เจเศรษฐ์ สั่งเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักภาคใต้ พ.ย.69 ขันระบบประกันภัยพิบัติ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นำประชุมเตรียมรับมือน้ำท่วมภาคใต้ 7-11 พ.ย. 69 สั่ง ปภ. เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยและขับเคลื่อนระบบประกันพิบัติให้ประชาชนได้รับสิทธิ
นาย เจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ อุทกภัย และการขับเคลื่อนระบบ ประกันภัยพิบัติ ในพื้นที่ ภาคใต้ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี เพื่อเตรียมรับมือมวลน้ำและฝนตกหนักที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 7 ถึง 11 พฤศจิกายน 2569
รายละเอียดสถานการณ์ฝนตกและพื้นที่เสี่ยง
จากการประเมินสภาพอากาศโดยละเอียด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุว่า พื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะเริ่มมีฝนตกหนัก โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ในช่วงวันที่ 7 ถึง 11 พฤศจิกายน 2569Also readอุตุ ฉ.6 อากาศแปรปรวน ฝนตกหนักในภาคใต้
สำหรับช่วงวันที่ 9 ถึง 11 พฤศจิกายน 2569 สถานการณ์ฝนจะย้ายไปตกหนักในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส รวมถึงจังหวัดพัทลุงและสงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีแนวโน้มความเสี่ยงต่อปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำป่าไหลหลากสูง
มาตรการเบื้องต้นได้ถูกสั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี เขต 12 สงขลา และเขต 18 Phuket ระดมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำการในจุดยุทธศาสตร์ต่างๆ เพื่อรองรับการเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุรุนแรง
บทบาทภาครัฐและการประสานงานภาคใต้
การประชุมในครั้งนี้มีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ได้แก่ นายจุมพฏ วรรณฉัตรศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายชัยรัตน์ แก้วเพีียงเพ็ญ รองผู้อำนวยการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี
นอกจากนี้ ยังมีการประสานงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในเขตพื้นที่ ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง กระบี่ และสงขลา เพื่อให้ข้อมูลสถานการณ์เป็นปัจจุบันและต่อเนื่อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจน โดยมอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเป็นหน่วยหลักในการประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติไปยังอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กระบวนการรับสิทธิประโยชน์และช่วยเหลือประชาชน
ระบบประกันภัยพิบัติถูกขับเคลื่อนด้วยนโยบายที่เน้นความรวดเร็วและเป็นธรรม โดยจัดเจ้าหน้าที่กระจายข้อมูลไปครอบคลุมทุกตำบล หมู่บ้าน และชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการแจ้งเคลมประกัน เอกสารประกอบคำขอ และการติดตามสถานะผ่านระบบออนไลน์
กรณีประชาชนกลุ่มใดที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบออนไลน์ได้ หน่วยงานรัฐจะดูแลและอำนวยความสะดวกให้โดยตรง เพื่อให้แน่ใจว่ากลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงจะได้รับสิทธิประโยชน์และค่าเสียหายทดแทนอย่างเท่าเทียม
นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ ได้เน้นย้ำให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจบ้านเรือนประชาชนเพื่อเตรียมพร้อมการช่วยเหลือในการเคลมประกันทันที
นโยบายช่วยเหลือและมาตรฐานการชดเชย
หัวใจสำคัญของนโยบายนี้คือความรวดเร็วและบูรณาการข้อมูลร่วมกัน เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐให้เป็นระบบเดียวกัน โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำเจตนารมณ์ชัดเจนว่า หากน้ำเข้าประตูบ้าน ประชาชนต้องได้รับการชดเชย
แม้ระดับน้ำจะสูงหรือต่ำเพียงใด ก็ให้พิจารณาความเสียหายตามข้อเท็จจริงเป็นหลัก เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับสิทธิและค่าเสียหายทดแทนอย่างเป็นธรรม ไม่มีการกีดกันหรือเลือกปฏิบัติในการพิจารณาสิทธิประโยชน์
ทุกภาคส่วนได้รับมอบหมายให้บูรณาการการใช้งานทรัพยากรต่างๆ และเครื่องจักรกลสาธารณภัยที่มีอยู่ทั้งหมด ให้สามารถใช้งานในการให้ความช่วยเหลือและลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
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