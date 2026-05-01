เจี๊ยบ-บอย เปิดเมนูลับร้านชาบู เต้าหู้ราดซอสเทอริยากิ ขายแล้วขาดทุน!

เจี๊ยบ พิจิตตรา และบอย อนุวัฒน์ เปิดร้านชาบูต้อนรับโอปอล์ ปาณิสรา และปุ๊กกี้ ปวีณ์นุช ในรายการ กี้ซดโอปโซ้ย โดยเปิดเผยเมนูลับ เต้าหู้ราดซอสเทอริยากิ ที่เจี๊ยบชอบมาก แต่ไม่ค่อยสั่งให้ลูกค้าเพราะกลัวขาดทุน เนื่องจากเต้าหู้สดเสียเร็ว
ไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงๆ สำหรับเจ้าแม่ช็อตฟีล เจี๊ยบ พิจิตตรา ที่ล่าสุดควงคุณสามี บอย อนุวัฒน์ เปิดร้านชาบูต้อนรับสองพิธีกรสายฮา โอปอล์ ปาณิสรา และ ปุ๊กกี้ ปวีณ์นุช ในรายการ กี้ซดโอปโซ้ย ที่พาไปรีวิวความอร่อยแบบถึงพริกถึงขิง แต่ความพีกไม่ได้อยู่แค่อาหาร เพราะงานนี้เจี๊ยบขอเปิด เมนูลับ ของร้านที่บอกเลยว่าลับจริง เพราะเจ้าของร้านเองยังไม่อยากขาย เมื่อโอปอล์ถามถึงเมนูที่เจี๊ยบชอบที่สุดในร้านตัวเอง เจี๊ยบก็ตอบทันที โอปอล์ : เมนูที่ชอบที่สุดในร้านตัวเองเจี๊ยบ : วันนี้ไม่ได้เอามาให้ทานโอปอล์ : นั่นแหละๆ เมนูลับ เจี๊ยบ : เพราะกลัวคนสั่งแล้วไม่ได้กำไรเยอะ โอปอล์ : งั้นถือว่าเป็น เมนูลับ ที่รู้เฉยๆ แล้วกันนะคะ มาแล้วห้ามสั่งบอย : ไม่อยากขาย (หัวเราะ) เพราะว่าขายแล้วกำไรน้อย โอปอล์ : ไม่บอกไม่ขึ้นโต๊ะ ไม่โปรโมต รู้เฉยๆ แล้วกันนะคะเจี๊ยบ : คือเมนู เต้าหู้ราดซอสเทอริยากิ เพราะเจี๊ยบเป็นคนชอบทานเต้าหู้มาก แล้วเต้าหู้อันนี้มันมาไม่เยอะ เราสั่งมาไม่เยอะเพราะมันเสียเร็ว เพราะมันเป็นเต้าหู้สดโอปอล์ : แทนที่มาแล้วเสียเร็ว แล้วให้คนสั่ง คือ ร้านนี้ไม่ให้คนสั่งปุ๊กกี้ : ไม่เข้าใจธุรกิจของเขาเลยบอย : ก็ 15 ปี ถึงมีอยู่ 2 สาขา (หัวเราะ) งานนี้ทำเอาฮากันลั่นโต๊ะ เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ขายขำของคู่รักอารมณ์ดี บอย-เจี๊ยบ ที่ไม่ว่าจะไปออกรายการไหนก็มีช็อตให้แฟนๆ ยิ้มตามเสมอ การเปิดร้านชาบูของ เจี๊ยบ พิจิตตรา และ บอย อนุวัฒน์ ครั้งนี้ไม่เพียงแค่เป็นการต้อนรับพิธีกรสายฮาอย่าง โอปอล์ ปาณิสรา และ ปุ๊กกี้ ปวีณ์นุช เท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสที่ทั้งคู่ได้เปิดเผยเมนูพิเศษที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อน โดยเฉพาะเมนู เต้าหู้ราดซอสเทอริยากิ ที่เจี๊ยบชอบเป็นพิเศษ แต่กลับไม่ค่อยสั่งให้ลูกค้าเพราะกลัวจะขาดทุน เนื่องจากเต้าหู้สดที่ใช้ในเมนูนี้มีอายุการเก็บรักษาสั้นมาก ทำให้ต้องสั่งมาในปริมาณน้อย แต่ก็เป็นเมนูที่เจี๊ยบชอบมากที่สุดในร้านของตัวเอง นอกจากนี้ การปรากฏตัวของเจี๊ยบและบอยในรายการ กี้ซดโอปโซ้ย ยังทำให้เกิดความฮาและความ บันเทิง อย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อทั้งคู่ได้พูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจร้านชาบูของตัวเอง ซึ่งทำให้บอยต้องบอกเล่นๆ ว่าทำธุรกิจมานาน 15 ปี แต่ก็ยังมีเพียง 2 สาขาเท่านั้น ทำให้ปุ๊กกี้ต้องพูดเล่นๆ ว่าไม่เข้าใจธุรกิจของเขาเลย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ทำให้แฟนๆ ของทั้งคู่ต้องยิ้มและหัวเราะตามไปด้ว.
เจี๊ยบ พิจิตตรา บอย อนุวัฒน์ โอปอล์ ปาณิสรา ปุ๊กกี้ ปวีณ์นุช เมนูลับ