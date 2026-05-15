เจ้าหน้าที่จับกุม "ปลัดอาวุโสอำเภอฮอด" ในข้อหาทุจริต

เจ้าหน้าที่นำหมายศาลเข้าจับกุม "ปลัดอาวุโสอำเภอฮอด" จ.เชียงใหม่ ในข้อหาทุจริต โดยมีข้อกล่าวหาเกี่ยวข้องกับการย้ายชื่อ "ซุน หมิงเฉิน" ไปยังบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ อ.เชียงดาว และการจัดทำเอกสารประกอบการนำเข้าชื่อบุคคลไร้สัญชาติเพื่อทำทะเบียนบุคคลไร้สัญชาติเท็จ
เจ้าหน้าที่นำหมายศาลเข้าจับกุม "ปลัดอาวุโสอำเภอฮอด" จ. เชียงใหม่ ตรวจพบสวมสิทธิให้คนต่างด้าว เอี่ยวกรณีย้ายทะเบียนบ้าน "ซุน หมิงเฉิน" วันนี้ (15 พ.
ค.2569) ตำรวจสอบสวนกลาง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐภาค 5, กรมสอบสวนคดีพิเศษ และกรมการปกครองชุด DOPA N.I. C.E นำหมายศาล 2 หมายจับ เข้าจับกุม นายฉัตรเทพ ปลัดอาวุโสอำเภอฮอด จ.
เชียงใหม่ ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นปลัดอาวุโสอำเภอเชียงดาว ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ออกหมายจับที่ 88/2569 ในข้อหา เป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต, เป็นเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่ทำเอกสาร รับเอกสาร หรือกรอกข้อความลงในเอกสารแต่กลับรับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อเท็จจริงอันเป็นความเท็จ, เป็นเจ้าพนักงานของรัฐร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ ร่วมกันทำ ใช้ หรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นมีชื่อหรือมีรายการในทะเบียนบ้านหรือเอกสารทะเบียนราษฎรอื่นโดยมิชอบ, ฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157, 162 , พ.
ร. บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ. ศ.2561 มาตรา 172 และ พ.
ร. บ.
การทะเบียนราษฎร มาตรา 54 และประกอบมาตรา 83 ส่วนศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 ออกหมายจับที่ 86/2569 ในข้อหา เป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือโดยทุจริตเป็นเจ้าพนักงานรับรองเอกสารอันเป็นเท็จโดยมุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นความเท็จ, เป็นเจ้าพนักงานของรัฐใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ร่วมกันทำหรือแสดงหลักฐานเท็จเพื่อมีชื่อหรือรายการในทะเบียนบ้านหรือเอกสารทะเบียนราษฎรโดยมิชอบ, ฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157, 162 , พ.
ร. บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ. ศ.2561 มาตรา 172 พ.
ร. บ. และ พ. ร.
บ. การทะเบียนราษฎร มาตรา 50 และประกอบมาตรา 83 สำหรับทั้ง 2 คดีเกี่ยวข้องกับการทุจริตในหน้าที่ เกี่ยวกับการจดทะเบียนราษฎรหรือการจัดการชื่อในทะเบียนบ้านโดยมิชอบ ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกสูงเกิน 3 ปี และเจ้าหน้าที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ถูกกล่าวหาอาจจะหลบหนีหรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน เบื้องต้นเจ้าตัวยังให้การปฏิเสธว่าไม่ได้ทุจริต ปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องจากชุด DOPA N.I.
C.E. กรมการปกครอง พบว่ าปลัดอำเภอคนดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการย้ายชื่อ"ซุน หมิงเฉิน" ไปยังบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ อ.
เชียงดาว ก่อนพบว่าเจ้าของบ้านไม่มีความสัมพันธ์กับนายซุน หมิงเฉิน นอกจากนี้ยังพบว่ามีการจัดทำเอกสารประกอบการนำเข้าชื่อบุคคลไร้สัญชาติ เพื่อทำทะเบียนบุคคลไร้สัญชาติเท็
Crime Trial Corruption Trial Corruption Corruption Corruption Corruption Corruption Corruption