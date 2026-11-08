เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงเผยแพร่ชุดไทยในญี่ปุ่น ยกระดับวัฒนธรรมไทยสู่สากล
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทรงเป็นประธานเผยแพร่มรดกชุดไทยพระราชนิยม 8 แบบ และเสื้อพระราชทาน 3 แบบ ในงานที่ญี่ปุ่น เพื่อสืบสานปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสำคัญในการเผยแพร่ความเป็นไทยสู่สายตาชาวโลก โดยทรงเป็นประธานในกิจกรรมเสวนาวิชาการและการจัดแสดง ชุดไทยพระราชนิยม ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการยกระดับเครื่องแต่งกายประจำชาติให้เป็นสื่อทางวัฒนธรรมที่มีมาตรฐานสากลและทันสมัย
กำเนิดชุดไทย 8 แบบและเสื้อพระราชทาน 3 แบบ
การขับเคลื่อนเรื่องนี้เริ่มต้นจากความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงวางรากฐานการศึกษา ค้นคว้า และออกแบบการแต่งกายในราชสำนักอย่างเป็นระบบ พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้ผู้เชี่ยวชาญร่วมพัฒนาจนเกิดเป็นแบบแผนชุดไทยพระราชนิยมสำหรับสตรีจำนวน 8 แบบ ได้แก่ ชุดไทยเรือนต้น ชุดไทยจิตรลดา ชุดไทยอมรินทร์ ชุดไทยบรมพิมาน ชุดไทยดุสิต ชุดไทยจักรี ชุดไทยศิวาลัย และชุดไทยจักรพรรดิ เพื่อใช้ในฐานะเครื่องแต่งกายประจำชาติที่งดงามและเหมาะสมกับยุคสมัยAlso readโปแลนด์เผยยอดผู้เสียชีวิต 9 ราย เหตุกราดยิงกรุงกรากุฟ ผู้ก่อเหตุถูกจับกุม
สำหรับเครื่องแต่งกายสำหรับสุภาพบุรุษ ได้มีการพัฒนารูปแบบขึ้นเป็น "เสื้อพระราชทาน" ซึ่งมีลักษณะเป็นเสื้อคอตั้ง ผ่าหน้า ติดกระดุม 5 เม็ด นิยมนำผ้าไทยมาตัดเย็บและสวมคู่กับกางเกงสีสุภาพหรือสีเดียวกับเสื้อ ที่มาของชุดนี้เกิดขึ้นเมื่อพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เสด็จไปเยือนต่างประเทศและทรงสังเกตเห็นว่าตัวแทนจากนานาประเทศต่างมีชุดประจำชาติสวมใส่ จึงกราบบังคมทูลปรึกษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ก่อนที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จะพระราชทานแบบชุดไทยสำหรับสุภาพบุรุษแก่พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
เสื้อพระราชทานสำหรับสุภาพบุรุษแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบหลัก ได้แก่ เสื้อไทยแขนสั้น สำหรับโอกาสทั่วไป การปฏิบัติงาน และงานพิธีการ เสื้อไทยแขนยาว สำหรับงานพิธีการ และเสื้อไทยแขนยาวคาดเอว สำหรับงานพิธีการสำคัญในลักษณะเต็มยศ เครื่องแต่งกายทั้งสำหรับสตรีและบุรุษจึงเป็นส่วนหนึ่งของมรดกการแต่งกายไทยที่สะท้อนทั้งอัตลักษณ์ ความประณีต และการนำผ้าไทยมาใช้ในโอกาสต่างๆ อย่างลงตัว
ทรงสืบสานมรดกวัฒนธรรมผ่านการเสวนาวิชาการ
สายธารแห่งมรดกอันมีค่านี้ได้รับการสืบสานและเผยแพร่ต่อเนื่องโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ซึ่งทรงร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้องค์เกี่ยวกับวิวัฒนาการของชุดไทยและผ้าไทยผ่านกิจกรรมเสวนาวิชาการและการนำเสนอชุดไทยในต่างประเทศ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้ถึงความเป็นมา คุณค่าทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญางานช่างฝีมือที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของชุดไทยพระราชนิยม
โครงการได้เริ่มต้นเปิดฉากที่โรงแรม Des Indes ในวันที่ 9 - 10 เมษายน 2569 โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จมาทรงเป็นประธานในงานเสวนาวิชาการ ทรงบรรยายหัวข้อ "วิวัฒนาการของชุดไทยและผ้าไทย" ประกอบการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง 8 แบบ และเสื้อพระราชทานทั้ง 3 แบบ พร้อมกับการสาธิตงานจักสานย่านลิเภาและงานปักดิ้นเงินดิ้นทองโดยสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (SACIT) และนิทรรศการร่วมกับพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลกในเนเธอร์แลนด์
ก่อนหน้าเหตุการณ์ที่ประเทศไทย ชุดไทยจักรีและชุดไทยดุสิตยังเคยเจิดจรัสอยู่ในหน้าต่างโชว์ของห้าง de Bijenkorf หนึ่งในห้างสรรพสินค้าหรูที่มีชื่อเสียงที่สุดในเนเธอร์แลนด์ ซึ่งมีผู้คนจากทั่วโลกสัญจรผ่านนับหมื่นคนต่อวัน และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ได้ผสานความวิจิตรของชุดไทยพระราชนิยมเข้ากับผ้าไทยร่วมสมัยจากดอนกอยโมเดล เมื่อถึงเดือนกันยายน 2569 เรื่องราวของชุดไทยจะเดินทางต่อไปยังกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
บิลบอร์ดขนาดใหญ่ในย่านกินซ่า ชินจูกุ และชิบูยะ จะเผยแพร่ภาพชุดไทยพระราชนิยมควบคู่กับแคมเปญชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาตินไทยในศึกเอเชียนเกมส์ 2026 ซึ่งออกแบบโดยแบรนด์ SIRIVANNAVARI ภายใต้แนวคิด "The Art of Unity" เพื่อเชื่อมโยงวัฒนธรรมไทยเข้ากับวงการกีฬาและแฟชั่นระดับโลกอย่างมีนัยสำคัญ
ไฮไลต์งานที่โตเกียวและการผสมผสานวัฒนธรรมญี่ปุ่น
งานหลักจะจัดขึ้นที่อาคาร Hyokeikan พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติโตเกียว ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2569 ภายในงานมีการจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยมทั้ง 8 แบบ ซึ่งออกแบบและตัดเย็บโดย Tirapan และ Pa Coutation พร้อมฉลองพระองค์ชุดกิโมโนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ตัดเย็บจากผ้าไหมมัดหมี่จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญคือชุดไทยเรือนต้นที่นำลวดลายตัวละครตูนญี่ปุ่นมาปักลงบนผ้าไทย สะท้อนการผสมผสานงานหัตถศิลป์ไทยเข้ากับวัฒนธรรมญี่ปุ่นร่วมสมัย ควบคู่กับการสาธิตศิลปะการฟั่นด้าย การปักสะดึงกรึงไหม งานช่างเครื่องเงินเครื่องทอง การทำกระเป๋าด้วยเทคนิคประคบทองโบราณ และผ้าไหมทอลายมงคล
นางสาวซาบิธา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ระบุว่ากิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากชาวญี่ปุ่นอย่างมาก โดยผู้เข้าชมชื่นชอบการนำผ้าไทยมาตัดเย็บเป็นชุดกิโมโนในรูปแบบที่มีลักษณะคล้ายฉลองพระองค์ ทั้งนี้ ญี่ปุ่นถือเป็นพื้นที่สำคัญของการเผยแพร่ผ้าไทยมาตั้งแต่ พ.ศ. 2503 โดยเฉพาะจากการเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเนเธอร์แลนด์ ซึ่งสร้างความประทับใจและนำไปสู่ความร่วมมือกับเปียร์ บัลแมง ดีไซเนอร์ชาวฝรั่งเศสในการนำผ้าไหมไทยสู่งานโอตกูตวร์
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