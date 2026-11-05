เจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ เตรียมรับมือฝนตกหนักภาคใต้ พ.ย. 69 พร้อมระบบประกันภัยพิบัติ
นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ ประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ 7-11 พ.ย. 2569 ย้ำนโยบายประกันภัยพิบัติ ช่วยเหลือประชาชนทันที
นาย เจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับมือสถานการณ์อุทกภัยและการขับเคลื่อนระบบ ประกันภัยพิบัติ ในพื้นที่ภาคใต้ ณ ห้องประชุมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 เพื่อประเมินสถานการณ์และวางมาตรการรองรับภัยธรรมชาติที่กำลังจะมาถึงในสัปดาห์หน้า
พยากรณ์อากาศและพื้นที่เสี่ยงภัย
จากการคาดการณ์สภาพอากาศโดยละเอียด พบว่าในช่วงวันที่ 7 ถึง 11 พฤศจิกายน 2569 พื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะเผชิญกับฝนตกหนัก โดยเฉพาะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ขณะที่ในช่วงวันที่ 9 ถึง 11 พฤศจิกายน พยากรณ์ว่าฝนจะตกหนักเพิ่มพื้นที่ไปยังจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส รวมถึงพัทลุงและสงขลา ซึ่งเป็นความเสี่ยงสูงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันAlso readเศรษฐกิจใต้ Q3 โตต่อ ยาง-ปาล์ม-ท่องเที่ยวแรงหนุน จับตาสงคราม-เอลนีโญฉุดปี 70
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ระดมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าสู่พื้นที่เตรียมความพร้อมและสนับสนุนการเผชิญเหตุของแต่ละพื้นที่ล่วงหน้า พร้อมทั้งจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวที่พร้อมรองรับประชาชนที่ต้องอพยพออกจากบ้านเรือนหากเกิดสถานการณ์รุนแรง โดยมีเป้าหมายหลักในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงเป็นลำดับแรก
ระบบประกันภัยพิบัติและค่าชดเชย
การประชุมครั้งนี้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการขับเคลื่อนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติ โดยกำชับให้จังหวัดมอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวข้องกับระบบประกันภัยไปยังอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่กระจายข้อมูลให้ครอบคลุมทุกตำบล หมู่บ้าน และชุมชน
นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ ได้เน้นย้ำนโยบายสำคัญว่า ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมบ้านจะต้องได้รับการชดเชยค่าเสียหายตามจริง โดยกำหนดกรอบค่าเสียหายเบื้องต้นหากน้ำเข้าบ้านไว้ที่ 10,000 บาท โดยไม่คำนึงถึงความลึกของระดับน้ำ ตราบใดที่หลักฐานการเสียหายเป็นความจริง เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับสิทธิตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมและถูกต้อง
บูรณาการข้อมูลและช่วยเหลือประชาชน
เพื่อรองรับผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบออนไลน์ได้ ได้มีคำสั่งให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับสำนักงานสถิติจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจบ้านเรือนประชาชนอย่างละเอียด เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือด้านการเคลมประกันภัย โดยยึดหลักความรวดเร็วและบูรณาการข้อมูลร่วมกันให้ครอบคลุมทั่วถึง
นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนบูรณาการการใช้งานทรัพยากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยที่มีอยู่ให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วน และให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานะการแจ้งเคลมประกันภัยผ่านระบบพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารประกอบคำขออย่างละเอียดทั่วถึง
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