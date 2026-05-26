เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จเปิดนิทรรศการ 'La Mode en Majesté' ฉลอง 170 ปีสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส ที่ปารีส

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จเปิดนิทรรศการ 'La Mode en Majesté' ฉลอง 170 ปีสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส ที่ ปารีส นำผ้าไทยสู่เวทีโลกเสด็จไปยัง พิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่ง (Musée des Arts Décoratifs - MAD) กรุง ปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อทรงเปิดนิทรรศการ 'La Mode en Majesté - Royal Thai Dress: From Tradition to Modernity' หรือ 'ราชพัสตราสู่สากล' นิทรรศการครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ 340 ปีแห่งการติดต่อครั้งแรกระหว่างสยามและฝรั่งเศส และ 170 ปีแห่ง ความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการ ระหว่างไทยและฝรั่งเศส โดยอยู่ภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ผ่านความร่วมมือระหว่าง พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (QSMT), สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (SACIT), สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุง ปารีส และ Musée des Arts Décoratifs นิทรรศการจัดขึ้นที่ Musée des Arts Décoratifs ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสถาบันวัฒนธรรมสำคัญของฝรั่งเศส ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกับ พระราชวังลูฟวร์ และเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีบทบาทสำคัญด้านศิลปะ การออกแบบ แฟชั่น และ หัตถศิลป์ระดับโลก การที่นิทรรศการไทยได้รับพื้นที่จัดแสดงในสถาบันแห่งนี้ สะท้อนระดับความสำคัญของโครงการในมิติการทูตวัฒนธรรม นิทรรศการรวบรวมวัตถุจัดแสดงเกือบ 200 รายการ ทั้งฉลองพระองค์ของพระบรมวงศานุวงศ์ไทย สิ่งทอไทยโบราณ ผ้ายก เครื่องประดับ ภาพถ่ายประวัติศาสตร์ และผลงานร่วมสมัยจากนักออกแบบไทย โดยถือเป็น ครั้งแรกที่คอลเล็กชันในลักษณะนี้ถูกนำมาจัดแสดงในฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการ เนื้อหาของนิทรรศการนำเสนอความสัมพันธ์ระหว่างไทยและฝรั่งเศสผ่านวิวัฒนาการของเครื่องแต่งกาย ตั้งแต่ยุคคณะทูตสยามในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่เดินทางไปยังราชสำนักพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ณ พระราชวังแวร์ซายในช่วงปี 1685-1686 จนถึงยุคปัจจุบันอีกหนึ่งแกนสำคัญคือบทบาทของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการพัฒนาภาพลักษณ์ ชุดไทย สมัยใหม่ โดยเฉพาะความร่วมมือกับ Pierre Balmain ดีไซเนอร์ระดับตำนานของฝรั่งเศส ในการออกแบบฉลองพระองค์สำหรับการเสด็จเยือนต่างประเทศ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการทำให้ ชุดไทย เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ นิทรรศการยังนำเสนอเรื่องราวของ ผ้ามัดหมี่ไทย งานหัตถกรรมสิ่งทอจากชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการต่อยอดสู่เวที แฟชั่นโลก รวมถึงวิวัฒนาการของ ชุดไทย 8 รูปแบบ ที่กลายเป็นรากฐานสำคัญของการแต่งกายไทยร่วมสมัยจากบทสัมภาษณ์พระราชทานพิเศษ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดเผยว่า โครงการนี้ใช้เวลาเตรียมงานมากกว่าหนึ่งปี โดยจุดเริ่มต้นมาจากการเตรียมงานเฉลิมฉลอง 170 ปีความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศ.
realme C100x เปิดตัวด้วยแบต 8,000mAh ชาร์จเร็ว 45W ราคาเริ่ม 3,699 บาทสมาร์ตโฟน realme ซีรีส์ C-Series รุ่นใหม่ C100x มาพร้อมแบต 8,000mAh ความจุสูงสุดในระดับราคาเดียวกัน ชาร์จเร็ว 45W ใช้งานต่อเนื่อง 21 ชม ดูวิดีโอกว่า 800 ชม สแตนด์บาย 7 ปี AI Battery Protection กันกระแทกระดับทหาร IP64 รองรับมือเปียก หน้าจอ 120Hz 900 nits AI Outdoor Mode ลำโพง UltraBoom ราคา 6,999 บาท หรือผูกแพ็กเกจโอเปอเรเตอร์เริ่ม 3,699 บาท พร้อมของแถมกระเป๋า realme Cross‑body Bag
นายกรัฐมนตรี ร่วมชมนิทรรศการแห่งประวัติศาสตร์ ฉลอง 170 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ฝรั่งเศส”ราชพัสตราสู่สากล”นายกรัฐมนตรี ร่วมชมนิทรรศการแห่งประวัติศาสตร์ ฉลอง 170 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ฝรั่งเศส”ราชพัสตราสู่สากล” ถ่ายทอดคุณค่าแห่งมรดกภูมิปัญญาไทยผ่านงานออกแบบเครื่องแต่งกาย และงานหัตถศิลป์ชั้นสูง
กรุงปารีสเปิดนิทรรศการ 'ราชพัสตราสู่สากล': นิทรรศการ La Mode en Majesté- Royal Thai Dress: จากประเพณีไปสู่สมัยใหม่ รวบรวมวัตถุจัดแสดงเกือบ 200 รายการ ผ่านความร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์และสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสในวัฒนค่าและทางเลือกของสัญชาติไทย
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี เสด็จเปิดนิทรรศการ 'La Mode en Majesté' ปารีสฉลอง 170 ปีสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศสเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปยัง Musée des Arts Décoratifs กรุงปารีส เพื่อทรงเป็นประธานในงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 170 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและฝรั่งเศส พร้อมทรงเปิดนิทรรศการ 'ราชพัสตราสู่สากล' จัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์
