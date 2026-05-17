เจาะลึกสาระและความบันเทิงผ่านรายการคุณภาพของไทยพีบีเอส

รวบรวมไฮไลต์เด่นจากหลากหลายรายการ ทั้งละครย้อนยุค สารคดีวิทยาศาสตร์ สุขภาพ และการค้นหาตัวตนของคนไทย พร้อมแง่คิดการดำเนินชีวิต
โลกของการเรียนรู้และการรับชมสื่อในปัจจุบันมีความหลากหลายอย่างยิ่ง โดยเฉพาะทางสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส ที่มุ่งเน้นการนำเสนอเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งด้านศิลป วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ สุขภาพ และการสะท้อนปัญหาสังคมผ่านเรื่องราวของมนุษย์ เริ่มต้นด้วยการนำเสนอเรื่องราวความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของ อ้น นักวาดการ์ตูนวัย 54 ปี และ จิระ แฟนหนุ่มวัย 55 ปี ที่คบหากันมานานเกือบ 7 ปี แต่เมื่อเวลาผ่านไป ความรักที่เคยสดใสกลับเริ่มเผชิญกับทางตัน ความเงียบเข้ามาแทนที่เสียงหัวเราะ จนนำไปสู่ภาวะนอนไม่หลับและความเครียดสะสม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความสัมพันธ์ในวัยผู้ใหญ่ที่ต้องเผชิญกับคำถามสำคัญว่าความรักที่มีให้นั้นยังคงเหมือนเดิมหรือไม่ ในขณะเดียวกันยังมีเรื่องราวของ ฝ้าย อดีตนักจิตบำบัดที่ผันตัวมาเป็นอาจารย์สอนวิชาความสุข ซึ่งพยายามถ่ายทอดให้นักศึกษาได้รู้จักและเข้าใจในตนเอง เพื่อหาจุดสมดุลของชีวิตในโลกที่วุ่นวาย รวมถึงการนำเสนอแง่คิดเรื่องการให้ผ่านเรื่องราวของ Real Dog ที่แสดงให้เห็นว่าในยามที่ยากลำบาก การได้รับความช่วยเหลืออย่างจริงใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน คือพลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในด้านความบันเทิงที่แฝงไปด้วยประวัติศาสตร์และความรัก ละครเรื่อง จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี นำเสนอเรื่องราวความรักข้ามพรมแดนและยุคสมัย โดยมีการถ่ายทอดผ่านตัวละครอย่าง นุชนาฏ ผู้ช่วยเชฟสาวที่ต้องทำงานภายใต้การดูแลของ ปกรณ์ หัวหน้าเชฟผู้มีความเจ้าระเบียบและเข้มงวด ซึ่งสร้างความขัดแย้งและสีสันในการดำเนินเรื่อง นอกจากนี้ยังมีเส้นเรื่องของการทวงคืนความยุติธรรมของ หลิว ที่ต้องออกตามหา ชานนท์ เพื่อนำความจริงมาเปิดเผยและเอาผิดราเชน ผู้ที่ทำให้ชีวิตของเธอและครอบครัวต้องพังทลาย ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ถูกร้อยเรียงเข้ากับบทเพลงประกอบละครที่ไพเราะและสื่อถึงอารมณ์ถวิลหา ในขณะที่วงการเพลงลูกทุ่งอีสานก็ถูกนำเสนอผ่านผลงานของครูสลา คุณวุฒิ ที่สามารถสร้างสรรค์บทเพลงให้เข้าถึงหัวใจคนไทยทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเพลงดอกจานประหารใจ หรือเพลงให้เขารักเธอเหมือนเธอรักเขา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังของภาษาและ วัฒนธรรม ท้องถิ่นที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของการเป็นเพียงเพลงเฉพาะกลุ่ม ทางด้าน วิทยาศาสตร์ และ สุขภาพ รายการ Eureka ท่องโลกวิทยาการ ได้พาผู้ชมไปสำรวจจุดเริ่มต้นของฟิสิกส์ควอนตัม ผ่านการต่อสู้ทางความคิดของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ยักษ์ใหญ่แห่งวงการฟิสิกส์ ผู้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นผู้วางรากฐานแต่กลับต้องลุกขึ้นมาท้าทายทฤษฎีของตนเองและผู้อื่นเพื่อค้นหาความจริงของจักรวาล ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ สำหรับด้าน สุขภาพ รายการคนสู้โรคได้ให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับโภชนาการสำหรับผู้ป่วยโรคไต โดยเตือนให้ระมัดระวังการรับประทานผลไม้บางชนิด เช่น มะเฟือง กล้วย ทุเรียน และมะม่วงสุก ซึ่งแม้จะเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์สำหรับคนทั่วไป แต่สำหรับผู้ป่วยโรคไตอาจส่งผลร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ การให้ความรู้ที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างยั่งยืน ปิดท้ายด้วยการสำรวจรากเหง้าของความเป็นมนุษย์ผ่านสารคดี เธอ เขา เรา ใคร ที่ออกเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อค้นหาคำตอบว่า คนไทยคือใครและมาจากไหน โดยใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และการตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรมหรือ DNA เพื่อสร้างฐานข้อมูลใหม่ในการทำความเข้าใจตัวตนของคนบนแผ่นดินไทย นอกจากนี้ยังมีการอัปเดตข่าวสารด้านกีฬาที่น่าภาคภูมิใจ เช่น การเข้าชิงแชมป์ไทยแลนด์โอเพ่นสมัยที่ 3 ของ วิว กุลวุฒิ และการแข่งขันฟุตบอลที่เข้มข้นของทีมหนองบัวที่สามารถคว้าตั๋วไทยลีกมาครองได้สำเร็จ และที่ขาดไม่ได้คือการยกย่องความซื่อสัตย์สุจริตผ่านเรื่องราวของเปาบุ้นจิ้น เจ้าเมืองไคฟง ผู้เป็นสัญลักษณ์แห่งความยุติธรรมในสมัยราชวงศ์ซ่ง ซึ่งเป็นแบบอย่างของการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมโดยไม่หวั่นเกรงต่ออำนาจใดๆ ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ ไทยพีบีเอส ในการเป็นสื่อกลางที่มอบทั้งสาระ ความรู้ และความบันเทิงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิต.
