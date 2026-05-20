เจ้าหน้าที่ตำรวจ neoprene จับกุมเครือข่ายยาเสพติด 7.9 กก. ผ่าน 2 จุดซุกซ่อน

เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด ตำรวจภูธรภาค 1 ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี ทำการจับกุมผู้ต้องหาเครือข่ายยาเสพติดจำนวน 4 ราย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี หลังจากตรวจค้นพบของกลางยาบ้าจำนวน 5 กระสอบ และอีกจำนวน 8,000,000 เม็ด.
เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการปราบปราม ยาเสพติด ตำรวจภูธรภาค 1 และเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี ได้ร่วมกันทำการจับกุม ผู้ต้องหา เครือข่าย ยาเสพติด จำนวน 4 ราย ที่บ้านเลขที่ 20 หมู่ 3 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี หลังจากตรวจค้นพบของกลาง ยาบ้า จำนวน 5 กระสอบ รวมประมาณ 900,000 เม็ด และอีกจำนวน 8,000,000 เม็ดในบ้านพักหมู่ 2 ซอยปั้นทองนิเวศน์ 3 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายวิโรจน์ พัทธิกุล อายุ 42 ปี, นายวัชรพงษ์ สุขหนองหว้า อายุ 31 ปี, น.
ส. ปริฉัตร ศิริเกตุ อายุ 21 ปี, และMrs. PANATDA ONSOUNA อายุ 26 ปี เป็นผู้ต้องหาร่วมกันซุกซ่อนและลำเลียงยาเสพติด ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2569 พล. ต.
ท. วัฒนา ยี่จีน ผบช. ภ.1 จะเดินทางมาทำการแถลงข่าวผลการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ด้วยตนเอง เพื่อชี้แจงรายละเอียดการขยายผลและมาตรการต่อไ
