เจาะลึกสาระความรู้และความบันเทิงครบวงจรจากเรื่องราวชีวิตสู่ประเด็นสังคมและวิทยาศาสตร์

ความสัมพันธ์สุขภาพผู้ป่วยโรคไตฟิสิกส์ควอนตัม
📆5/10/2026 9:54 AM
📰ThaiPBS
รวบรวมประเด็นน่าสนใจตั้งแต่ความสัมพันธ์ที่เปราะบาง การค้นหาความหมายของความสุข ศิลปะดนตรีลูกทุ่ง การสำรวจ DNA คนไทย ไปจนถึงการเตือนสุขภาพผู้ป่วยโรคไตและการปราบปรามนอมินีต่างชาติ

ในห้วงเวลาที่สังคมเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงและความซับซ้อนของจิตใจมนุษย์ การสำรวจลึกลงไปใน ความสัมพันธ์ และความหมายของความสุขจึงกลายเป็นเรื่องสำคัญ ดังจะเห็นได้จากเรื่องราวของ อ้น นักวาดการ์ตูนวัย 54 ปี และ จิระ แฟนหนุ่มวัย 55 ปี ที่ร่วมเดินทางในเส้นทางความรักมาเกือบ 7 ปี แต่ในวันนี้ ความสัมพันธ์ ที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะกลับเริ่มจางหายไป กลายเป็นความเงียบที่ดังที่สุดในใจของทั้งคู่ ความกังวลเรื่องหน้าที่การงานที่ไม่ก้าวหน้าประกอบกับความห่างเหินทางอารมณ์ทำให้อ้นต้องเผชิญกับสภาวะนอนไม่หลับ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหา ความสัมพันธ์ ในวัยผู้ใหญ่ที่มักจะถูกละเลย ขณะเดียวกัน เรื่องราวของ ฝ้าย อดีตนักจิตบำบัดที่ผันตัวมาเป็นอาจารย์สอนวิชาความสุข เพื่อให้เหล่านักศึกษาได้เรียนรู้ที่จะเข้าใจตนเอง ก็ชี้ให้เห็นว่าการค้นหาความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย และต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง รวมถึงการเปิดใจยอมรับความช่วยเหลือจากผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นแก่นแท้ของความเมตตาที่ช่วยเยียวยาหัวใจที่บอบช้ำได้เป็นอย่างดี นอกจากเรื่องราวทางด้านจิตใจแล้ว ความบันเทิงในรูปแบบของละครและศิลปวัฒนธรรมยังทำหน้าที่สะท้อนสังคมและประวัติศาสตร์ได้อย่างน่าสนใจ เช่นในละคร จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ที่นำเสนอ ความสัมพันธ์ ระหว่าง นุชนาฏ ผู้ช่วยเชฟสาวกับ ปกรณ์ หัวหน้าเชฟผู้เคร่งครัด ซึ่งต้องเผชิญกับอุปสรรคและการเรียนรู้ร่วมกันในบรรยากาศของโรงเรียนสอนทำอาหารชื่อดัง ขณะที่เรื่องราวการทวงคืนความยุติธรรมของ หลิว ที่ออกตามหา ชานนท์ เพื่อนำตัว ราเชน มาลงโทษในความผิดที่ก่อไว้ สะท้อนถึงความโหยหาความถูกต้องในสังคมที่บางครั้งผู้มีอำนาจมักอยู่เหนือความจริง เช่นเดียวกับความเลื่อมใสในตัว เปาบุ้นจิ้น เจ้าเมืองไคฟง ผู้เป็นสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์สุจริตและความยุติธรรมที่ไม่มีการแบ่งแยกชนชั้นในสมัยราชวงศ์ซ่ง ซึ่งเป็นคติสอนใจที่ยังคงทันสมัยอยู่เสมอ ในด้านของสุนทรียภาพทางดนตรี บทเพลงลูกทุ่งอีสานจากปลายปากกาของ ครูสลา คุณวุฒิ ไม่ว่าจะเป็นเพลงของ ต่าย อรทัย หรือ มนต์แคน แก่นคูณ ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าดนตรีที่เข้าถึงหัวใจคนไทยสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของกลุ่มผู้ฟัง และกลายเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้สึกที่ลึกซึ้งและจริงใจ ในส่วนของสาระความรู้ทางวิทยาศาสตร์และสุขภาพ เรื่องราวของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ในรายการ Eureka ท่องโลกวิทยาการ ได้พาเราไปสำรวจการต่อสู้ทางความคิดครั้งประวัติศาสตร์ในการวางรากฐาน ฟิสิกส์ควอนตัม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแม้แต่ปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็ยังต้องตั้งคำถามและท้าทายทฤษฎีของตนเองเพื่อค้นหาความจริงที่ถูกต้องที่สุด เช่นเดียวกับความใส่ใจในเรื่องสุขภาพจากรายการ คนสู้โรค ที่ออกมาเตือนผู้ป่วยโรคไตให้ระมัดระวังการรับประทานผลไม้บางชนิด เช่น ทุเรียน มะม่วงสุก หรือกล้วย ซึ่งแม้จะมีประโยชน์ต่อคนทั่วไป แต่สำหรับผู้ป่วยโรคไตอาจกลายเป็นอันตรายถึงชีวิตหากรับประทานในปริมาณที่ไม่เหมาะสม ยิ่งไปกว่านั้น การค้นหาอัตลักษณ์ของความเป็นไทยผ่านสารคดี เธอ เขา เรา ใคร ที่ใช้การวิเคราะห์ทางพันธุกรรม DNA และหลักฐานทางโบราณคดี เพื่อตอบคำถามว่าคนไทยมาจากไหน ยิ่งช่วยสร้างความเข้าใจในความหลากหลายของเชื้อชาติและวัฒนธรรมที่หล่อหลอมเป็นประเทศไทยในปัจจุบัน ปิดท้ายด้วยประเด็นร้อนทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อส่วนรวม โดยเฉพาะการเน้นย้ำของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินกู้จำนวน 4 แสนล้านบาท เพื่อให้มั่นใจว่าการใช้จ่ายเป็นไปอย่างโปร่งใสและไม่มีการรั่วไหล ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในการรักษาเสถียรภาพทางการเงินของประเทศ ควบคู่ไปกับการเร่งกวาดล้างกลุ่มนอมินีชาวต่างชาติที่เข้ามาถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจโดยมิชอบในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญอย่าง เกาะพะงัน และ เกาะสมุย เพื่อป้องกันไม่ให้ทรัพยากรของชาติถูกครอบงำโดยกลุ่มทุนต่างชาติ ซึ่งจะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจในระยะยาว การติดตามข่าวสารและสาระความรู้ที่หลากหลายเหล่านี้ จึงเป็นเสมือนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความรู้เท่าทันต่อเหตุการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็.

ความสัมพันธ์ สุขภาพผู้ป่วยโรคไต ฟิสิกส์ควอนตัม นอมินีต่างชาติ ประวัติศาสตร์ไทย

 

