เจาะลึกปมจัดซื้อเครื่องบินฝนหลวงมูลค่ากว่า 2 พันล้านบาท กับข้อกังขาเรื่องความโปร่งใสในขั้นตอนประมูล

รายงานรายละเอียดการจัดซื้อเครื่องบิน LET L410NG และ Cessna C408 ของกรมฝนหลวงฯ ที่ถูกตั้งคำถามถึงการเอื้อประโยชน์ผ่านการแก้ไข TOR และความเชื่อมโยงกับบริษัทผู้ชนะประมูล
ประเด็นเรื่องการ จัดซื้อจัดจ้าง อากาศยานของ กรมฝนหลวง และการบินเกษตร กลายเป็นจุดสนใจของสาธารณชนอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะกรณีการจัดหา เครื่องบิน LET L410NG จำนวน 2 ลำ ในวงเงิน 1,183 ล้านบาท และเครื่องบิน Cessna C408 อีก 2 ลำ ในวงเงิน 1,188 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมมูลค่าการดำเนินงานทั้งสองโครงการแล้วจะมียอดเงินรวมสูงถึงประมาณ 2,371 ล้านบาท โดยโครงการเหล่านี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการทำฝนหลวง เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศ แต่ในระหว่างกระบวนการจัดซื้อกลับพบข้อสงสัยและข้อครหามากมายเกี่ยวกับความโปร่งใสในการดำเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือ TOR ที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่ามีการปรับเปลี่ยนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทใดบริษัทหนึ่งโดยเฉพาะ ข้อกังขาที่สำคัญที่สุดเกิดขึ้นในช่วงการศึกษาดูงานเครื่องบินที่สาธารณรัฐเช็ก ซึ่งประกอบด้วยทีมกรรมการ TOR และคณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง โดยมีการเปิดเผยข้อมูลว่าบริษัทที่ชนะการประมูลในเวลาต่อมา ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงจากการทำธุรกิจตู้ชงเครื่องดื่มอัตโนมัติ เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมด ประเด็นนี้ส่งผลให้เกิดคำถามตามมาว่า การที่บริษัทเอกชนออกค่าใช้จ่ายให้เจ้าหน้าที่รัฐผู้มีอำนาจตัดสินใจในโครงการ จัดซื้อจัดจ้าง นั้น เป็นการกระทำที่เหมาะสมหรือไม่ และนำไปสู่การแก้ไข TOR เพื่อปรับลดข้อกำหนดทางเทคนิคและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะลงอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อให้บริษัทดังกล่าวสามารถผ่านเกณฑ์การพิจารณาได้ ซึ่งการกระทำในลักษณะนี้อาจเข้าข่ายการสมยอมในการเสนอราคา หรือการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง ซึ่งขัดต่อพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.
ศ. 2560 และพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.
ศ. 2542 หรือที่เรียกกันทั่วไปว่ากฎหมายฮั้วประมูล ในส่วนของรายละเอียดการดำเนินงาน กรมฝนหลวงฯ ได้มีการตั้งราคากลางสำหรับเครื่องบิน LET L410NG ไว้ที่ 1,188 ล้านบาท สำหรับ 2 ลำ แต่ในขั้นตอนการประมูลจริงสามารถตกลงราคาได้ที่ 1,183 ล้านบาท ซึ่งจุดนี้ทำให้ถูกตั้งข้อสังเกตว่ามีส่วนต่างของงบประมาณที่เหลืออยู่ หรือที่ถูกเรียกว่าเงินทอนเป็นจำนวนเงินที่สูงมาก โดยกำหนดการส่งมอบเครื่องบินลำแรกจะมีขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2568 และลำที่สองในเดือนสิงหาคม 2568 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่นายราเชนดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมฝนหลวงฯ พอดี ทั้งนี้ข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจระบุว่าโครงการดังกล่าวใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-bidding โดยมีการออกประกาศราคากลางตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ในปีงบประมาณ 2567 ภายใต้ชื่อโครงการซื้อเครื่องบินขนาดกลาง จำนวน 2 ลำ โดยได้รับจัดสรรงบประมาณเบื้องต้นถึง 1,314 ล้านบาท และกำหนดราคากลางไว้ที่ 1,188,770,000 บาท หรือเฉลี่ยลำละประมาณ 594 ล้านบาท โดยอ้างอิงราคาจากการจัดซื้อครั้งล่าสุดภายใน 2 ปีงบประมาณ เมื่อพิจารณาถึงขั้นตอนการประมูลที่เกิดขึ้นจริง พบว่ามีการออกประกาศเชิญชวนในวันที่ 1 ธันวาคม 2566 และเมื่อถึงกำหนดการสรุปข้อมูลการเสนอราคาในวันที่ 5 มกราคม 2567 ปรากฏว่ามีบริษัทเอกชนยื่นเอกสารเข้าประมูลเพียงรายเดียวเท่านั้น คือ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยเสนอราคาที่ 1,183,600,919 บาท และเป็นผู้ที่ผ่านการพิจารณาด้านคุณสมบัติและเทคนิคตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งการที่มีผู้ยื่นประมูลเพียงรายเดียวในโครงการมูลค่าพันล้านบาท ยิ่งสร้างความกังขาให้กับสังคมถึงการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม แม้ว่าในเวลาต่อมา คณะกรรมาธิการและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.
ป. ช.
จะได้เรียกสอบข้อมูลและพิจารณาแล้วมองว่าไม่มีประเด็นที่ผิดปกติอย่างชัดเจนจนเรื่องเงียบหายไปเนื่องจากไม่มีมูลความผิดทางกฎหมายที่เพียงพอ แต่กระนั้นก็ตาม กรณีนี้ยังคงเป็นบทเรียนสำคัญในการตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณแผ่นดินและการกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้มั่นใจว่ารัฐได้รับพัสดุที่มีคุณภาพสูงสุดในราคาที่เหมาะสมที่สุดอย่างแท้จริ
