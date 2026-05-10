เจาะลึกสาระความรู้และความบันเทิงครบวงจรจากเรื่องราวชีวิตสู่ประเด็นสังคมและวิทยาศาสตร์

รวบรวมประเด็นน่าสนใจตั้งแต่ความสัมพันธ์ที่เปราะบาง การค้นหาความหมายของความสุข ศิลปะดนตรีลูกทุ่ง การสำรวจ DNA คนไทย ไปจนถึงการเตือนสุขภาพผู้ป่วยโรคไตและการปราบปรามนอมินีต่างชาติ
ในห้วงเวลาที่สังคมเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงและความซับซ้อนของจิตใจมนุษย์ การสำรวจลึกลงไปใน ความสัมพันธ์ และความหมายของความสุขจึงกลายเป็นเรื่องสำคัญ ดังจะเห็นได้จากเรื่องราวของ อ้น นักวาดการ์ตูนวัย 54 ปี และ จิระ แฟนหนุ่มวัย 55 ปี ที่ร่วมเดินทางในเส้นทางความรักมาเกือบ 7 ปี แต่ในวันนี้ ความสัมพันธ์ ที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะกลับเริ่มจางหายไป กลายเป็นความเงียบที่ดังที่สุดในใจของทั้งคู่ ความกังวลเรื่องหน้าที่การงานที่ไม่ก้าวหน้าประกอบกับความห่างเหินทางอารมณ์ทำให้อ้นต้องเผชิญกับสภาวะนอนไม่หลับ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหา ความสัมพันธ์ ในวัยผู้ใหญ่ที่มักจะถูกละเลย ขณะเดียวกัน เรื่องราวของ ฝ้าย อดีตนักจิตบำบัดที่ผันตัวมาเป็นอาจารย์สอนวิชาความสุข เพื่อให้เหล่านักศึกษาได้เรียนรู้ที่จะเข้าใจตนเอง ก็ชี้ให้เห็นว่าการค้นหาความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย และต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง รวมถึงการเปิดใจยอมรับความช่วยเหลือจากผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นแก่นแท้ของความเมตตาที่ช่วยเยียวยาหัวใจที่บอบช้ำได้เป็นอย่างดี นอกจากเรื่องราวทางด้านจิตใจแล้ว ความบันเทิงในรูปแบบของละครและศิลปวัฒนธรรมยังทำหน้าที่สะท้อนสังคมและประวัติศาสตร์ได้อย่างน่าสนใจ เช่นในละคร จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ที่นำเสนอ ความสัมพันธ์ ระหว่าง นุชนาฏ ผู้ช่วยเชฟสาวกับ ปกรณ์ หัวหน้าเชฟผู้เคร่งครัด ซึ่งต้องเผชิญกับอุปสรรคและการเรียนรู้ร่วมกันในบรรยากาศของโรงเรียนสอนทำอาหารชื่อดัง ขณะที่เรื่องราวการทวงคืนความยุติธรรมของ หลิว ที่ออกตามหา ชานนท์ เพื่อนำตัว ราเชน มาลงโทษในความผิดที่ก่อไว้ สะท้อนถึงความโหยหาความถูกต้องในสังคมที่บางครั้งผู้มีอำนาจมักอยู่เหนือความจริง เช่นเดียวกับความเลื่อมใสในตัว เปาบุ้นจิ้น เจ้าเมืองไคฟง ผู้เป็นสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์สุจริตและความยุติธรรมที่ไม่มีการแบ่งแยกชนชั้นในสมัยราชวงศ์ซ่ง ซึ่งเป็นคติสอนใจที่ยังคงทันสมัยอยู่เสมอ ในด้านของสุนทรียภาพทางดนตรี บทเพลงลูกทุ่งอีสานจากปลายปากกาของ ครูสลา คุณวุฒิ ไม่ว่าจะเป็นเพลงของ ต่าย อรทัย หรือ มนต์แคน แก่นคูณ ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าดนตรีที่เข้าถึงหัวใจคนไทยสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของกลุ่มผู้ฟัง และกลายเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้สึกที่ลึกซึ้งและจริงใจ ในส่วนของสาระความรู้ทางวิทยาศาสตร์และสุขภาพ เรื่องราวของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ในรายการ Eureka ท่องโลกวิทยาการ ได้พาเราไปสำรวจการต่อสู้ทางความคิดครั้งประวัติศาสตร์ในการวางรากฐาน ฟิสิกส์ควอนตัม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแม้แต่ปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็ยังต้องตั้งคำถามและท้าทายทฤษฎีของตนเองเพื่อค้นหาความจริงที่ถูกต้องที่สุด เช่นเดียวกับความใส่ใจในเรื่องสุขภาพจากรายการ คนสู้โรค ที่ออกมาเตือนผู้ป่วยโรคไตให้ระมัดระวังการรับประทานผลไม้บางชนิด เช่น ทุเรียน มะม่วงสุก หรือกล้วย ซึ่งแม้จะมีประโยชน์ต่อคนทั่วไป แต่สำหรับผู้ป่วยโรคไตอาจกลายเป็นอันตรายถึงชีวิตหากรับประทานในปริมาณที่ไม่เหมาะสม ยิ่งไปกว่านั้น การค้นหาอัตลักษณ์ของความเป็นไทยผ่านสารคดี เธอ เขา เรา ใคร ที่ใช้การวิเคราะห์ทางพันธุกรรม DNA และหลักฐานทางโบราณคดี เพื่อตอบคำถามว่าคนไทยมาจากไหน ยิ่งช่วยสร้างความเข้าใจในความหลากหลายของเชื้อชาติและวัฒนธรรมที่หล่อหลอมเป็นประเทศไทยในปัจจุบัน ปิดท้ายด้วยประเด็นร้อนทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อส่วนรวม โดยเฉพาะการเน้นย้ำของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินกู้จำนวน 4 แสนล้านบาท เพื่อให้มั่นใจว่าการใช้จ่ายเป็นไปอย่างโปร่งใสและไม่มีการรั่วไหล ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในการรักษาเสถียรภาพทางการเงินของประเทศ ควบคู่ไปกับการเร่งกวาดล้างกลุ่มนอมินีชาวต่างชาติที่เข้ามาถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจโดยมิชอบในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญอย่าง เกาะพะงัน และ เกาะสมุย เพื่อป้องกันไม่ให้ทรัพยากรของชาติถูกครอบงำโดยกลุ่มทุนต่างชาติ ซึ่งจะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจในระยะยาว การติดตามข่าวสารและสาระความรู้ที่หลากหลายเหล่านี้ จึงเป็นเสมือนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความรู้เท่าทันต่อเหตุการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็.
ความสัมพันธ์ สุขภาพผู้ป่วยโรคไต ฟิสิกส์ควอนตัม นอมินีต่างชาติ ประวัติศาสตร์ไทย
กองทัพเรือ เร่งเก็บกู้ 4 ร่างขึ้นฝั่งพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล - วันนี้พบรวม 6 ร่าง ผบ.ทร.ภาค.1 คาดใช้เวลาไม่นานตรวจ DNA
ศึกสายเลือด DNA "กิเลนผยอง" เปิดรังเล่นบิ๊กแมตช์รับ "เดอะ แรบบิท""กิเลนผยอง" เมืองทอง ยูไนเต็ด ที่มี DNA สโมสรอย่าง มาริโอ ยูรอฟสกี้ เตรียมเปิดบ้านเล่นบิ๊กแมตช์รับ "เดอะ แรบบิท" บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ที่ใช่สายเลือดสโมสรอย่าง แมตต์ สมิธ เกมนี้ DNA ของใครจะเข้มกว่ากันห้ามพลาดคู่ใหญ่ประจำวันเสาร์
'ทักษิณ' ฉุน ธนาธร ซัด ก้าวไกล เหมือน ปชป. ขึ้นทุกวัน ลั่นเพื่อไทยไม่ขายพ่วง'ทักษิณ' ฉุน 'ธนาธร' ซัด 'เพื่อไทย' จวกกลับ 'ก้าวไกล' เหมือน 'ปชป.' ขึ้นทุกวัน ลั่น ไม่ขายพ่วง เชื่อ'อุ๊งอิ๊งค์' เป็นนายกฯ ได้ดีกว่าพ่อ ระบุ เพื่อไทยยุคนี้ 'DNA ทักษิณคิด DNA ทักษิณทำ'
การพัฒนาประเทศไทย พัฒนาโดยนโยบายแนวคิด ขบวนรถไฟขบวนเดียว ได้จริงหรือพลเอก ดร.จารุภัทร เรืองสุวรรณ ต้องขอยืมคำพูดของท่าน สุจิตต์ วงษ์เทศ มาอ้างว่าประเทศนี้ไม่มีคนไทยแท้ๆแม้แต่คนเดียว ถ้าจะพิสูจน์ด้วย DNA แล้วยิ่งเห็นได้ชัดว่า คนที่เรียกตัวเองว่าไทในประเทศจีนตอนใต้นั้น มี DNA ไม่ตรงกับคนในภาคกลาง แต่ตรงกับภาคอีสาน จึงสรุปได้ว่าคนไทที่อยู่เมืองจีนตอนใต้นั้นคือลาวทั้งนั้น โดยเฉพาะเวลาถามว่า จมูกเรียกว่าอะไร ทุกคนไม่ว่าจะเป็นจ้วงหรือสิบสองปันนาเรียกว่า ดัง กันทั้งนั้น นั่นคือภาษาลาว เมื่อเราเป็นสังคมผสม ไม่ใช่สังคมเดี่ยวเหมือนญี่ปุ่น/ เกาหลี เราต้องถามว่า เราผสมอะไรกับอะไรกันบ้าง จะได้รู้รากเหง้าของตนเอง อีกทั้งจะได้รู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ความก้าวหน้าล้าหลังของ แ
รู้ก่อนปังก่อน! ‘Epigenetics’ ตัวช่วยวางแผนสุขภาพเฉพาะบุคคลสิ่งที่สามารถควบคุมอยู่เหนือ DNA ที่เรียกว่ายีนเหนือ DNA ที่ถ่ายทอดกันแบบรุ่นสู่รุ่น นั่นคือ Epigenetics ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในลำดับ DNA
มูลนิธิกระจกเงาแจ้งข่าวเศร้า: ผล DNA ยืนยันโครงกระดูกนิรนามคือน้องเก๋ที่หายตัวไป 12 ปีมูลนิธิกระจกเงาแจ้งข่าวเศร้า ยืนยันผล DNA จากโครงกระดูกนิรนามตรงกับน้องเก๋ สาวโรงงานที่หายตัวไปอย่างลึกลับ 12 ปีที่แล้ว การตามหาเริ่มต้นหลังน้องเก๋ขาดการติดต่อกับครอบครัวในปี 2556 โดยมีเบาะแสสุดท้ายคือการขอให้เพื่อนไปส่งริมถนนใกล้ Motorway มูลนิธิฯ ทำการค้นหาและตรวจสอบ DNA กับศพนิรนามหลายพื้นที่ จนกระทั่งปี 2568 ผล DNA จากแม่น้องเก๋ตรงกับโครงกระดูกที่พบในเขตลาดกระบัง
