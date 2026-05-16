เจาะลึกตำนานโหรหลวงและการวิเคราะห์ดวงเมืองไทยในยุคปัจจุบัน

สำรวจประวัติศาสตร์วิชาโหราศาสตร์ไทยจากสายวังหลังสู่การประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน พร้อมวิเคราะห์อิทธิพลของดวงดาวที่ส่งผลต่อการเมืองไทย การปราบปรามผู้มีอิทธิพล และคำพยากรณ์เหตุการณ์สำคัญของบ้านเมือง
หากจะย้อนกลับไปศึกษาถึงรากเหง้าของวิชาพยากรณ์ในประเทศไทย เราจะพบว่าในอดีตกาลนั้น ตำแหน่งของ โหรหลวง ถือเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการถวายงานเจ้านายชั้นสูง โดยมีหน้าที่หลักในการพยากรณ์ดวงพระชะตา การกำหนดฤกษ์ยามอันเป็นมงคลสำหรับพระราชพิธีสำคัญต่างๆ ตลอดจนการทำนายความหมายของพระสุบินที่ทรงได้รับ ซึ่งระเบียบปฏิบัติในสมัยก่อนนั้นมีความเคร่งครัดอย่างมาก โดยโหรที่รับใช้ในวังใดจะต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงในวังนั้น ไม่ว่าจะเป็นโหรวังหลวง โหรวังหน้า หรือโหรวังหลัง โดยจะไม่มีการก้าวก่ายหรือล่วงล้ำหน้าที่ของกันและกันอย่างเด็ดขาด สำหรับวิชาโหรที่สร้างชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในหมู่ประชาชนทั่วไปส่วนใหญ่มักจะมีที่มาจากสายของวังหลัง ซึ่งหากพิจารณาในปัจจุบัน พื้นที่บริเวณดังกล่าวคือบริเวณโรงพยาบาลศิริราช เราจึงมักจะเห็นว่าในย่านนั้นเป็นแหล่งรวมของนักพยากรณ์จำนวนมาก ซึ่งเมื่อได้มีการศึกษาและสนทนาอย่างลึกซึ้งจะพบว่าส่วนใหญ่สืบทอดวิชามาจากสายโหรวังหลัง โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ท้องสนามหลวงยังมีตลาดนัด โหรจากสายวังหลังนี้มีความเฟื่องฟูและได้รับความนิยมอย่างสูงสุด ในด้านที่มาของวิชา โหราศาสตร์ไทย มีรากฐานอันแข็งแกร่งมาจากประเทศอินเดียและส่งผ่านทางชาวรามัญ ในยุคแรกนั้นถูกเรียกว่าวิชาโหราศาสตร์เพียงอย่างเดียว แต่เมื่อเวลาผ่านไปจนถึงช่วงปลายกรุงศรีอยุธยาเข้าสู่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ได้มีการประยุกต์ใช้หลักการและปรับปรุงกฎเกณฑ์ต่างๆ ให้เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่นมากขึ้น จนกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า โหราศาสตร์ไทย ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า โหราศาสตร์ไทย ไม่ใช่โหราศาสตร์โบราณดั้งเดิมแบบดั้งเดิมเสียทีเดียว แต่เป็นโหราศาสตร์ประยุกต์ที่พัฒนามาจากพื้นฐานโบราณ ทำให้หลักวิชาในแผ่นดินนี้มีความหลากหลายและผสมผสานกันอย่างลงตัว แต่ถึงกระนั้น รากฐานของโหราศาสตร์โบราณก็ยังคงความแม่นยำและไม่เสื่อมคลายไปตามกาลเวลา เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ปัจจุบันผ่านเลนส์ของดวงดาว พบว่าในขณะนี้ดาวอาทิตย์ได้เคลื่อนย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภและโคจรมาบรรจบกับดาวมฤตยู อีกทั้งยังมีดาวพุธและดาวศุกร์ที่เรียงรายกันอยู่ถึงสี่ดวง ส่งผลให้เกิดสภาวะความตึงเครียดในด้านการเจรจา โดยเฉพาะประเด็นเรื่องเงินกู้จำนวนสี่แสนล้านบาทที่ยังคงมีลักษณะชะงักงัน ไม่สามารถหาข้อสรุปที่ลงตัวได้ ทำให้รัฐบาลตกอยู่ในสภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกและเกิดความสับสนในการดำเนินนโยบาย อย่างไรก็ตาม เมื่อดาวศุกร์มีการเคลื่อนย้ายตำแหน่ง ทุกอย่างที่เคยติดขัดก็จะเริ่มคลี่คลายกลับคืนสู่สภาวะปกติ ตามแนวทางนโยบายของรัฐที่วางไว้แต่เดิม นอกจากนี้ในด้านการบริหารงานภายในประเทศ นายกฯ อนุทิน ได้มีการสั่งการให้กวาดล้างกลุ่มอิทธิพลหรือมาเฟียที่แฝงตัวอยู่ตามซอกซอนในพื้นที่เกาะพงัน ซึ่งการดำเนินการครั้งนี้สร้างความหวั่นไหวให้กับกลุ่มผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นหรือที่เรียกกันว่ากลุ่มขาสั้นเป็นอย่างมาก เนื่องจากดาวอังคารซึ่งเป็นดาวแห่งการต่อสู้และการใช้กำลังได้เดินเสริตและจรทับลัคนาเมือง จึงส่งผลให้เกิดการแสดงฤทธานุภาพในการปราบปรามอย่างจริงจัง มีการจับกุมผู้กระทำผิดโดยไม่มีการจัดฉากหรือการแสดงละครใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากศรัทธาที่ประชาชนมีต่อนักการเมืองในยุคนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำพูดที่สวยหรูหรือมนต์น้ำลาย แต่ขึ้นอยู่กับผลงานที่เป็นรูปธรรมและจับต้องได้จริง ในส่วนของบทบาทหน้าที่ของผู้แทนราษฎรนั้น แม้ว่าหน้าที่หลักจะเป็นงานด้านนิติบัญญัติซึ่งเป็นเรื่องจริงตามรัฐธรรมนูญ แต่หากมีการนำเสนอแนวคิดที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับในขณะนี้ อาจต้องยอมรับความจริงว่าในอีกสิบปีข้างหน้าก็อาจจะยังไม่สามารถทำได้สำเร็จ เนื่องจากมีปัจจัยเรื่อง จริยธรรม ซึ่งกลายเป็นคำที่เปรียบเสมือนการตอกฝาโลงสำหรับนักการเมืองหลายคน ทำให้ไม่สามารถผุดหรือเกิดในเส้นทางการเมืองได้อีก ซึ่งถือเป็นสิ่งประเสริฐสำหรับประเทศชาติในการคัดกรองคนดีเข้ามาบริหารบ้านเมือง สำหรับ คำพยากรณ์ ในด้านบุคคลสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นดารานักแสดง นักร้อง หรือนักเล่าข่าว มีเกณฑ์ที่จะเกิดเหตุการณ์ฉับพลันในลักษณะที่ต้อง กินข้าวผ่านธูป หรือการสูญเสียอย่างไม่คาดฝัน ซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลของดาวศุกร์ที่ร่วมกับดาวมฤตยู ซึ่งมักจะนำมาซึ่งเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดและไม่คาดคิดเสมอ นอกจากนี้ในด้านธรรมชาติและสภาพอากาศ จะมีฝนตกหนักในปริมาณมากเพื่อช่วยดับฝุ่นละอองและลดความร้อนแรงของอากาศ ทำให้ประชาชนได้พักผ่อนนอนสบาย ซึ่งปรากฏการณ์ที่ดาวศุกร์จรเคลื่อนในเดือนหกที่ราศีพฤษภเช่นนี้ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นซ้ำตามวัฏจักรของดวงดาวมานานหลายร้อยปีแล้ว และยังคงส่งผลต่อวิถีชีวิตของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได.
