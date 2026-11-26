เจ้าท่าภูเก็ตบุกตรวจเรือ 72 ลำ ปรับหมื่นบาทต่อลำ เร่งจัดระเบียบเจ็ตสกี
กรมเจ้าท่าและตำรวจ CIB บุกตรวจสอบท่าเรือซันไรส์เกาะสิเหร่ ยึดเรือผิดกฎหมาย 72 ลำ ปรับลำละ 1 หมื่นบาท จังหวัดพบเรือไม่ขออนุญาตกว่า 300 ลำ เตรียมตรวจสอบต่อเนื่องยกระดับความปลอดภัย
เจ้าหน้าที่ กรมเจ้าท่า จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับตำรวจสอบสวนกลาง ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดต่อผู้ประกอบการธุรกิจเรือสันทนาการน้ำบริเวณท่าเรือซันไรส์ บน เกาะสิเหร่ เมื่อวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2569 เวลา 18.00 น. การปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกวาดล้างการประกอบกิจการที่ไม่ได้รับอนุญาตและตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยทางทะเลใน จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นการบังคับบัญชาโดยตรงจากนโยบายระดับชาติเพื่อสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการทางทะเล
ปฏิบัติการบุกตรวจเรือ 72 ลำ ยึดหลักฐานปรับทันที
ผลการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวพบผู้กระทำความผิดรวม 72 ลำ โดยแยกเป็นพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ต 68 ลำ จากผู้ประกอบการ 6 ราย และอำเภอถลาง 4 ลำ จากผู้ประกอบการ 1 ราย ความผิดที่เกิดขึ้นคือการใช้เรือก่อนได้รับใบอนุญาตใช้เรือ ซึ่งขัดต่อข้อบังคับทางกฎหมายอย่างชัดเจน เจ้าหน้าที่จึงดำเนินการเปรียบเทียบปรับในอัตราสูงสุดสำหรับคดีนี้ โดยปรับเงินผู้กระทำผิดจำนวน 10,000 บาท ต่อหนึ่งลำทันที พร้อมยึดหลักฐานและสั่งให้หยุดให้บริการจนกว่าจะผ่านกระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายAlso readฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ ฉลอง 20 ปีแห่งการขับเคลื่อนกอล์ฟหญิงไทยสู่เวทีโลก พร้อมต้อนรับ 72 ผู้เล่นชั้นนำ 18–21 ก.พ. 2570 ณ สยามคันทรีคลับ โอลด์คอร์ส พัทยา
คำสั่งรัฐมนตรีฯ กับบทบาทบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การเคลื่อนไหวครั้งนี้สอดคล้องกับข้อสั่งการของนายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการเรือสันทนาการในจังหวัดภูเก็ตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงคมนาคม ผ่านกรมเจ้าท่า เพื่อควบคุมกิจกรรมทางน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและกฎหมายความปลอดภัยทางทะเล ภายใต้การอำนวยการของนายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีการนำทีมโดยนายรอมดอน หะยีอาแว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และนายอดูลย์ ระลึกมูล ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต เข้าตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการและพฤติการณ์การให้บริการ
พบเรือไม่ขออนุญาตกว่า 300 ลำ เตรียมปูพรมตรวจสอบใหม่
แม้ผลการจับกุมในครั้งนี้จะพบผู้กระทำผิด 72 ลำ แต่ข้อมูลจากฐานข้อมูลการตรวจสอบในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตชี้ว่า ยังมีเรือเจ็ตสกีที่ยังไม่ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายอีกกว่า 300 ลำ ทำให้จังหวัดเตรียมเดินหน้าปฏิบัติการปูพรมตรวจสอบผู้ประกอบการทั่วพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งจัดระเบียบธุรกิจและป้องกันการลักลอบประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งการดำเนินการนี้จะตรวจสอบทั้งใบอนุญาตประกอบการและใบอนุญาตใช้เรืออย่างละเอียดอ่อนเพื่อรวบรวมหลักฐานให้ครบถ้วน
มาตรการยกระดับความปลอดภัยสร้างภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยว
จังหวัดภูเก็ตยืนยันจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดควบคู่ไปกับการสนับสนุนผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อหวังผลในการยกระดับความปลอดภัยกิจกรรมทางทะเล สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาเยือน พร้อมกันนี้ยังมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อชาวประมงและผู้ใช้ประโยชน์ทางทะเลอื่นๆ เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่มีมาตรฐานความปลอดภัยเป็นเลิศ
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