เจาะลึกปรากฏการณ์ The Netflix Effect พลังซอฟต์พาวเวอร์ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและคอนเทนต์ไทยสู่ระดับโลก

วิเคราะห์อิทธิพลของ Netflix ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาล พร้อมยกระดับคอนเทนต์ไทยสู่ Global Top 10 และการสร้างโอกาสทางอาชีพ การท่องเที่ยว และการพัฒนาบุคลากรเบื้องหลังในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย
ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา โลกได้ประจักษ์ถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของอุตสาหกรรมความบันเทิง เมื่อ Netflix ได้ก้าวข้ามการเป็นเพียงผู้ให้บริการสตรีมมิงภาพยนตร์และซีรีส์ แต่ได้สร้างสิ่งที่เรียกว่า The Netflix Effect ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ส่งผลกระทบเชิงบวกในวงกว้าง ทั้งในด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคมในระดับมหภาค โดยมีการประเมินว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์นี้มีมูลค่าสูงถึง 3.25 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งตัวเลขนี้เป็นเครื่องพิสูจน์อย่างชัดเจนว่า คอนเทนต์ที่ปรากฏบนหน้าจอสามารถเปลี่ยนเป็นเม็ดเงินและโอกาสทางอาชีพในโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างมหาศาล ในส่วนของประเทศไทย Netflix ได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของบุคลากรสร้างสรรค์ชาวไทย โดยมีการทุ่มงบประมาณลงทุนในระดับโลกกว่า 1.35 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งส่งผลให้เกิดการจ้างงานกว่า 425,000 ตำแหน่ง และร่วมมือกับโปรดักชันเฮาส์ท้องถิ่นกว่า 2,000 แห่งในเมืองต่างๆ ทั่วโลก สำหรับประเทศไทยในช่วงปี 2564 ถึง 2567 Netflix ได้ลงทุนไปกว่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 7,000 ล้านบาท เพื่อผลิตซีรีส์และภาพยนตร์ออริจินัลไทยมากกว่า 20 เรื่อง ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการสร้างความบันเทิง แต่ยังเป็นการสร้างงานให้กับทีมงานในกองถ่ายทั่วประเทศไปแล้วกว่า 13,500 ตำแหน่ง ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากใน อุตสาหกรรมบันเทิง ไทยให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด ก้าวสำคัญที่น่าจับตามองคือ ยุคทองของ คอนเทนต์ไทย บนเวทีโลก จากเดิมที่คอนเทนต์ภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษมักถูกมองข้ามและมียอดการรับชมไม่ถึงร้อยละ 10 แต่ในปัจจุบันตัวเลขนี้ได้พุ่งสูงขึ้นจนเกินร้อยละ 30 ด้วยกลยุทธ์การทลายกำแพงภาษาผ่านระบบพากย์เสียงถึง 36 ภาษา และคำบรรยายอีก 33 ภาษา ทำให้เรื่องราวที่มี รสชาติความเป็นไทย สามารถเข้าถึงผู้ชมทั่วโลกได้อย่างไร้พรมแดน โดยในเดือนมกราคม 2569 มี คอนเทนต์ไทย ถึง 34 เรื่องที่สามารถติดชาร์ต Global Top 10 ในหมวดภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ และกวาดชั่วโมงการรับชมรวมกันมากกว่า 750 ล้านชั่วโมง โดยมีผลงานชิ้นเอกอย่าง ภาพยนตร์ HUNGER คนหิว เกมกระหาย ที่ครองอันดับ 1 ใน 51 ประเทศ และซีรีส์ สืบสันดาน ที่สร้างประวัติศาสตร์เป็นซีรีส์ไทยเรื่องแรกที่ครองอันดับ 1 บนชาร์ตทีวีระดับโลก นอกจากนี้ยังมีผลงานอย่าง อย่ากลับบ้าน, อังคารคลุมโปง: เอ็กซ์ตรีม และ เส้นตาย สายลวง ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง รวมถึงความสำเร็จของนักแสดงอย่าง ออกแบบ-ชุติมณฑน์ ที่คว้ารางวัล Best Performance by an Actress จากเวที International Emmy Awards ซึ่งเป็นการประกาศศักดาของนักแสดงไทยในระดับสากล อิทธิพลของ Netflix ยังแผ่ขยายไปสู่ปรากฏการณ์ป๊อปคัลเจอร์ที่สร้างกระแสไวรัลในชีวิตจริงอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะในด้านอาหารและความงาม เช่น เมนู ผัดงอแง จากเรื่อง HUNGER ที่กลายเป็นเมนูยอดฮิตที่ร้านอาหารต่างๆ นำไปสร้างสรรค์เพื่อจำหน่าย หรือกรณีของลิปสติก MAC สี Ruby Woo ที่กลับมาเป็นที่ต้องการจนขาดตลาด หลังจากถูกเปิดเผยว่าเป็นไอเทมสำคัญในลุคของตัวละครเสี่ยวหยูจากเรื่อง สงคราม ส่งด่วน รวมถึงการสร้างมีมในโซเชียลมีเดียอย่าง รุ่ยเจี๋ยหัวร้อน ที่โดนใจกลุ่มคนทำงานออฟฟิศทั่วโลกจนกลายเป็นไวรัล สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าพลังของ Storytelling สามารถขับเคลื่อนการบริโภคสินค้าในโลกจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม Netflix ยังส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยผ่านความร่วมมือกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.
) และหน่วยงานภาครัฐ ในการเปิดตัวคู่มือ Uncover Thailand A Creative Travel Guide เพื่อกระตุ้นให้แฟนๆ ทั่วโลกเดินทางมาท่องเที่ยวตามรอยสถานที่ถ่ายทำ ซึ่งส่งผลให้สถานที่หลายแห่งกลายเป็นจุดเช็กอินยอดฮิตชั่วข้ามคืน เช่น Chateau De Khaoyai จากซีรีส์ สืบสันดาน, วัดสำปะซิว จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ได้รับความสนใจจากกระแสความเชื่อในซีรีส์ สาธุ และถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย ที่ตอกย้ำความเป็นหมุดหมายระดับโลกผ่านซีรีส์ ถ้ำหลวง ภารกิจแห่งความหวัง สุดท้ายนี้ Netflix ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านโปรแกรม REEL LIFE ซึ่งเป็นการอบรมบุคลากรหน้าใหม่ในไทยและอินโดนีเซียไปแล้วกว่า 300 คน พร้อมทั้งจัดเวิร์กช็อปยกระดับทักษะให้กับทีมงานเบื้องหลังชาวไทยอีกกว่า 500 ชีวิต ครอบคลุมตั้งแต่สายงานตัดต่อไปจนถึงฝ่ายบัญชีกองถ่าย เพื่อให้มั่นใจว่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยจะมีรากฐานที่แข็งแกร่งและมีมาตรฐานการทำงานระดับโลก ปรากฏการณ์ทั้งหมดนี้ชี้ให้เห็นว่าการเล่าเรื่องราวท้องถิ่นด้วยคุณภาพระดับสากล ไม่ได้เป็นเพียงการมอบความสุขให้ผู้ชม แต่เป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับไปทั่วโลกอย่างยั่งยื
