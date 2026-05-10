เจาะลึกคอนเทนต์ไทยพีบีเอส จากเรื่องราวความยุติธรรมสู่วิทยาศาสตร์และรากเหง้าคนไทย

รวบรวมไฮไลท์รายการและละครคุณภาพจาก Thai PBS ที่นำเสนอทั้งเรื่องราวความรัก ความยุติธรรม ความรู้ด้านฟิสิกส์ควอนตัม คำแนะนำด้านสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคไต และการค้นหาตัวตนของคนไทยผ่าน DNA
สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส นำเสนอการรวบรวมเนื้อหาที่หลากหลายและทรงคุณค่าเพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยเริ่มต้นจากการนำเสนอเรื่องราวของเปาบุ้นจิ้น เจ้าเมืองไคฟง ผู้เป็นสัญลักษณ์แห่งความยุติธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตในสมัยราชวงศ์ซ่ง ซึ่งความเฉลียวฉลาดของเขายังคงเป็นบทเรียนที่ทันสมัยในการใช้ชีวิตและการทำงานจนเป็นที่เลื่องลือมาถึงปัจจุบัน ในขณะเดียวกัน ทางสถานีได้สะท้อนมุมมองความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนผ่านเรื่องราวของ อ้น นักวาดการ์ตูนวัย 54 ปี และ จิระ แฟนหนุ่มวัย 55 ปี ที่คบหากันมานานเกือบ 7 ปี แต่กลับต้องเผชิญกับภาวะความเงียบที่ค่อยๆ ก่อตัวขึ้นจนกลายเป็นกำแพงในจิตใจ นำไปสู่ภาวะนอนไม่หลับและความเครียดสะสมที่ทำให้ทั้งคู่ต้องกลับมาทบทวนว่าความรักที่มีให้นั้นยังคงเหมือนเดิมหรือไม่ ซึ่งประเด็นนี้สอดคล้องกับเรื่องราวของ ฝ้าย อดีตนักจิตบำบัดที่ได้รับมอบหมายให้เป็นอาจารย์สอนวิชาความสุข เพื่อให้เหล่านักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการเข้าใจตนเองและจัดการกับอารมณ์ในโลกที่วุ่นวาย ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเข้าถึง แต่ต้องอาศัยการตระหนักรู้และการยอมรับในสิ่งที่ตนเองเป็น ในด้านของศิลปวัฒนธรรมและความบันเทิง ไทยพีบีเอส ได้สร้างสรรค์ผลงานละครเรื่อง จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ซึ่งเป็นละครรักย้อนประวัติศาสตร์ที่นำแสดงโดย ก๊อต จิรายุ ในบทบาทของ ปกรณ์ หัวหน้าเชฟผู้เนี้ยบและเข้มงวด โดยมี นุชนาฏ ผู้ช่วยเชฟสาวที่ต้องรับมือกับความเป๊ะของเขา เรื่องราวความรักที่ถักทอผ่านกลิ่นอายทางวัฒนธรรมและเสียงเพลงประกอบที่ไพเราะอย่างเพลง เสน่หา ช่วยขับเน้นอารมณ์ของตัวละครให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอคุณค่าของบทเพลงลูกทุ่งอีสานจากปลายปากกาของ ครูสลา คุณวุฒิ ไม่ว่าจะเป็นเพลงของ ต่าย อรทัย, มนต์แคน แก่นคูณ หรือ เอกราช สุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นบทเพลงที่เข้าถึงหัวใจคนไทยทุกกลุ่มและแสดงให้เห็นถึงพลังของภาษาและดนตรีที่สามารถสื่อสารความเจ็บปวดและความหวังได้อย่างยอดเยี่ยม พร้อมกันนี้ยังมีเนื้อหาที่เข้มข้นในด้านการทวงคืนความยุติธรรมผ่านเรื่องราวของ หลิว ที่พยายามออกตามหา ชานนท์ เพื่อเอาผิดราเชน ผู้ที่ทำให้ชีวิตของเธอและครอบครัวต้องพังทลาย ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงความต้องการความถูกต้องในสังคมที่ผู้มีอำนาจมักอยู่เหนือความจริง นอกจากความบันเทิงแล้ว ไทยพีบีเอส ยังมุ่งเน้นการให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และสุขภาพอย่างเข้มข้น ผ่านรายการ Eureka ท่องโลกวิทยาการ ที่พาทุกคนไปสำรวจการต่อสู้ทางความคิดของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ผู้มีบทบาทสำคัญในการวางรากฐาน ฟิสิกส์ควอนตัม และการท้าทายทฤษฎีของตนเองเพื่อแสวงหาความจริงสูงสุดของจักรวาล ในด้านสุขภาพ รายการคนสู้โรคได้ออกมาเตือนภัยเกี่ยวกับข้อมูลในโซเชียลมีเดียเรื่องการรับประทานผลไม้ เช่น มะเฟือง กล้วย ทุเรียน หรือมะม่วงสุก ซึ่งอาจส่งผลอันตรายร้ายแรงต่อผู้ป่วยโรคไตเนื่องจากมีแร่ธาตุบางชนิดที่ไตไม่สามารถขับออกได้ จนอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต ทำให้ผู้ป่วยต้องระมัดระวังและเลือกรับประทานผลไม้ตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังมีสารคดีชุด เธอ เขา เรา ใคร ที่พาผู้ชมร่วมเดินทางค้นหาคำตอบว่า คนไทยคือใคร และมาจากไหน โดยการวิเคราะห์ผ่านหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และระดับพันธุกรรม DNA เพื่อสร้างความเข้าใจในรากเหง้าของตนเองอย่างถ่องแท้ ปิดท้ายด้วยการติดตามประเด็นร้อนทางสังคมและการเมือง ซึ่งรัฐบาลได้เน้นย้ำถึงการบริหารจัดการเงินกู้จำนวน 4 แสนล้านบาท เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลและนำเงินไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน พร้อมทั้งมีมาตรการเร่งด่วนในการล้างกลุ่มนอมินีชาวต่างชาติที่เข้ามาครอบครองที่ดินและรุกรานธุรกิจในพื้นที่เกาะพะงันและเกาะสมุย เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติและป้องกันการเอารัดเอาเปรียบจากทุนต่างชาติ การนำเสนอที่ครอบคลุมตั้งแต่เรื่องของจิตใจ ศิลปะ วิทยาศาสตร์ ไปจนถึงการเมืองการปกครอง ทำให้ ไทยพีบีเอส เป็นพื้นที่ที่รวบรวมทุกมิติของชีวิต เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและหลากหลาย นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างสังคมที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยสามารถติดตามรับชมเนื้อหาทั้งหมดนี้ได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของทางสถานีเพื่อให้เข้าถึงความรู้ได้ทุกที่ทุกเวล.
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสนำเสนอการรวบรวมเนื้อหาที่หลากหลายและทรงคุณค่าเพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยเริ่มต้นจากการนำเสนอเรื่องราวของเปาบุ้นจิ้น เจ้าเมืองไคฟง ผู้เป็นสัญลักษณ์แห่งความยุติธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตในสมัยราชวงศ์ซ่ง ซึ่งความเฉลียวฉลาดของเขายังคงเป็นบทเรียนที่ทันสมัยในการใช้ชีวิตและการทำงานจนเป็นที่เลื่องลือมาถึงปัจจุบัน ในขณะเดียวกัน ทางสถานีได้สะท้อนมุมมองความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนผ่านเรื่องราวของ อ้น นักวาดการ์ตูนวัย 54 ปี และ จิระ แฟนหนุ่มวัย 55 ปี ที่คบหากันมานานเกือบ 7 ปี แต่กลับต้องเผชิญกับภาวะความเงียบที่ค่อยๆ ก่อตัวขึ้นจนกลายเป็นกำแพงในจิตใจ นำไปสู่ภาวะนอนไม่หลับและความเครียดสะสมที่ทำให้ทั้งคู่ต้องกลับมาทบทวนว่าความรักที่มีให้นั้นยังคงเหมือนเดิมหรือไม่ ซึ่งประเด็นนี้สอดคล้องกับเรื่องราวของ ฝ้าย อดีตนักจิตบำบัดที่ได้รับมอบหมายให้เป็นอาจารย์สอนวิชาความสุข เพื่อให้เหล่านักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการเข้าใจตนเองและจัดการกับอารมณ์ในโลกที่วุ่นวาย ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเข้าถึง แต่ต้องอาศัยการตระหนักรู้และการยอมรับในสิ่งที่ตนเองเป็น ในด้านของศิลปวัฒนธรรมและความบันเทิง ไทยพีบีเอสได้สร้างสรรค์ผลงานละครเรื่อง จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ซึ่งเป็นละครรักย้อนประวัติศาสตร์ที่นำแสดงโดย ก๊อต จิรายุ ในบทบาทของ ปกรณ์ หัวหน้าเชฟผู้เนี้ยบและเข้มงวด โดยมี นุชนาฏ ผู้ช่วยเชฟสาวที่ต้องรับมือกับความเป๊ะของเขา เรื่องราวความรักที่ถักทอผ่านกลิ่นอายทางวัฒนธรรมและเสียงเพลงประกอบที่ไพเราะอย่างเพลง เสน่หา ช่วยขับเน้นอารมณ์ของตัวละครให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอคุณค่าของบทเพลงลูกทุ่งอีสานจากปลายปากกาของ ครูสลา คุณวุฒิ ไม่ว่าจะเป็นเพลงของ ต่าย อรทัย, มนต์แคน แก่นคูณ หรือ เอกราช สุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นบทเพลงที่เข้าถึงหัวใจคนไทยทุกกลุ่มและแสดงให้เห็นถึงพลังของภาษาและดนตรีที่สามารถสื่อสารความเจ็บปวดและความหวังได้อย่างยอดเยี่ยม พร้อมกันนี้ยังมีเนื้อหาที่เข้มข้นในด้านการทวงคืนความยุติธรรมผ่านเรื่องราวของ หลิว ที่พยายามออกตามหา ชานนท์ เพื่อเอาผิดราเชน ผู้ที่ทำให้ชีวิตของเธอและครอบครัวต้องพังทลาย ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงความต้องการความถูกต้องในสังคมที่ผู้มีอำนาจมักอยู่เหนือความจริง นอกจากความบันเทิงแล้ว ไทยพีบีเอสยังมุ่งเน้นการให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และสุขภาพอย่างเข้มข้น ผ่านรายการ Eureka ท่องโลกวิทยาการ ที่พาทุกคนไปสำรวจการต่อสู้ทางความคิดของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ผู้มีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานฟิสิกส์ควอนตัมและการท้าทายทฤษฎีของตนเองเพื่อแสวงหาความจริงสูงสุดของจักรวาล ในด้านสุขภาพ รายการคนสู้โรคได้ออกมาเตือนภัยเกี่ยวกับข้อมูลในโซเชียลมีเดียเรื่องการรับประทานผลไม้ เช่น มะเฟือง กล้วย ทุเรียน หรือมะม่วงสุก ซึ่งอาจส่งผลอันตรายร้ายแรงต่อผู้ป่วยโรคไตเนื่องจากมีแร่ธาตุบางชนิดที่ไตไม่สามารถขับออกได้ จนอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต ทำให้ผู้ป่วยต้องระมัดระวังและเลือกรับประทานผลไม้ตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังมีสารคดีชุด เธอ เขา เรา ใคร ที่พาผู้ชมร่วมเดินทางค้นหาคำตอบว่า คนไทยคือใคร และมาจากไหน โดยการวิเคราะห์ผ่านหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และระดับพันธุกรรม DNA เพื่อสร้างความเข้าใจในรากเหง้าของตนเองอย่างถ่องแท้ ปิดท้ายด้วยการติดตามประเด็นร้อนทางสังคมและการเมือง ซึ่งรัฐบาลได้เน้นย้ำถึงการบริหารจัดการเงินกู้จำนวน 4 แสนล้านบาท เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลและนำเงินไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน พร้อมทั้งมีมาตรการเร่งด่วนในการล้างกลุ่มนอมินีชาวต่างชาติที่เข้ามาครอบครองที่ดินและรุกรานธุรกิจในพื้นที่เกาะพะงันและเกาะสมุย เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติและป้องกันการเอารัดเอาเปรียบจากทุนต่างชาติ การนำเสนอที่ครอบคลุมตั้งแต่เรื่องของจิตใจ ศิลปะ วิทยาศาสตร์ ไปจนถึงการเมืองการปกครอง ทำให้ไทยพีบีเอสเป็นพื้นที่ที่รวบรวมทุกมิติของชีวิต เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและหลากหลาย นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างสังคมที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยสามารถติดตามรับชมเนื้อหาทั้งหมดนี้ได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของทางสถานีเพื่อให้เข้าถึงความรู้ได้ทุกที่ทุกเวล
ไทยพีบีเอส สารคดีคนไทย ฟิสิกส์ควอนตัม สุขภาพโรคไต ละครประวัติศาสตร์
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ทำ “ประมง” เกินขนาด อีกหนึ่งปัญหาที่ถูกมองข้าม“วันประมงแห่งชาติ” ตรงกับวันที่ 21 ก.ย. โดยในปัจจุบันมีสัตว์ทะเลหลายชนิดเสี่ยงสูญพันธุ์ เนื่องในวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญ Thai PBS และ Thai PBS Sci & Tech จึงอยากเน้นย้ำในเรื่องการทำ “ประมง” เกินขนาด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ถูกมองข้าม
Read more »
#TheVisualTalk2024 The Visual Talk 2024 : DATA is ALL AROUNDThai PBS Present - THE VISUAL TALK 2024 Data is All Around - 15 พฤศจิกายน 2567 | คอนเวนชันฮอลล์ อาคาร D ชั้น 2 Thai PBS
Read more »
ภาพปลอม ! ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์พบกันที่ขอบฟ้า อธิบายตามหลักดาราศาสตร์จากกระแสในโลกออนไลน์ที่เห็นอยู่เรื่อย ๆ ถึงภาพปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ที่ “ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์พบกันที่ขอบฟ้า” นั้น Thai PBS Sci & Tech และ Thai PBS Verify ขอร่วมยืนยันว่าภาพดังกล่าวไม่ใช่ภาพจริงแต่อย่างใด
Read more »
'ซีรีส์วายไทย' ไปทางไหนต่อ ? | What’s Next for Thai BL Series?ซีรีส์วายและซีรีส์แซฟฟิกของไทยยังคงสร้างกระแสแรงอย่างต่อเนื่อง แต่ทิศทางจะเป็นอย่างไรต่อไป ? หาคำตอบได้ในบทความ 2 ภาษา ไทย-อังกฤษจาก Thai PBS | Discover the current trends in Thai GL & BL series in Thai PBS's bilingual article
Read more »
สัญญาณเตือนจากธรรมชาติ! พายุจะมา ฝนตกหนัก พวกเราเตรียม-พร้อมระวังตัวหน้าฝน หรือ ฤดูฝน แถมช่วงนี้พายุเข้า ฝนตกทุกวัน ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดี Thai PBS และ Thai PBS Sci & Tech ขอนำสัญญาณเตือนจากธรรมชาติมาให้ได้สังเกตกัน เมื่อ พายุ ฝนตกหนัก มาเยือน เราจะได้ปลอดภัย
Read more »
เตือน! ผู้ใช้สมาร์ตโฟนและ ผู้ใช้งาน Browser สาย Extensions เสริมต้องระวังกด “อนุญาต” (Allow) ให้สิทธิ์แอปฯ อาจเสี่ยงถูกดูดข้อมูลไปหมดตัวได้ ด้วยความปรารถนาดีจาก Thai PBS, Thai PBS Sci & Tech และตำรวจสอบสวนกลาง (CIB)
Read more »