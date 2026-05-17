เจาะลึกสาระและความบันเทิงหลากหลายมิติผ่านรายการคุณภาพของไทยพีบีเอส

เปิดโลกแห่งการเรียนรู้และความบันเทิงที่หลากหลายผ่านหน้าจอ ไทยพีบีเอส ซึ่งนำเสนอเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งด้านจิตวิทยา ความสัมพันธ์ และการค้นหาความหมายของชีวิต เริ่มต้นด้วยเรื่องราวที่สะท้อนความเปราะบางของความสัมพันธ์ระหว่าง อ้น และ จิระ คู่รักที่คบหากันมาอย่างยาวนานเกือบ 7 ปี แต่เมื่อเวลาผ่านไป ความรักที่เคยหวานชื่นกลับกลายเป็นความเงียบเหงาและความกังวลใจ จนนำไปสู่สภาวะการนอนไม่หลับและความเครียดสะสม ซึ่งเป็นตัวแทนของหลายคู่รักในปัจจุบันที่ต้องเผชิญกับคำถามว่าความรักที่มีให้นั้นยังคงเดิมหรือไม่ ในขณะเดียวกันยังมีเรื่องราวของ ฝ้าย อดีตนักจิตบำบัดที่ต้องก้าวเข้าสู่บทบาทอาจารย์สอนวิชาความสุข เพื่อช่วยให้นักศึกษาได้รู้จักและเข้าใจตนเอง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการค้นหาความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและต้องอาศัยการทบทวนภายในจิตใจอย่างลึกซึ้ง นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนผ่านมุมมองของ Real Dog ที่ตอกย้ำว่าในยามที่ยากลำบาก การได้รับน้ำใจและความรักจากเพื่อนมนุษย์คือสิ่งที่มีค่าที่สุด ซึ่งเป็นบทเรียนสำคัญในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติและรอบคอบ ในด้านของศิลปะและวัฒนธรรม ไทยพีบีเอส ได้นำเสนอผลงานละครย้อนยุคเรื่อง จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ซึ่งเป็นการร่วมงานครั้งสำคัญของ ก๊อต จิรายุ ในบทบาทของ ปกรณ์ เชฟหนุ่มผู้มีความเนี้ยบและเข้มงวด ซึ่งต้องมาพบกับ นุชนาฏ ผู้ช่วยเชฟสาวที่มีความมุ่งมั่น เรื่องราวความรักที่ถักทอผ่านบรรยากาศทาง ประวัติศาสตร์ และความสัมพันธ์ที่ค่อยๆ พัฒนาขึ้น ท่ามกลางอุปสรรคและการทำงานที่กดดัน ทำให้ผู้ชมได้เห็นถึงความสวยงามของวัฒนธรรมและสายสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในอดีต ควบคู่ไปกับเสียงเพลงประกอบละครที่ไพเราะและกินใจ อีกทั้งยังมีการนำเสนอเสน่ห์ของเพลงลูกทุ่งอีสานผ่านปลายปากกาของครูสลา คุณวุฒิ ศิลปินผู้สร้างสรรค์บทเพลงที่เข้าถึงหัวใจคนไทยอย่างแท้จริง เช่นเพลง ดอกจานประหารใจ และ ขอแค่รู้ข่าว ซึ่งไม่เพียงแต่ให้ความบันเทิง แต่ยังเป็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมทางดนตรีที่สะท้อนวิถีชีวิตและความรู้สึกของคนในท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ทางด้านวิชาการและ สุขภาพ รายการ Eureka ท่องโลกวิทยาการ ได้พาผู้ชมไปสำรวจการต่อสู้ทางความคิดครั้งสำคัญใน ประวัติศาสตร์ ฟิสิกส์ ระหว่างอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ และเหล่านักวิทยาศาสตร์ผู้บุกเบิกฟิสิกส์ควอนตัม ซึ่งทำให้เราได้เห็นว่าแม้แต่ผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็ยังต้องกล้าที่จะท้าทายความเชื่อเดิมของตนเองเพื่อค้นหาความจริงที่เหนือกว่า ขณะเดียวกัน รายการคนสู้โรค ได้ให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ สุขภาพ ของผู้ป่วยโรคไต โดยเตือนให้ระวังการรับประทานผลไม้บางชนิด เช่น ทุเรียน มะม่วงสุก หรือน้ำมะพร้าว ซึ่งอาจส่งผลเสียร้ายแรงต่อผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องไตเนื่องจากปริมาณโพแทสเซียมที่สูง ซึ่งเป็นการให้ความรู้ที่ถูกต้องเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดจากข้อมูลในโซเชียลมีเดียที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต ปิดท้ายด้วยการค้นหาตัวตนและรากเหง้าของความเป็นไทยผ่านสารคดี เธอ เขา เรา ใคร ที่นำเสนอการเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อสืบค้น ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และข้อมูลทางพันธุกรรม DNA เพื่อตอบคำถามสำคัญว่าคนไทยแท้จริงแล้วมาจากไหน ซึ่งเป็นการผสมผสานความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้ากับมานุษยวิทยาได้อย่างลงตัว นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอเรื่องราวของความยุติธรรมผ่านตัวละครเปาบุ้นจิ้น ผู้เป็นสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์และเที่ยงธรรมในสมัยราชวงศ์ซ่ง และเรื่องราวของ หลิว ที่พยายามทวงคืนความยุติธรรมให้กับครอบครัวและตามหาความจริงที่ถูกซ่อนไว้ ซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ ไทยพีบีเอส ในการนำเสนอเนื้อหาที่สร้างสรรค์ พัฒนาปัญญา และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติอย่างแท้จริ.
