนการนี้ โดยเจ้าตัวให้การรับสารภาพว่า เมื่อปี 2566 ได้ลักลอบข้ามแดนผ่านช่องทางธรรมชาติไปยังเมืองปอยเปต ประเทศกัมพูชา เพื่อไปเปิดบัญชีธนาคารพร้อมสแกนใบหน้าจำนวน 3 บัญชี ได้รับค่าจ้างเป็นเงิน 9,000 บาท แต่ยังคงปฏิเสธในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์และฉ้อโกง เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวน บก.
สอท.5 เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมฝากเตือนภัยประชาชนให้ระมัดระวังการกดลิงก์จากคนแปลกหน้าภายใต้หลัก 'คิดสักนิด ก่อนคลิกทุกครั้ง' เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อกลุ่มมิจฉาชี
ลักทรัพย์ ฉ้อโกง เจ้าหน้าที่ ผู้ต้องหา คดี
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