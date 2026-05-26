Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จเปิดนิทรรศการ 'La Mode en Majesté' ฉลอง 170 ปีสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส ที่ปารีส

ข่าวสารและข้อมูล News

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จเปิดนิทรรศการ 'La Mode en Majesté' ฉลอง 170 ปีสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส ที่ปารีส
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯนิทรรศการ 'La Mode En Majesté'ฉลอง 170 ปีสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส
📆5/26/2026 11:13 AM
📰thestandardth
114 sec. here / 16 min. at publisher
📊News: 94% · Publisher: 63%

นิทรรศการ 'La Mode en Majesté' จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง 170 ปีสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส และเป็นครั้งแรกที่คอลเล็กชันในลักษณะนี้ถูกนำมาจัดแสดงในฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการ นิทรรศการรวบรวมวัตถุจัดแสดงเกือบ 200 รายการ ทั้งฉลองพระองค์ของพระบรมวงศานุวงศ์ไทย สิ่งทอไทยโบราณ ผ้ายก เครื่องประดับ ภาพถ่ายประวัติศาสตร์ และผลงานร่วมสมัยจากนักออกแบบไทย

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จเปิดนิทรรศการ 'La Mode en Majesté' ฉลอง 170 ปีสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส ที่ ปารีส นำผ้าไทยสู่เวทีโลกเสด็จไปยัง พิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่ง (Musée des Arts Décoratifs - MAD) กรุง ปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อทรงเปิดนิทรรศการ 'La Mode en Majesté - Royal Thai Dress: From Tradition to Modernity' หรือ 'ราชพัสตราสู่สากล' นิทรรศการครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ 340 ปีแห่งการติดต่อครั้งแรกระหว่างสยามและฝรั่งเศส และ 170 ปีแห่ง ความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการ ระหว่างไทยและฝรั่งเศส โดยอยู่ภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ผ่านความร่วมมือระหว่าง พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (QSMT), สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (SACIT), สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุง ปารีส และ Musée des Arts Décoratifs นิทรรศการจัดขึ้นที่ Musée des Arts Décoratifs ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสถาบันวัฒนธรรมสำคัญของฝรั่งเศส ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกับ พระราชวังลูฟวร์ และเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีบทบาทสำคัญด้านศิลปะ การออกแบบ แฟชั่น และ หัตถศิลป์ระดับโลก การที่นิทรรศการไทยได้รับพื้นที่จัดแสดงในสถาบันแห่งนี้ สะท้อนระดับความสำคัญของโครงการในมิติการทูตวัฒนธรรม นิทรรศการรวบรวมวัตถุจัดแสดงเกือบ 200 รายการ ทั้งฉลองพระองค์ของพระบรมวงศานุวงศ์ไทย สิ่งทอไทยโบราณ ผ้ายก เครื่องประดับ ภาพถ่ายประวัติศาสตร์ และผลงานร่วมสมัยจากนักออกแบบไทย โดยถือเป็น ครั้งแรกที่คอลเล็กชันในลักษณะนี้ถูกนำมาจัดแสดงในฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการ เนื้อหาของนิทรรศการนำเสนอความสัมพันธ์ระหว่างไทยและฝรั่งเศสผ่านวิวัฒนาการของเครื่องแต่งกาย ตั้งแต่ยุคคณะทูตสยามในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่เดินทางไปยังราชสำนักพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ณ พระราชวังแวร์ซายในช่วงปี 1685-1686 จนถึงยุคปัจจุบันอีกหนึ่งแกนสำคัญคือบทบาทของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการพัฒนาภาพลักษณ์ ชุดไทย สมัยใหม่ โดยเฉพาะความร่วมมือกับ Pierre Balmain ดีไซเนอร์ระดับตำนานของฝรั่งเศส ในการออกแบบฉลองพระองค์สำหรับการเสด็จเยือนต่างประเทศ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการทำให้ ชุดไทย เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ นิทรรศการยังนำเสนอเรื่องราวของ ผ้ามัดหมี่ไทย งานหัตถกรรมสิ่งทอจากชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการต่อยอดสู่เวที แฟชั่นโลก รวมถึงวิวัฒนาการของ ชุดไทย 8 รูปแบบ ที่กลายเป็นรากฐานสำคัญของการแต่งกายไทยร่วมสมัยจากบทสัมภาษณ์พระราชทานพิเศษ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดเผยว่า โครงการนี้ใช้เวลาเตรียมงานมากกว่าหนึ่งปี โดยจุดเริ่มต้นมาจากการเตรียมงานเฉลิมฉลอง 170 ปีความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศ.

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จเปิดนิทรรศการ 'La Mode en Majesté' ฉลอง 170 ปีสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส ที่ปารีส นำผ้าไทยสู่เวทีโลกเสด็จไปยังพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่ง (Musée des Arts Décoratifs - MAD) กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อทรงเปิดนิทรรศการ 'La Mode en Majesté - Royal Thai Dress: From Tradition to Modernity' หรือ 'ราชพัสตราสู่สากล' นิทรรศการครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ 340 ปีแห่งการติดต่อครั้งแรกระหว่างสยามและฝรั่งเศส และ 170 ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างไทยและฝรั่งเศส โดยอยู่ภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ผ่านความร่วมมือระหว่าง พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (QSMT), สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (SACIT), สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส และ Musée des Arts Décoratifs นิทรรศการจัดขึ้นที่ Musée des Arts Décoratifs ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสถาบันวัฒนธรรมสำคัญของฝรั่งเศส ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกับพระราชวังลูฟวร์ และเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีบทบาทสำคัญด้านศิลปะ การออกแบบ แฟชั่น และหัตถศิลป์ระดับโลก การที่นิทรรศการไทยได้รับพื้นที่จัดแสดงในสถาบันแห่งนี้ สะท้อนระดับความสำคัญของโครงการในมิติการทูตวัฒนธรรม นิทรรศการรวบรวมวัตถุจัดแสดงเกือบ 200 รายการ ทั้งฉลองพระองค์ของพระบรมวงศานุวงศ์ไทย สิ่งทอไทยโบราณ ผ้ายก เครื่องประดับ ภาพถ่ายประวัติศาสตร์ และผลงานร่วมสมัยจากนักออกแบบไทย โดยถือเป็น ครั้งแรกที่คอลเล็กชันในลักษณะนี้ถูกนำมาจัดแสดงในฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการ เนื้อหาของนิทรรศการนำเสนอความสัมพันธ์ระหว่างไทยและฝรั่งเศสผ่านวิวัฒนาการของเครื่องแต่งกาย ตั้งแต่ยุคคณะทูตสยามในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่เดินทางไปยังราชสำนักพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ณ พระราชวังแวร์ซายในช่วงปี 1685-1686 จนถึงยุคปัจจุบันอีกหนึ่งแกนสำคัญคือบทบาทของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการพัฒนาภาพลักษณ์ชุดไทยสมัยใหม่ โดยเฉพาะความร่วมมือกับ Pierre Balmain ดีไซเนอร์ระดับตำนานของฝรั่งเศส ในการออกแบบฉลองพระองค์สำหรับการเสด็จเยือนต่างประเทศ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการทำให้ชุดไทยเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ นิทรรศการยังนำเสนอเรื่องราวของ ผ้ามัดหมี่ไทย งานหัตถกรรมสิ่งทอจากชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการต่อยอดสู่เวทีแฟชั่นโลก รวมถึงวิวัฒนาการของ ชุดไทย 8 รูปแบบ ที่กลายเป็นรากฐานสำคัญของการแต่งกายไทยร่วมสมัยจากบทสัมภาษณ์พระราชทานพิเศษ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดเผยว่า โครงการนี้ใช้เวลาเตรียมงานมากกว่าหนึ่งปี โดยจุดเริ่มต้นมาจากการเตรียมงานเฉลิมฉลอง 170 ปีความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศ

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

thestandardth /  🏆 16. in TH

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ นิทรรศการ 'La Mode En Majesté' ฉลอง 170 ปีสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส พิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่ง Musée Des Arts Décoratifs ปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการ วัฒนธรรมไทย ชุดไทย แฟชั่นโลก หัตถศิลป์ระดับโลก พระราชวังลูฟวร์

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

realme C100x เปิดตัวด้วยแบต 8,000mAh ชาร์จเร็ว 45W ราคาเริ่ม 3,699 บาทrealme C100x เปิดตัวด้วยแบต 8,000mAh ชาร์จเร็ว 45W ราคาเริ่ม 3,699 บาทสมาร์ตโฟน realme ซีรีส์ C-Series รุ่นใหม่ C100x มาพร้อมแบต 8,000mAh ความจุสูงสุดในระดับราคาเดียวกัน ชาร์จเร็ว 45W ใช้งานต่อเนื่อง 21 ชม ดูวิดีโอกว่า 800 ชม สแตนด์บาย 7 ปี AI Battery Protection กันกระแทกระดับทหาร IP64 รองรับมือเปียก หน้าจอ 120Hz 900 nits AI Outdoor Mode ลำโพง UltraBoom ราคา 6,999 บาท หรือผูกแพ็กเกจโอเปอเรเตอร์เริ่ม 3,699 บาท พร้อมของแถมกระเป๋า realme Cross‑body Bag
Read more »

นายกรัฐมนตรี ร่วมชมนิทรรศการแห่งประวัติศาสตร์ ฉลอง 170 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ฝรั่งเศส”ราชพัสตราสู่สากล”นายกรัฐมนตรี ร่วมชมนิทรรศการแห่งประวัติศาสตร์ ฉลอง 170 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ฝรั่งเศส”ราชพัสตราสู่สากล”นายกรัฐมนตรี ร่วมชมนิทรรศการแห่งประวัติศาสตร์ ฉลอง 170 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ฝรั่งเศส”ราชพัสตราสู่สากล” ถ่ายทอดคุณค่าแห่งมรดกภูมิปัญญาไทยผ่านงานออกแบบเครื่องแต่งกาย และงานหัตถศิลป์ชั้นสูง
Read more »

กรุงปารีสเปิดนิทรรศการ 'ราชพัสตราสู่สากล': การนำวัฒน Exists Yerfricanศิลป swaps ут อักษรไทยเก่ามาแสดงกรุงปารีสเปิดนิทรรศการ 'ราชพัสตราสู่สากล': การนำวัฒน Exists Yerfricanศิลป swaps ут อักษรไทยเก่ามาแสดงนิทรรศการ La Mode en Majesté- Royal Thai Dress: จากประเพณีไปสู่สมัยใหม่ รวบรวมวัตถุจัดแสดงเกือบ 200 รายการ ผ่านความร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์และสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสในวัฒนค่าและทางเลือกของสัญชาติไทย
Read more »

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี เสด็จเปิดนิทรรศการ 'La Mode en Majesté' ปารีสฉลอง 170 ปีสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศสเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี เสด็จเปิดนิทรรศการ 'La Mode en Majesté' ปารีสฉลอง 170 ปีสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศสเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปยัง Musée des Arts Décoratifs กรุงปารีส เพื่อทรงเป็นประธานในงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 170 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและฝรั่งเศส พร้อมทรงเปิดนิทรรศการ 'ราชพัสตราสู่สากล' จัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์
Read more »



Render Time: 2026-05-26 14:13:44