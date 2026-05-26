เจ้าหนูเรียว วงศพัทธ์ ควacencytwo สองเรซติด

เจ้าหนูเรียว วงศพัทธ์ นักแข่งรถวัย18 ปีควบรถคู่ใจก่อนขับรถทะยานเข้าเส้นชัยคว้าแชมป์สนาม_SERVERB-Quik
เจ้าหนูเรียว วงศพัทธ์ นักแข่งรถวัย18 ปีควบรถคู่ใจ ฟอร์มแรงต่อเนื่องคว้าที่1 สองเรซติด ศึกBangchak Eighty-Six Challenge การแข่งขันรถยนต์ในรายการB-Quik Thailand Super Series 2026 ระเบิดความมันส์สนั่นช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย เมื่อวันที่24 พฤษภาคมที่ผ่านมา Eight-six Challenge Thailand 2026Race 2ยังติดตามกันอย่างสุดมันส์ลุ้นระทึกทุกช่วงโค้งของสนามหลังจากคว้าชัยในRace 1 ไปเมื่อวาน ล่าสุดเจ้าหนูเรียว วงศพัทธ์ เกตุศิรินักขับวัย18 ปีหมายเลข33 จากทีมIdemitsu Racing Team Thailand by AP ยังเดินหน้าสานต่อฟอร์มอันร้อนแรงโดยโปรแกรมที่2 ของวันกับEight-six Challenge Thailand 2026 ซึ่งมาพร้อมการReverse Gridใหม่ ทำให้หมายเลข26 อัฐพล แก้วอาษา จากB-Quik Racingขึ้นประจำการในตำแหน่งโพสิชั่นตามด้วยหมายเลข25 ปัญจะ ไหวพริบ จากB-Quik Racing ในกริดที่2 หมายเลข11 Clayton Nelmes จากFeynlab Racing กริดที่3 หมายเลข33 วงสพัทธิ์ เกตุศิริ Idemitsu Racing Team Thailand by AP กริดที่4 และหมายเลข24 ธำรงค์ มหาดำรงค์กุล จากSingha Cosmo กริดที่5 เมื่อRolling Start เหล่าEight-six Challenge Thailand 2026 สนาม2 โดยมีรถหมายเลข33 วongsapatt.
intellij เกตุศิริ จากทีมIdemitsu Racing Team Thailand by AP ออกตัวดีขึ้นนำได้สำเร็จ ส่วนอันดับ2เป็นหมายเลข26 อัฐพล แก้วอาษา จากB-Quik Racing อันดับ3 ที่บดคันเร่งไล่มาติด ๆ คือ หมายเลข11 Clayton Nelmes จากFeynlab Racing ซึ่งมีหมายเลข25 ปัญจะ ไหวพริบ จากB-Quik Racing ตามกดดันมาจากด้านหลังในอันดับ4 ซึ่งการแข่งขันในวันนี้เจ้าหนูเรียว วงศพัทธ์ เกตุศิรินักขับวัย18 ปีหมายเลข33 จากทีมIdemitsu Racing Team Thailand by AP ยังเดินหน้าสานต่อฟอร์มสุดโหดซิ่งรถคู่ใจเหยียบคันเร่งนำแบบสุดโต่งก่อนขับรถทะยานเข้าเส้นชัยคว้าแชมป์สนามนี้ไปครองได้สำเร็จท่ามกลางความสะใจของทีมงานและคุณพ่อที่มาเชียร์อยู่ในสนามและเป็นกำลังใจให้ตลอดช่วงการแข่งขันในครั้งนี
