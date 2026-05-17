เจาะลึกคอนเทนต์คุณภาพจากไทยพีบีเอสที่รวมทั้งสาระ ความรู้ และความบันเทิงเพื่อสังคม

สรุปประเด็นน่าสนใจจากรายการและละครของไทยพีบีเอส ตั้งแต่เรื่องความยุติธรรมของเปาบุ้นจิ้น ฟิสิกส์ควอนตัมของไอน์สไตน์ เพลงลูกทุ่งครูสลา ไปจนถึงคำเตือนสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคไตและการค้นหารากเหง้าคนไทย
ทางสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส ได้นำเสนอเนื้อหาที่หลากหลายซึ่งครอบคลุมทั้งด้าน สาระความรู้ ความบันเทิง และการสะท้อนสังคมอย่างลึกซึ้ง โดยเริ่มจากการนำเสนอเรื่องราวของเปาบุ้นจิ้น เจ้าเมืองไคฟงผู้เป็นสัญลักษณ์แห่งความยุติธรรมในสมัยราชวงศ์ซ่ง ซึ่งได้รับการยกย่องในเรื่องของความเฉลียวฉลาดและความซื่อสัตย์สุจริตอันเป็นแบบอย่างที่ยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบัน นอกเหนือจากเรื่องราวทางประวัติศาสตร์แล้ว ยังมีการนำเสนอแง่มุมของความสัมพันธ์ในชีวิตคู่ผ่านเรื่องราวของอ้นและจิระ คู่รักที่คบหากันมานานเกือบ 7 ปี แต่กลับต้องเผชิญกับสภาวะทางตันของความรัก เมื่อความเงียบเริ่มเข้ามาแทนที่เสียงหัวเราะและความเครียดสะสมจนส่งผลต่อสุขภาพจิต ทำให้นอนไม่หลับและต้องกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าความรักที่มีให้กันนั้นยังคงเหมือนเดิมหรือไม่ ซึ่งเรื่องราวนี้เชื่อมโยงไปถึงบทบาทของฝ้าย อดีตนักจิตบำบัดที่ผันตัวมาเป็นอาจารย์สอนวิชาความสุข เพื่อช่วยให้นักศึกษาได้เข้าใจตนเองและค้นพบแนวทางการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในโลกที่วุ่นวาย ในด้านของวิทยาศาสตร์และวิชาการ รายการ Eureka ท่องโลกวิทยาการ ได้พาสังคมไปสำรวจรากฐานของ ฟิสิกส์ควอนตัม โดยมุ่งเน้นไปที่การต่อสู้ทางความคิดครั้งสำคัญของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ยักษ์ใหญ่แห่งวงการฟิสิกส์ที่แม้จะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการวางรากฐาน แต่เขากลับลุกขึ้นมาท้าทายผลงานของตัวเองและนักวิทยาศาสตร์คนอื่น ๆ เพื่อค้นหาความจริงที่สมบูรณ์ที่สุดของจักรวาล ขณะเดียวกันทางด้าน ศิลปวัฒนธรรมไทย ได้มีการเชิดชูผลงานของครูสลา คุณวุฒิ ผู้สร้างสรรค์บทเพลงลูกทุ่งอีสานที่สามารถเข้าถึงหัวใจคนไทยทั้งประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเพลงดอกจานประหารใจ หรือเพลงขอแค่รู้ข่าว ซึ่งเป็นการเปลี่ยนโฉมหน้าของเพลงท้องถิ่นให้กลายเป็นศิลปะที่ทรงคุณค่าและเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง ผ่านการถ่ายทอดของศิลปินคุณภาพอย่างมนต์แคน แก่นคูณ และต่าย อรทัย สำหรับทางด้านความบันเทิงในรูปแบบของละคร ได้มีการนำเสนอเรื่องราวที่หลากหลาย ทั้งละครแนวอาชีพอย่างเรื่องราวของนุชนาฏ ผู้ช่วยเชฟสาวที่ต้องทำงานภายใต้แรงกดดันของเชฟปกรณ์ผู้เข้มงวดในโรงแรมชื่อดัง ซึ่งนำไปสู่เหตุการณ์ระทึกขวัญเมื่อเธอหายตัวไปอย่างปริศนา และละครย้อนยุคเรื่อง จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ที่นำแสดงโดยก๊อต จิรายุ ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวความรักข้ามพรมแดนและประวัติศาสตร์ที่น่าติดตาม รวมถึงเรื่องราวการทวงคืนความยุติธรรมของหลิวที่ออกตามหาชานนท์เพื่อเอาผิดราเชน ผู้ที่ทำให้ชีวิตของเธอและครอบครัวต้องพังทลาย นอกจากนี้ ไทยพีบีเอส ยังให้ความสำคัญกับสุขภาวะของประชาชน โดยรายการคนสู้โรคได้ออกมาเตือนภัยเกี่ยวกับความเชื่อในการรับประทานผลไม้สำหรับผู้ป่วยโรคไต โดยระบุว่าผลไม้บางชนิด เช่น ทุเรียน มะม่วงสุก หรือกล้วย ซึ่งปกติมีประโยชน์ต่อคนทั่วไป แต่อาจกลายเป็นยาพิษที่ส่งผลร้ายแรงถึงชีวิตสำหรับผู้ป่วยโรคไตเนื่องจากมีแร่ธาตุบางชนิดที่ร่างกายไม่สามารถขับออกได้ทัน และปิดท้ายด้วยสารคดีชุด เธอ เขา เรา ใคร ที่เป็นการเดินทางสำรวจอัตลักษณ์ของคนไทยผ่านหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และการตรวจดีเอ็นเอ เพื่อหาคำตอบว่าแท้จริงแล้วคนไทยมาจากไหนและมีรากเหง้าอย่างไร ซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ ไทยพีบีเอส ในการเป็นสื่อสาธารณะที่สร้างสรรค์และมอบความรู้ให้กับสังคมในทุกมิต.
