เจเศรษฐ์สั่งหยุดส่งออกสารตั้งต้น หลังพบปนเปื้อนแหล่งน้ำเพื่อนบ้าน
นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ แถลงสั่งหยุดส่งออกสารตั้งต้นไปยังประเทศเพื่อนบ้านทันที เพื่อลดมลพิษทางน้ำ พร้อมระดมหน่วยงานตรวจคุณภาพน้ำประปาและแจกน้ำดื่มให้ประชาชน
นาย เจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้หยุดการส่งออกสารตั้งต้นไปยังประเทศเพื่อนบ้านทันที หลังจากที่มีข้อมูลว่าสารเคมีดังกล่าวอาจก่อให้เกิดมลพิษย้อนกลับสู่แหล่งน้ำในไทย คำสั่งนี้มีผลบังคับใช้เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาสารปนเปื้อนในแหล่งน้ำที่ส่งผลต่อคุณภาพน้ำประปาและผลผลิตทางการเกษตรทั่วประเทศ
มาตรการหยุดส่งออกสารตั้งต้นเพื่อลดมลพิษ
ในการแถลงข่าวภายหลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2569 เวลา 13.50 น. ณ ทำเนียบรัฐบาล นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ ระบุว่า กระทรวงพาณิชย์มีข้อมูลชัดเจนอยู่แล้วว่าบริษัทใดบ้างที่ทำการส่งออกสารตั้งต้นไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งอาจไม่ใช่สัดส่วนทั้งหมดที่เพื่อนบ้านใช้ แต่หากส่วนใดที่นำออกจากประเทศไทยแล้ว กลับมาเป็นสาเหตุของปัญหาและสร้างมลพิษให้ประชาชนคนไทย มาตรการที่ชัดเจนคือต้องหยุดการส่งออกทันทีAlso read เบ็คกี้“ เผยโปรเจกต์ใหม่ แย้มแพลนพักผ่อนหลังลุยงานหนักมาตลอดปี
นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ ระบุว่าเป็นข้อสำคัญของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้หยุดเรื่องสารตั้งต้น เพราะหากหยุดการส่งออก โรงงานจะต้องหยุดการผลิตเมื่อขาดแคลนสารตั้งต้น ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการกดดันก่อนเข้าสู่กระบวนการเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำอย่างยั่งยืนและได้ผลทันที
ระบบตรวจสอบและรับมือคุณภาพน้ำประปา
สำหรับคุณภาพน้ำประปาส่วนภูมิภาค มีการควบคุมและติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีการคัดกรองสารปนเปื้อนในระดับสากลที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก เพื่อให้ประชาชนมั่นใจในความปลอดภัยของน้ำบริโภค ส่วนประปาหมู่บ้านนั้น ได้สั่งการให้รวบรวมข้อมูลประปาทุกประเภท ได้แก่ ประปาภูเขา ประปาผิวดิน และประปาบาดาล แล้วส่งข้อมูลไปยังการประปานครหลวงซึ่งได้รับมาตรฐานโลก ISO เพื่อวิเคราะห์ผลตรวจ
หากผลการตรวจสอบพบว่าพื้นที่ใดมีความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำของประชาชน จะมีการสั่งหยุดจ่ายน้ำทันที จนกว่าจะมีการติดตั้งระบบกรองน้ำใหม่หรือค้นหาแหล่งน้ำอื่นที่เหมาะสมให้ประชาชน นอกจากนี้ ยังมีการประสานงานกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อให้เข้าไปติดตั้งเครื่องกรองที่สามารถกำจัดโลหะหนักและสารหนูโดยเฉพาะ
แผนรองรับและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
เพื่อความไม่เดือดร้อนของการใช้น้ำ รัฐบาลได้สั่งการให้รถผลิตน้ำดื่มของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 20 คัน ลงพื้นที่ให้บริการครอบคลุมพร้อมขอความร่วมมือจากกรมทรัพยากรขุดเจาะบ่อบาดาลในการหาบ่อบาดาลที่ไร้สารปนเปื้อน และวางแผนรับมือสถานการณ์ด้วยการส่งน้ำไปยังบ้านเรือนของประชาชน โดยขอให้ประชาชนเตรียมถังน้ำเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่ใช้ในชีวิตประจำวันไว้ล่วงหน้า
ด้านการดูแลผลผลิตทางการเกษตร หากตรวจพบสารพิษในผลิตผล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จะทำการเยียวยาโดยการซื้อมาทำลาย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะหาช่องทางสนับสนุนให้เกษตรกรเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการได้รับสารพิษ เพื่อให้เศรษฐกิจภาคเกษตรกรรมฟื้นตัวได้อย่างปลอดภัย
บทบาทหน่วยงานตรวจสอบสารพิษในน้ำ
การตรวจสารพิษในน้ำแต่ละกระทรวงรับผิดชอบคนละส่วน โดยกรมควบคุมมลพิษรับผิดชอบตรวจและติดตั้งเครื่องตรวจตามแม่น้ำสายหลัก ส่วนกระทรวงมหาดไทยเน้นตรวจประปาหมู่บ้านและประปาส่วนภูมิภาค และชลประทานจะตรวจตลอดแนวสายน้ำย่อยจากแม่น้ำสายหลัก
กระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการคัดกรองในส่วนที่ประชาชนจะอุปโภค บริโภค หรือใช้ในครัวเรือน เพื่อสร้างความสบายใจว่ามีการคัดกรองสารพิษก่อนถึงมือผู้บริโภค นอกจากนี้ ตลาด สถานที่รับซื้อ และสถานที่ส่งออก ยังถูกตรวจสอบโดยกระทรวงสาธารณสุขเพื่อป้องกันการตกค้างของสารพิษก่อนเข้าสู่กระบวนการจำหน่าย
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