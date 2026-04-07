เจาะลึกศึกเลือกตั้งพิจิตร: จากบ้านใหญ่หัวดงสู่บ้านสีเขียว การเมืองที่ซับซ้อน

รายงานเจาะลึกสถานการณ์ทางการเมืองในจังหวัดพิจิตร วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มการเมืองต่างๆ การต่อสู้เพื่อแย่งชิงอำนาจ และบทบาทของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ ตั้งแต่การเลือกตั้ง สส. ไปจนถึงการเลือกตั้งนายก อบจ. พร้อมเปิดเผยความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ทางการเมือง.
กำนันนอร์ท บุตรชายของนายประวัติ ก้าวขึ้นเป็นกำนันตำบลหัวดง ก่อนจะตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งเพื่อลงสมัครรับ เลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ในปี 2566 สถานการณ์ดังกล่าวทำให้ นายเนวิน ชิดชอบ ได้นำ “อาประดิษฐ์” ไปเจรจากับแกนนำพรรค ภูมิใจไทย จนได้ข้อสรุปว่า กลุ่ม บ้านใหญ่ หัวดงจะลงสมัครรับ เลือกตั้ง ภายใต้สังกัดพรรค ภูมิใจไทย โดยมีการเปิดตัวผู้สมัคร สส.
พิจิตร อย่างเป็นทางการในช่วงต้นปี 2566 ภายใต้การนำของเสี่ยประดิษฐ์ ซึ่งก่อนหน้านี้เคยประกาศว่าจะวางมือทางการเมืองไปแล้ว โดยกล่าวว่า “ผมทำงานการเมืองมา 20 กว่าปี ครั้งนี้ขอช่วยเหลือน้องกับหลาน และตอบแทนบุญคุณ พล.ต.สนั่น ส่วนตำแหน่งทางการเมืองหลังจากนี้ ผมพอแล้ว” เสี่ยอ๊อด หรือ นายวินัย ภัทรประสิทธิ์ ซึ่งเป็นน้องชายของเสี่ยประดิษฐ์ และนายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ หลานชาย รวมถึง “ยอด” บุตรชายของ พล.ต.สนั่น ร่วมลงสมัครรับเลือกตั้งด้วย ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า ทีมงานที่นำโดยเสี่ยอ๊อดสามารถคว้าชัยชนะได้ทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง ได้แก่ เขต 1 นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ เขต 2 นายวินัย ภัทรประสิทธิ์ และเขต 3 นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่า ในการเลือกตั้ง สส.พิจิตรในปี 2569 เสี่ยประดิษฐ์ไม่ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือน้องชายและหลานชายในการหาเสียงเหมือนเช่นเคย\ช่วงปลายปี 2563 นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ ได้ร่วมกับพี่น้องตระกูลภัทรประสิทธิ์ ก่อตั้งกลุ่ม “พัฒนาจังหวัด เพื่อคนพิจิตร” เพื่อสนับสนุน “ผู้กำกับกบ” พ.ต.อ.กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์ น้องชายของนายวินัย ในการลงสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) พิจิตร ในช่วงต้นปี 2569 เกิดความขัดแย้งภายในระหว่างเสี่ยอ๊อดและ “ผู้กำกับกบ” ทำให้เสี่ยอ๊อดตัดสินใจแยกตัวออกมา ก่อตั้งกลุ่ม “บ้านสีเขียว” และเปิดตัว “เอม” นายกฤษฏ์ เพ็ญสุภา เพื่อลงชิงตำแหน่งนายก อบจ.พิจิตร โดย “กฤษฏ์” เป็นบุตรชายของพี่สาวของเสี่ยอ๊อด ซึ่งทายาทตระกูลเพ็ญสุภาเป็นผู้บริหารศึกสายเลือดระหว่าง “บ้านหัวดง” และ “บ้านสีเขียว” ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า นายกฤษฏ์ เพ็ญสุภา ได้รับชัยชนะและได้รับเลือกเป็นนายก อบจ.พิจิตร หลังจากมีการประกาศผลการรับรองอย่างเป็นทางการ นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ หรือ “กำนันนอร์ท” ได้นำกระเช้าดอกไม้ไปแสดงความยินดีกับนายกฤษฏ์ เพ็ญสุภา\ในช่วงหลัง เสี่ยประดิษฐ์มักจะเข้ามามีบทบาทในการเป็นพี่เลี้ยงให้กับนายกฯกฤษฏ์มากกว่าที่จะดูแล สส.พิจิตรทั้ง 3 คนในสังกัดพรรคภูมิใจไทย แม้ว่าจะไม่มีปัญหาความขัดแย้งอย่างเปิดเผย แต่ศึกเลือกตั้งนายก อบจ.พิจิตร ทำให้ทั้งกลุ่มบ้านใหญ่หัวดงและกลุ่มบ้านสีเขียวต่างรับรู้ถึงแนวคิดทางการเมืองที่แตกต่างกัน และมีความเป็นไปได้ว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับการที่นายกฤษฏ์มีความสัมพันธ์กับนายเนวิน ชิดชอบ มากกว่าที่จะเป็นหลานชายของเสี่ยอ๊อด การเปลี่ยนแปลงนี้สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของสถานการณ์ทางการเมืองในจังหวัดพิจิตร และการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ทางการเมืองของผู้มีอิทธิพลในพื้นที
