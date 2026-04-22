เจาะลึก 10 ปี เครดิตเรทติ้งไทย: จากจุดสูงสุดสู่ความท้าทายและสัญญาณฟื้นตัวล่าสุดโดย Moody’s

วิเคราะห์เส้นทางอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยตลอดทศวรรษที่ผ่านมา จากมุมมองของ Moody’s Ratings พร้อมเบื้องหลังการปรับแนวโน้มสู่เสถียรภาพและการตั้งรับต่อปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจและการเมือง
ข่าวดีล่าสุดจาก Moody’s Ratings ที่ได้ประกาศปรับแนวโน้ม อันดับความน่าเชื่อถือ ของประเทศไทยจากระดับ ลบ (Negative) กลับมาสู่ระดับ มีเสถียรภาพ (Stable) โดยยังคงยืนยัน อันดับความน่าเชื่อถือ ที่ Baa1 ถือเป็นหมุดหมายสำคัญในรอบทศวรรษของ เศรษฐกิจ ไทย
สถานะเครดิตเรทติ้งในระดับ Investment Grade นี้ เปรียบเสมือนด่านหน้าสำคัญที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนสถาบัน กองทุนบำเหน็จบำนาญ และธนาคารกลางทั่วโลก ในการตัดสินใจจัดสรรเงินลงทุนเข้าสู่ประเทศไทย ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนการกู้ยืมและสภาพคล่องทางการเงินของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ
แม้ว่าในเชิงตัวเลขหลักอันดับความน่าเชื่อถือของไทยจะดูมั่นคงที่ BBB+/Baa1 มาตลอดระยะเวลา 10 ปี แต่ความเคลื่อนไหวในส่วนของ Outlook หรือแนวโน้มนั้นเปรียบเสมือนเข็มทิศที่สะท้อนถึงสุขภาพทางการเมืองและวินัยการคลังที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลา
ย้อนกลับไปในช่วงปี 2562 นับเป็นปีทองที่ไทยได้รับสัญญาณบวกจากสถาบันการเงินระดับโลกผ่านการปรับ Outlook เป็น Positive ทั้งจาก Moody’s และ S&P อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความชัดเจนทางการเมืองและตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง
ทว่าวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปี 2563 ได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อพื้นฐานทางการคลังของประเทศอย่างรุนแรง หนี้สาธารณะของไทยพุ่งสูงขึ้นจากระดับ 34% ของ GDP ไปแตะที่ระดับกว่า 60% ในระยะเวลาอันสั้น ประกอบกับอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่สอดคล้องกับกลุ่มประเทศที่มีเรทติ้งระดับ BBB ทำให้สถานะทางการเงินของประเทศเผชิญความท้าทายมากขึ้น
ความผันผวนทางการเมืองจากการเปลี่ยนตัวผู้นำและคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญหลายครั้งในช่วงปี 2567 ได้สร้างความกังวลให้แก่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือถึงความต่อเนื่องของการดำเนินนโยบาย ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้แนวโน้มความน่าเชื่อถือถูกกดดันอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมา
การปรับเปลี่ยน Outlook กลับสู่สถานะ Stable ในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากปัจจัยบวกหลายประการ อาทิ ความเสี่ยงจากนโยบายภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ (Trump Tariffs) ที่คลี่คลายลง โมเมนตัมการลงทุนภาคเอกชนที่เริ่มฟื้นตัว และเสถียรภาพทางการเมืองที่กลับมามีทิศทางที่ชัดเจนขึ้น
อย่างไรก็ดี สถาบันจัดอันดับยังคงจับตามองปัจจัยเสี่ยงระยะกลางอย่างใกล้ชิด ทั้งในเรื่องของวินัยการคลังและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนท่ามกลางความท้าทายจากหนี้สาธารณะที่สะสมอยู่ในระดับสูง
การดำเนินนโยบายของรัฐบาลหลังจากนี้จะเป็นตัวแปรสำคัญที่สถาบันจัดอันดับระดับโลกอย่าง Moody’s, S&P และ Fitch จะนำไปประเมินซ้ำเพื่อกำหนดทิศทางความเชื่อมั่นของไทยในอนาคต ดังนั้น การปรับแนวโน้มเป็น Stable จึงเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูความเชื่อมั่น ซึ่งต้องอาศัยกลไกทางเศรษฐกิจและการเมืองที่มั่นคงควบคู่กันไปเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินของประเทศให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้โดยปราศจากแรงกระแทกซ้ำเติ
เครดิตเรทติ้ง Moody's เศรษฐกิจไทย อันดับความน่าเชื่อถือ หนี้สาธารณะ
United States Latest News, United States Headlines
