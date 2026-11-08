เจ้าของร้านชาบูหม่าล่า 'คุณยุ้ย' แถลงแฉเน็ตไอดอลโคราชขโมยอาหาร
เจ้าของร้านชาบูหม่าล่าชื่อดัง 'คุณยุ้ย' แถลงผ่าน X แฉพฤติกรรมเน็ตไอดอลสาวโคราชที่แอบลักลอบห่ออาหารราคาสูงกลับไปบ้าน หลังไลฟ์รีวิว สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงในโลกออนไลน์
เกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือดในโลกออนไลน์ เมื่อ " คุณยุ้ย" หรือเจ้า ร้านชาบูหม่าล่า ชื่อดัง " Hotpot Man" ได้ประกาศผ่านบัญชีส่วนตัวบนแพลตฟอร์ม X (ทวิตเตอร์) @yuihotpotman123 เพื่อแฉพฤติกรรมของเน็ตไอดอลหญิงจากรัฐโคราช ที่แสดงออกถึงพฤติกรรมไม่เหมาะสมในสถานประกอบการของตนเอง
กรณีนี้เกิดขึ้นหลังจากมีผู้ใช้บริการรายดังกล่าวเคยเข้ามาทานอาหารและไลฟ์สดรีวิวที่สาขาในจังหวัดโคราช แต่กลับมีพฤติกรรมการลักลอบนำอาหารที่สั่งมาห่อใส่ภาชนะและซ่อนไว้ในกระเป๋าเพื่อเตรียมกลับไปที่บ้านโดยไม่ได้ชำระค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตกใจสำหรับเจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบการรายอื่นในวงการเดียวกันAlso readบิวกิ้น ภูวินทร์ เตรียมปล่อยซิงเกิลใหม่ "ระบบขัดข้อง (SOS)" 12 พ.ย. นี้
รายละเอียดเหตุการณ์และกลไกการขโมยอาหาร
คุณยุ้ยได้บรรยายลำดับเหตุการณ์ว่า เน็ตไอดอลสาวชาวโคราชรายนี้ได้เคยเข้ามาใช้บริการที่สาขาจังหวัดโคราชในครั้งก่อน โดยอ้าง自己是ว่าเป็นเน็ตไอดอลขอทำการรีวิวร้าน พร้อมกับไลฟ์สดไปตลอดการทานอาหาร และมีพฤติกรรมสั่งอาหารในปริมาณที่มากเกินกว่าปกติ ซึ่งสร้างความแปลกใจให้พนักงานว่าทำไมลูกค้าคนเดียวจึงทานได้หมดเพียงลำพัง
หลังจากเกิดอาการสงสัย ทางพนักงานได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดย้อนหลังเพื่อหาข้อเท็จจริง จึงพบว่ามีการเตรียมอุปกรณ์และกระเป๋าส่วนตัวไว้เพื่อห่ออาหารกลับไปทานที่บ้านอย่างแนบเนียน แม้ในครั้งแรกทางร้านจะตัดสินใจปล่อยผ่านและไม่เอาเรื่อง แต่พฤติกรรมการหลอกลวงนี้มีรากฐานมาจากความประมาทและทัศนคติที่ผิดต่อธุรกิจบริการ
จุดเปลี่ยนและการจับกุมในครั้งล่าสุด
ต่อมา เน็ตไอดอลรายดังกล่าวได้กลับมาสร้างเหตุการณ์ซ้ำโดยมีรูปแบบพฤติกรรมเดิมซ้ำซาก คือการสั่งอาหารปริมาณมหาศาลและไลฟ์สดระหว่างการทานอาหาร แต่ในรอบนี้เนื่องจากพนักงานประจำร้านมีความทรงจำที่ดีเกี่ยวกับลักษณะหน้าตาและพฤติกรรม จึงช่วยกันเฝ้าระวังและจับตามองอย่างใกล้ชิดตลอดช่วงเวลาการ用餐
เมื่อถึงเวลาที่จะออกจากร้าน พนักงานได้ตัดสินใจเข้าตรวจสอบกระเป๋าของเน็ตไอดอลรายนี้ทันที และพบหลักฐานยืนยันว่ามีการลักลอบซุกซ่อนอาหารดิบและสุกที่ยังไม่ได้ชำระค่าสินค้าไว้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและจริยธรรมอย่างชัดเจน เจ้าร้านจึงสั่งให้ชำระเงินสำหรับอาหารที่ลักลอบเอาไปทั้งหมดทันที
ปฏิกิริยาเจ้าของร้านและขั้นตอนทางกฎหมาย
เจ้าของร้านชาบูชื่อดังได้แสดงความโมโหอย่างสุดซึ้งและทิ้งท้ายด้วยความอึดอัดใจว่า การทำธุรกิจร้านอาหารนั้นมีปัญหาและอุปสรรคที่ต้องแก้ไขในแต่ละวันอยู่แล้วไม่น้อย หากในคืนนั้นเธอไม่รู้สึกเพลียจากการเดินทางกลับมาจากต่างประเทศและไม่ได้หลับพักผ่อนอย่างเต็มที่ เธอจะดำเนินการเดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีด้วยตนเองที่สถานีตำรวจทันที
คุณยุ้ยมองว่า พฤติกรรมที่ผิดจริยธรรมและกฎหมายดังกล่าวไม่ใช่เพียงแค่เรื่องนิสัยส่วนตัวที่บกพร่อง แต่สะท้อนให้เห็นถึงรากเหง้าของจิตสำนึกที่ขาดความรับผิดชอบและอาจเป็นนิสัยฝังลึกไปแล้ว ซึ่งอาจส่งผลกระทบ xấuต่อสังคมและธุรกิจอาหารโดยรวม หากไม่ได้รับการตักเตือนหรือลงโทษที่เหมาะสม
นอกจากนี้ เจ้าของร้านยังได้ทิ้งคำใบ้ไว้ให้ติดตามกันต่อด้วยคำว่า "กาแฟชอต" ซึ่งสื่อถึงความหนักหน่วงและความจริงจังของการเตรียมตัวเพื่อจัดการกับปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนให้เจ้าของร้านอาหารและอาจสร้างความเสียหายให้กับเน็ตไอดอลรายนี้ในอนาคตหากมีการเผยแพร่ข้อมูลหรือดำเนินคดีเพิ่มเติม
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