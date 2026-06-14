เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงโพสต์ถึงพี่สาวสุดที่รัก พร้อมความทรงจำอันอบอุ่น

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงโพสต์ข้อความสุดประทับใจถึงพระพี่นางเธอ ระลึกถึงช่วงเวลาที่ได้อยู่ร่วมกัน ทั้งการตามเสด็จทูลกระหม่อมพ father การเล่นโปเกม่อนในพระราชวัง และการเดินทางท่องเที่ยวในอิตาลี พร้อมยกย่องพระพี่นางเธอเป็นแรงบันดาลใจและลมใต้ปีก
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงโพสต์ข้อความสุดซาบซึ้งถึงพระพี่นางเธอ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว เนื้อหาทรงเล่าถึง ความทรงจำ ที่ประทับใจระหว่างพระองค์กับพระพี่นางเธอ ตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์จนถึงปัจจุบัน ข้อความดังกล่าวเผยให้เห็นถึงความรัก ความผูกพัน และความเคารพอย่างลึกซึ้งที่พระองค์มีต่อพระพี่นางเธอ ซึ่งเป็นแบบอย่างและ แรงบันดาลใจ ในหลายด้านของชีวิต ในข้อความทรงเล่าถึงช่วงเวลาที่ได้ตามเสด็จทูลกระหม่อมพ่อในงานพระราชพิธีต่าง ๆ โดยทรงนั่งเคียงข้างพระพี่นางเธอ และทูลกระหม่อมพ่อประทับอยู่อีกฟากหนึ่ง ทรงมีโอกาสได้แซวพระพี่นางเธอเล่นอย่างสนิทสนม นอกจากนี้ยังทรงหวนรำลึกถึงวันที่เคยนั่งจับโปเกมอนในพระบรมมหาราชวังด้วยกัน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความสุขและเสียงหัวเราะ ทรงถามติดตลกว่า "ยังจำได้ใช่ไหม" สะท้อนถึงความใกล้ชิดและความอบอุ่นใน ครอบครัว วันนี้เมื่อต้องนั่งอยู่เพียงลำพังโดยไม่มีพระพี่นางเธอเคียงข้าง ทรงรู้สึกเหงาและหนาวเย็น ภาพ ความทรงจำ ในอดีตหวนคืนมาอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการเดินทางท่องเที่ยวตามเมืองต่าง ๆ ของประเทศอิตาลี ซึ่งทูลกระหม่อมพ่อทรงขับรถ พระพี่นางเธอทรงเป็น Navigator คอยบอกทาง ส่วนพระองค์ทรงนั่งกินขนมและคอยส่งเสบียงให้ ความทรงจำ เหล่านี้ทำให้ทรงรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่นึกถึง พระองค์ยังทรงกล่าวชื่นชมพระพี่นางเธอว่าเป็นผู้หญิงที่เก่ง เข้มแข็ง มุ่งมั่น และเด็ดขาด ทรงทุ่มเทเต็มที่กับทุกเรื่องในชีวิต มีความอดทนที่เหนือกว่าใคร พระพี่นางเธอทรงเรียนหนังสือเก่ง ทำอะไรก็เก่ง โดยเฉพาะการเล่นดนตรีไทย โดยเฉพาะเครื่องดนตรีจะเข้ ซึ่งพระองค์ทรงประทับใจยิ่งนัก นอกจากนี้พระพี่นางเธอยังเป็น แรงบันดาลใจ ด้านกีฬาขี่ม้าของพระองค์ ทำให้พระองค์มีความมุ่งมั่นในการฝึกฝนและดูแลหน่วยม้าทรงอย่างดีที่สุด พระองค์ทรงดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มความฝันของพระพี่นางเธอ และทุกวันนี้ยังไม่กล้าเปิดอ่านแชทที่เคยสนทนากันค้างไว้ ทรงอยากให้พระพี่นางเธอรู้ว่า พระพี่นางเธอคือ "ลมใต้ปีก" ที่คอยผลักดันและสนับสนุนพระองค์เสมอมา และจะอยู่ในใจของพระองค์ตลอดไป ในท้ายข้อความทรงใช้ภาษาอังกฤษว่า "I hope you read my letter somewhere far, far away.
You were the wind beneath my wings, always lifting me up with your love and guidance. I will cherish your love and carry you with me always.
" ซึ่งแปลว่า "ฉันหวังว่าคุณจะอ่านจดหมายของฉันที่ไหนสักแห่งที่ห่างไกล คุณเป็นลมใต้ปีกที่คอยยกฉันขึ้นด้วยความรักและคำแนะนำของคุณ ฉันจะเก็บรักษาความรักของคุณและพกพาคุณไปกับฉันตลอดไป" ข้อความนี้แสดงถึงความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุดและความผูกพันที่แน่นแฟ้นระหว่างพี่น้อง แม้จะอยู่ในสถานที่ที่ห่างไกลกัน แต่ความทรงจำและความรักยังคงอยู่ เป็นกำลังใจให้กันและกันตลอดกา
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ความทรงจำ พี่สาว แรงบันดาลใจ ครอบครัว
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