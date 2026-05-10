เจาะลึกไฮไลท์รายการคุณภาพจาก Thai PBS: การเดินทางของความรู้ ความรัก และรากเหง้าแห่งชีวิต

รวบรวมเนื้อหาที่น่าสนใจจาก Thai PBS ตั้งแต่เรื่องราวความสัมพันธ์ การสำรวจทางวิทยาศาสตร์ ศิลปะลูกทุ่งอีสาน ละครย้อนยุค ไปจนถึงคำแนะนำด้านสุขภาพและการค้นหาอัตลักษณ์ของคนไทย
ในโลกที่เต็มไปด้วยความหลากหลายของเรื่องราวและแง่มุมชีวิต ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสได้นำเสนอเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งด้านจิตใจ วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม และสุขภาพ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งให้กับผู้ชม เริ่มต้นด้วยการสำรวจความเปราะบางของความสัมพันธ์ผ่านเรื่องราวของ อ้น นักวาดการ์ตูนวัย 54 ปี และ จิระ แฟนหนุ่มวัย 55 ปี ที่ใช้เวลาร่วมกันมาเกือบ 7 ปี แต่เมื่อวันเวลาผ่านไป ความรักที่เคยสดใสกลับเริ่มจางหาย กลายเป็นความเงียบเหงาที่น่าอึดอัดและความเครียดสะสมที่ทำให้นอนไม่หลับ จนนำไปสู่คำถามสำคัญว่าความรักที่เคยมีนั้นยังคงเหมือนเดิมหรือไม่ ซึ่งสอดคล้องกับเส้นทางของ ฝ้าย อดีตนักจิตบำบัดที่ผันตัวมาเป็นอาจารย์สอนวิชาความสุข เพื่อช่วยให้นักศึกษาได้ค้นพบตัวตนและเข้าใจความหมายของชีวิตที่แท้จริง ซึ่งในความเป็นจริงแล้วการเข้าถึงความสุขนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ต้องอาศัยการทบทวนจิตใจอย่างถี่ถ้วน นอกเหนือจากเรื่องราวของมนุษย์แล้ว รายการ Eureka ท่องโลกวิทยาการ ยังพาเราเดินทางไปสู่ระดับควอนตัมเพื่อสำรวจการต่อสู้ทางความคิดครั้งประวัติศาสตร์ของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในเสาหลักของฟิสิกส์สมัยใหม่ แต่กลับต้องลุกขึ้นมาท้าทายทฤษฎีที่ตนเองและเพื่อนร่วมอาชีพสร้างขึ้น เพื่อค้นหาความจริงแท้ของจักรวาลที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความซับซ้อนของอนุภาคเล็กๆ ในด้านของศิลปวัฒนธรรมและความบันเทิง เราได้เห็นอิทธิพลของ ดนตรีลูกทุ่ง อีสานที่ก้าวข้ามขีดจำกัดจากการเป็นเพลงเฉพาะกลุ่มสู่การเป็นเพลงที่ครองใจคนทั้งประเทศ โดยเฉพาะผลงานจากปลายปากกาของ ครูสลา คุณวุฒิ ผู้สร้างสรรค์บทเพลงที่เข้าถึงอารมณ์อย่างลึกซึ้ง เช่นเพลง ดอกจานประหารใจ ที่ถ่ายทอดความเจ็บปวดผ่านท่วงทำนองที่ไพเราะ และเพลง ขอแค่รู้ข่าว ที่สะท้อนความห่วงใยในแบบฉบับของคนอีสาน ซึ่งเพลงเหล่านี้ไม่เพียงแต่ให้ความบันเทิง แต่ยังเป็นการบันทึกวิถีชีวิตและจิตวิญญาณของท้องถิ่นเอาไว้ นอกจากนี้ยังมีละครเรื่อง จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ที่นำแสดงโดย ก๊อต จิรายุ ในบทบาทของ ปกรณ์ เชฟหนุ่มผู้มีความเนี้ยบและเข้มงวด ซึ่งต้องมาปะทะคารมและความรู้สึกกับ นุชนาฏ ผู้ช่วยเชฟสาว โดยเรื่องราวความรักนี้ถูกถักทอผ่านฉากหลังทางประวัติศาสตร์ที่งดงามและน่าติดตาม พร้อมด้วยเพลงประกอบละคร เสน่หา ที่ช่วยขับเน้นบรรยากาศของความโหยหาและความรักที่ข้ามผ่านกาลเวลา ให้ผู้ชมได้สัมผัสถึงความละเมียดละไมของความสัมพันธ์ในยุคอดีตที่ถูกถ่ายทอดออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ ท้ายที่สุด ความรู้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการค้นหารากเหง้าของตนเองเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง รายการคนสู้โรคได้ให้คำเตือนที่สำคัญสำหรับผู้ป่วยโรคไตเกี่ยวกับผลไม้ที่ดูเหมือนจะมีประโยชน์ เช่น มะเฟือง ทุเรียน และมะม่วงสุก ซึ่งสำหรับคนปกติอาจเป็นของอร่อย แต่สำหรับผู้ป่วยโรคไต ผลไม้เหล่านี้อาจกลายเป็นยาพิษที่ส่งผลอันตรายถึงชีวิตเนื่องจากปริมาณแร่ธาตุที่ร่างกายไม่สามารถขับออกได้ทัน การได้รับข้อมูลที่ถูกต้องจึงเป็นเรื่องคอขาดบาดตาย ขณะเดียวกันในด้านของความยุติธรรม เรื่องราวของ หลิว ที่พยายามตามหา ชานนท์ ผู้สูญหายเพื่อทวงคืนความเป็นธรรมให้แก่พ่อที่ล่วงลับและเอาผิด ราเชน ได้สะท้อนให้เห็นถึงการต่อสู้กับอำนาจที่ไม่เป็นธรรมในสังคม และปิดท้ายด้วยสารคดีชุด เธอ เขา เรา ใคร ที่นำพาผู้ชมเดินทางไปทั่วแผ่นดินไทยเพื่อค้นหาคำตอบว่า คนไทยคือใครและมาจากไหน โดยการใช้หลักฐานทางโบราณคดี ประวัติศาสตร์ และการวิเคราะห์ DNA ในระดับพันธุกรรม เพื่อพิสูจน์ว่าความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมคือสิ่งที่หล่อหลอมให้เกิดเป็นประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งทั้งหมดนี้คือการร้อยเรียงเรื่องราวตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคลไปจนถึงระดับชาติและจักรวาล เพื่อให้ผู้ชมได้ตระหนักถึงคุณค่าของการเรียนรู้และการใช้ชีวิตอย่างมีสต.
