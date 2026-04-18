เจาะลึกข่าวเด่นรอบด้าน: ความสัมพันธ์, การเมือง, วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมไทย

รวบรวมประเด็นข่าวสารหลากหลาย ตั้งแต่เรื่องราวความสัมพันธ์ส่วนบุคคลที่กำลังเผชิญบททดสอบ, การเมืองไทยและการเมืองโลกที่เข้มข้น, การสำรวจความรู้ทางวิทยาศาสตร์, ไปจนถึงการสืบสานวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันลึกซึ้งของชาติไทย
ข่าว สารรอบทิศที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ครอบคลุมประเด็นหลากหลาย ตั้งแต่เรื่องราวใกล้ตัวที่สะท้อนปัญหาในชีวิตประจำวัน ไปจนถึงสถานการณ์ การเมือง ระดับชาติและนานาชาติที่ส่งผลกระทบต่ออนาคตของประเทศ ไทย ในแง่มุมของ ความสัมพันธ์ ส่วนบุคคล ยังคงมีเรื่องราวสะท้อนชีวิตที่น่าติดตาม โดยเฉพาะกรณีของอ้น นักวาดการ์ตูน วัย 54 ปี ที่กำลังเผชิญกับความเครียดสะสมจากปัญหาในชีวิต ทั้งเรื่องงานที่ดูเหมือนจะไม่ก้าวหน้า และ ความสัมพันธ์ กับจิระ แฟนหนุ่มที่คบหากันมาเกือบ 7 ปี ซึ่งเริ่มมีสัญญาณของความห่างเหินและความเงียบงัน
จนนำไปสู่คำถามสำคัญว่าความรักยังคงเหมือนเดิมหรือไม่ ปัญหานอนไม่หลับที่ตามมาเป็นเครื่องสะท้อนถึงความหนักใจที่เขากำลังเผชิญ ขณะเดียวกัน เรื่องราวของคุณฝ้าย อดีตนักจิตบำบัด ที่ได้รับทาบทามให้มาสอนวิชาความสุข ก็สะท้อนถึงความพยายามในการสร้างความเข้าใจและการรู้จักตนเองในยุคที่ความซับซ้อนของชีวิตมีมากขึ้น ในเวทีการเมืองไทย ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ยังคงเป็นประเด็นร้อนที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด การเดินทางของพรรคภูมิใจไทยจากพรรคขนาดกลาง สู่การเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่น่าสนใจ การจับตากรณี 44 สส. พรรคก้าวไกล ที่ศาลฎีกานัดฟังคำสั่งในวันที่ 24 เมษายน 2569 ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่สังคมให้ความสนใจว่าจะส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเมืองอย่างไร นอกจากนี้ การประเมินอนาคตของ ครม. อนุทิน 2 ว่าจะสามารถดำเนินต่อไปได้หรือไม่ ก็เป็นคำถามสำคัญที่รอคำตอบ ขณะเดียวกัน เหตุการณ์สะเทือนขวัญอย่างการลอบสังหาร สส. นราธิวาส ก็กลายเป็นแรงกดดันที่อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตัวแม่ทัพภาค 4 และสะท้อนถึงความท้าทายด้านความมั่นคงในพื้นที่ภาคใต้ สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่นักวิเคราะห์การเมืองทั่วโลกกำลังจับตามองถึงทิศทางและความเป็นไปได้ของสงคราม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภูมิรัฐศาสตร์และความมั่นคงในระดับโลก ในอีกด้านหนึ่ง การเมืองโลกกำลังเผชิญกับจุดเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญ ท่ามกลางสมรภูมิชิงอำนาจระหว่างสหรัฐฯ และจีน รวมถึงวิกฤตพลังงานที่กำลังถาโถม ประเทศในกลุ่มอาเซียนกำลังเผชิญบททดสอบครั้งใหญ่ ที่จะชี้ชะตาอนาคตของภูมิภาค ประเทศใดจะมีกลยุทธ์ในการเอาตัวรอดที่เฉียบคม และใครกำลังจะพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสเพื่อก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำใหม่ คำถามสำคัญที่ต้องพิจารณาก็คือ ประเทศไทยมีจุดยืนอย่างไรในสมการนี้ ท่ามกลางความท้าทายจากประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว การถอดบทเรียนจากประวัติศาสตร์และเจาะลึกเกมการเมืองโลก อาจเป็นกุญแจสำคัญในการพลิกโฉมเศรษฐกิจไทยไปตลอดกาล ในแวดวงวิทยาศาสตร์ รายการ #Eurekaท่องโลกวิทยาการ จะพาผู้ชมไปสำรวจการต่อสู้ทางความคิดครั้งประวัติศาสตร์ในวงการฟิสิกส์ โดยเฉพาะบทบาทของไอน์สไตน์ในการวางรากฐานฟิสิกส์ควอนตัม การทำความเข้าใจว่าเหตุใดบิดาแห่งควอนตัมอย่างไอน์สไตน์ จึงต้องออกมาท้าทายผลงานของตนเองและผู้อื่น เป็นการเปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เต็มไปด้วยการตั้งคำถามและการค้นหาความจริง ในส่วนของวัฒนธรรมและศิลปะ เพลงลูกทุ่งสไตล์อีสานยังคงได้รับความนิยมอย่างสูง โดยเฉพาะผลงานจากปลายปากกาของครูสลา คุณวุฒิ ที่เข้าถึงใจผู้ฟังในวงกว้าง ตัวอย่างเช่นเพลง สิเทน้องให้บอกแน ที่ขับร้องโดย ต่าย อรทัย และเพลง ดอกจานประหารใจ ขับร้องโดย มนต์แคน แก่นคูณ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพลังของเพลงที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ เพลง ขอแค่รู้ข่าว โดย เอกราช สุวรรณภูมิ และ ให้เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา โดย มนต์แคน แก่นคูณ ก็เป็นอีกตัวอย่างของเพลงที่ได้รับการตอบรับอย่างดี ด้านวงการบันเทิง ละคร #จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ได้เปิดตัวนักแสดงนำอย่าง #ก๊อตจิรายุ ในบทบาท ปกรณ์ หัวหน้าเชฟสุดเนี้ยบ ประกบคู่กับ นุชนาฏ ผู้ช่วยเชฟที่โรงเรียนสอนทำอาหารในโรงแรมชื่อดัง ละครรักย้อนประวัติศาสตร์เรื่องนี้ นำเสนอเรื่องราวความรักที่อาจต้องเผชิญกับอุปสรรค นำไปสู่เหตุการณ์ที่นุชนาฏไม่มาทำงานและพบว่าเธอนอนสลบอยู่กลางห้องพัก ขณะเดียวกัน ละครอีกเรื่องที่น่าสนใจคือการตามหา ชานนท์ ของ หลิว เพื่อทวงความยุติธรรมให้กับชีวิตที่พังทลายและบิดาที่จากไป นำไปสู่การเอาผิด ราเชน ในความผิดที่เขาก่อไว้ ในประเด็นด้านสุขภาพและความรู้รอบตัว ข้อมูลที่แชร์กันในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับผลไม้ไทย เช่น มะเฟือง กล้วย ทุเรียน มะม่วงสุก หรือน้ำมะพร้าว ที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยโรคไต ถูกหยิบยกมาตรวจสอบเพื่อความชัดเจน รายการคนสู้โรคจะให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยโรคไตว่ายังสามารถรับประทานผลไม้อะไรได้บ้าง เพื่อสุขภาพที่ดี สุดท้าย สารคดี #เธอเขาเราใคร ที่ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ทางไทยพีบีเอส จะพาผู้ชมไปสำรวจเรื่องราวของคนบนแผ่นดินไทย ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม ภาษา ไปจนถึงการศึกษาด้านพันธุกรรม DNA เพื่อตอบคำถามสำคัญว่า 'คนไทยคือใคร มาจากไหน' การเดินทางเพื่อค้นหาตัวตนของชาติพันธุ์ไทยนี้ จะนำไปสู่ข้อมูลความรู้และหลักฐานใหม่ ๆ ที่น่าสนใ
ข่าว การเมือง ความสัมพันธ์ วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคม ไทย