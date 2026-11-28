เจี๊ยบ จิตดี และ แม็กซ์ กฤษฎากร คว้ารางวัล Best Artist Award 2026 จากช่อง 8
ช่อง 8 คว้ารางวัล Best Artist Award 2026 สองรางวัล ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2569 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล รามอินทรา โดยเจี๊ยบ จิตดี และแม็กซ์ กฤษฎากร ได้รับเกียรติในสองสาขา
สถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 ได้รับรางวัล Best Artist Award 2026 จำนวน 2 รางวัล ในงาน วันเยาวชนแห่งชาติ สภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม ประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2569 โดย เจี๊ยบ จิตดี ศรีดี จากรายการข่าวใหญ่ และ แม็กซ์ กฤษฎากร ภูกาบเงิน ผู้สื่อข่าวออนไลน์ ช่อง 8 จากรายการสดสด ได้รับรางวัลคนละสาขา งานจัดขึ้นที่ลานกิจกรรม ชั้น 4 ศูนย์การค้า เซ็นทรัล รามอินทรา
งานนี้จัดโดยสภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัล รามอินทรา และองค์กรภาคีเครือข่าย วัตถุประสงค์หลักคือเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงความสามารถและศักยภาพ พร้อมยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนและบุคคลต้นแบบที่สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้แก่สังคมAlso readเปิดวิสัยทัศน์ “ตรีวนันดา” ในงาน Global Wellness Summit 2026 ชูโมเดลการปั้นธุรกิจเวลเนส ให้เป็น “Legacy” ที่สร้างโอกาสใหม่-ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
รายละเอียดรางวัลที่มอบในงานวันเยาวชนแห่งชาติ
ภายในงานมีพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแห่งปีหลายประเภท ได้แก่ รางวัลเยาวชนและบุคคลต้นแบบของแผ่นดิน รางวัลเยาวชนและบุคคลดีเด่น รางวัล Best Young Award และรางวัล Best Artist Award 2026 เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่เยาวชนและบุคคลที่มีความสามารถ และมีผลงานโดดเด่นในด้านต่างๆ
ในกลุ่มรางวัล Best Artist Award 2026 ช่อง 8 ได้รับเกียรติสองสาขา สาขาแรกคือผู้ประกาศข่าวยอดเยี่ยมแห่งปี ตกเป็นของเจี๊ยบ จิตดี ศรีดี จากรายการข่าวใหญ่ และรายการลุยชนข่าว ส่วนสาขาผู้สื่อข่าวดาวรุ่งแห่งปี ตกเป็นของแม็กซ์ กฤษฎากร ภูกาบเงิน ผู้สื่อข่าวออนไลน์ช่อง 8 จากรายการสดสด
งานนี้มีศิลปิน นักแสดง และบุคคลจากหลากหลายวงการเข้าร่วม ทำให้เวทีนี้เป็นพื้นที่รวมคนทำงานสื่อ ศิลปิน และผู้ทำประโยชน์เพื่อสังคมไว้ในงานเดียวกัน
เจี๊ยบ จิตดี และแม็กซ์ กฤษฎากร กล่าวขอบคุณทีมงาน
เจี๊ยบ จิตดี ศรีดี กล่าวขอบคุณผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 และสภาศิลปินสร้างสรรค์สังคมที่มอบรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ พร้อมขอบคุณผู้ชมที่คอยสนับสนุนและให้กำลังใจ
เจี๊ยบ จิตดี ยังกล่าวถึงทีมงานเบื้องหลังทุกฝ่าย ทั้งนักข่าว ช่างภาพ ทีมตัดต่อ และทีมกราฟิก ซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานและทำให้ผลงานเป็นที่ยอมรับ
ด้านแม็กซ์ กฤษฎากร ภูกาบเงิน กล่าวว่ารางวัลนี้ไม่ได้เป็นของตนเพียงคนเดียว แต่เป็นรางวัลของชาวช่อง 8 ทุกคน พร้อมขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหาร และทีมงานเบื้องหลังรายการสดสด ที่ร่วมกันลงพื้นที่นำเสนอข่าวในทุกเหตุการณ์
แม็กซ์ กฤษฎากร ระบุว่ารู้สึกดีใจที่ผลงานของทีมงานได้ส่งต่อข้อมูลไปถึงประชาชน และยืนยันว่าจะทำหน้าที่สื่อมวลชนและสร้างสรรค์ผลงานให้ดีที่สุดต่อไป
วัตถุประสงค์ของสภาศิลปินสร้างสรรค์สังคมในงานนี้
ครูเบสญ์ ศรีวณะกุล ประธานสภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม ในฐานะผู้จัดงาน กล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้ต้องการเปิดพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนและบุคคลที่ทำประโยชน์เพื่อสังคม
ครูเบสญ์ ศรีวณะกุล ยืนยันว่าสภาศิลปินสร้างสรรค์สังคมจะเดินหน้าจัดกิจกรรมดีๆ ต่อไป แม้บางครั้งผู้ทำงานอาจเป็นเพียงฟันเฟืองเล็กๆ ที่ไม่ได้อยู่ในแสง แต่ทุกคนก็มีส่วนสำคัญในการร่วมกันพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้น
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