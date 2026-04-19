เจาะลึก 9/11: จุดเปลี่ยนสู่ยุคก่อการร้ายศึกษาและการต่อต้านลัทธิสุดโต่ง

บทความนี้เจาะลึกถึงผลกระทบจากการก่อการร้าย 11 กันยายน 2001 ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ยกระดับ "ก่อการร้ายศึกษา" ขึ้นมาเป็นหัวข้อหลักในสาขาความมั่นคง และนำไปสู่การถกเถียงเรื่องการหยุดยั้ง "ลัทธิสุดโต่ง" โดยพิจารณาจากมุมมองทางจิตวิทยาและการเมืองถึงกระบวนการ "บ่มเพาะความรุนแรง" (radicalization) ที่ผลักดันบุคคลธรรมดาไปสู่การเป็น "ผู้ใช้ความรุนแรงอย่างสุดโต่ง" (violent extremist) พร้อมทั้งสำรวจโครงการ "การต่อต้านความรุนแรงของลัทธิสุดโต่ง" (CVE) ในประเทศตะวันตก ที่มุ่งสลายกระบวนการดังกล่าวเพื่อป้องกันการขยายตัวขององค์กรก่อการร้าย.
ศตวรรษที่ 21 เปิดฉากขึ้นด้วยเหตุการณ์ความรุนแรงครั้งใหญ่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนบนเวทีโลก การโจมตีเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2001 ไม่เพียงแต่สั่นคลอนภูมิทัศน์ความมั่นคงระหว่างประเทศอย่างรุนแรง แต่ยังถือเป็นเส้นแบ่งเวลาที่ชัดเจนซึ่งกำหนดทิศทางและลักษณะของปัญหาความรุนแรงระดับโลกมาจนถึงปัจจุบัน ผลกระทบจากการก่อการร้ายครั้งนั้นได้นำไปสู่การกำเนิดและการเติบโตของสาขาวิชา " ก่อการร้ายศึกษา " (Terrorism Studies) ซึ่งกลายเป็นหัวข้อสำคัญที่นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงทั่วโลกให้ความสนใจอย่างยิ่ง
สถานการณ์ดังกล่าวได้กระตุ้นให้เกิดการถกเถียงอย่างเข้มข้นเกี่ยวกับวิธีการยุติความรุนแรงที่ขับเคลื่อนด้วยกระแสของ "ลัทธิสุดโต่ง" (extremism) ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรง การเผชิญหน้ากับความท้าทายนี้ได้ผลักดันให้นักวิชาการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อวิเคราะห์และค้นหาแนวทางในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นภายหลังเหตุการณ์ 9/11 และการผงาดขึ้นของ "กลุ่มรัฐอิสลาม" (The Islamic State) ได้เน้นย้ำถึงความเชื่อมโยงที่น่าสังเกตระหว่างสองแนวคิดหลัก คือ "ความคิดแบบสุดโต่ง" (extremism) และ "กระบวนการบ่มเพาะความรุนแรง" (radicalization) ซึ่งมักปรากฏให้เห็นอยู่เสมอในสื่อสาธารณะและวงการวิชาการด้านความมั่นคง ก่อให้เกิดการอธิบายพื้นฐานว่า กระบวนการบ่มเพาะความรุนแรงเป็นกลไกสำคัญที่นำพาบุคคลไปสู่การเป็นสมาชิกของลัทธิสุดโต่ง การสร้างความเข้าใจนี้ช่วยให้เราก้าวข้ามวาทกรรมเดิมๆ ที่มักมองผู้ก่อการร้ายว่าเป็นเพียง "คนชั่วร้าย" (evil) "คนบ้า" (crazy) หรือ "อาชญากร" (criminal) ซึ่งเป็นการมองปัญหาที่ผิวเผินและไม่สามารถแก้ไขได้อย่างแท้จริง ในอีกมุมมองหนึ่ง จากการศึกษาของนักจิตวิทยาที่เชี่ยวชาญด้านความรุนแรงทางการเมือง พบว่า ผู้ก่อการร้ายมักเป็นผลผลิตที่ถูกผลักดันจากการมีความคิดเห็นที่ "หัวรุนแรงในทางความเห็น" (radical opinion) ซึ่งบางครั้งอาจหมายถึงการมี "ความเห็นสุดโต่ง" (extreme opinion) ที่นำไปสู่การพัฒนาไปสู่ "หัวรุนแรงทางการกระทำ" (radical action) หรือแม้กระทั่ง "การกระทำสุดโต่ง" (extreme action) หากมีปัจจัยแวดล้อมที่เอื้ออำนวย บุคคลเหล่านี้ก็พร้อมที่จะกลายไปเป็น "ผู้ใช้ความรุนแรงอย่างสุดโต่ง" (violent extremist) ได้อย่างรวดเร็ว แนวคิดนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำความเข้าใจกลไกของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล และเป็นพื้นฐานในการพัฒนากลยุทธ์การต่อต้านที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การกำเนิดของความรุนแรงจากลัทธิสุดโต่งได้ก่อให้เกิดโครงการระดับภาครัฐที่เรียกว่า "การต่อต้านความรุนแรงของลัทธิสุดโต่ง" (counter violent extremism หรือ CVE) ซึ่งมีการดำเนินงานในหลายประเทศทั่วโลกตะวันตก แม้ว่ารายละเอียดของโครงการเหล่านี้จะมีความแตกต่างกันไปบ้าง แต่โดยวัตถุประสงค์หลักคือการสลายกระบวนการบ่มเพาะความรุนแรง (deradicalization) และนำพาบุคคลเป้าหมายกลับคืนสู่สังคม เพื่อให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ การดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยการศึกษาและวิจัยเชิงลึกเพื่อระบุประเด็นสำคัญในสังคมที่ถูกนำมาใช้ในการเปลี่ยนบุคคลธรรมดาให้กลายเป็นผู้ก่อการร้าย ประเด็นเหล่านี้เปรียบเสมือน "สายพานลำเลียง" (conveyor belt) ที่ส่งเสริมให้บุคคลก้าวผ่านขั้นตอนต่างๆ ไปสู่การเป็นผู้ก่อการร้าย หรือปีนขึ้นไปสู่จุดสูงสุดของพีระมิดแห่งอุดมการณ์สุดโต่ง การเปลี่ยนบุคคลธรรมดาให้กลายเป็นผู้ก่อการร้ายนั้น สามารถมองได้ว่าโครงการ CVE มุ่งสลายกระบวนการบ่มเพาะความรุนแรง ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการลดขีดความสามารถขององค์กรก่อการร้ายในการสรรหาสมาชิกใหม่ การทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับกระบวนการบ่มเพาะความรุนแรงและแนวคิดของลัทธิสุดโต่ง จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ ตลอดจนบุคลากรในองค์กรเอกชนที่ต้องทำงานในโครงการสลายการบ่มเพาะดังกล่าว หรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการต่อต้านความรุนแรงของลัทธิสุดโต่ง หากรัฐและสังคม โดยรวมถึงภาคประชาสังคม สามารถร่วมมือกันในการสลายกระบวนการบ่มเพาะความรุนแรงผ่านโครงการ CVE ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็อาจเปิดช่องทางสำคัญในการ "ปิดสวิตช์" สายพานลำเลียงที่จะนำพาบุคคลไปสู่การเป็นผู้ก่อการร้าย หรือผู้นิยมความรุนแรงแบบสุดโต่ง การปิดสวิตช์นี้จะเป็นการบั่นทอนศักยภาพในการสร้างสมาชิกใหม่ขององค์กรก่อการร้าย หรืออีกนัยหนึ่งคือ ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจะเป็นการนำพาบุคคลออกจากยอดพีระมิดแห่งอุดมการณ์สุดโต่ง กลับคืนสู่การเป็นสมาชิกของชุมชนและใช้ชีวิตได้อย่างปกติในสังคมดังเดิม ดังนั้น การทำความเข้าใจเรื่องการบ่มเพาะความรุนแรง เพื่อแสวงหาแนวทางในการต่อต้านลัทธิสุดโต่ง จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคง ในการมองเห็นมิติทางจิตวิทยาการเมืองที่อธิบายได้ว่า บุคคลปกติสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองไปสู่การเป็นผู้ก่อการร้ายและผู้นิยมลัทธิสุดโต่งได้อย่างไร และจะสามารถป้องกันหรือแก้ไขกระบวนการดังกล่าวได้อย่างไ
การก่อการร้าย 9/11 ก่อการร้ายศึกษา ลัทธิสุดโต่ง การบ่มเพาะความรุนแรง การต่อต้านความรุนแรงของลัทธิสุดโต่ง (CVE)
