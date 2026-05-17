เจาะลึกคอนเทนต์ไทยพีบีเอส: การผสมผสานความรู้ ศิลปะ และการดูแลสุขภาพเพื่อสังคม

📆5/17/2026 5:13 AM
สำรวจความหลากหลายของรายการจากไทยพีบีเอสที่ครอบคลุมตั้งแต่เรื่องราวความสัมพันธ์ วิทยาศาสตร์ควอนตัมของไอน์สไตน์ การสืบค้นรากเหง้าคนไทย ไปจนถึงคำเตือนด้านสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคไตและละครย้อนยุค

สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส ยังคงมุ่งมั่นในการนำเสนอเนื้อหาที่หลากหลายเพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยการผสมผสานระหว่างสาระความรู้ ความบันเทิง และการสะท้อนปัญหาชีวิตผ่านรายการและละครคุณภาพที่ครอบคลุมทุกมิติของความเป็นมนุษย์ เริ่มต้นด้วยการสำรวจแง่มุมของความสัมพันธ์และความรักในยุคปัจจุบัน ผ่านเรื่องราวของ อ้น นักวาดการ์ตูนวัย 54 ปี และ จิระ แฟนหนุ่มวัย 55 ปี ที่ความสัมพันธ์ซึ่งยาวนานเกือบ 7 ปีเริ่มเดินมาถึงจุดเปลี่ยน เมื่อความเงียบเข้ามาแทนที่เสียงหัวเราะและความกังวลเริ่มกัดกินจิตใจจนนำไปสู่ภาวะนอนไม่หลับ สะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของความรักที่ต้องการการทำความเข้าใจและการสื่อสารอย่างแท้จริง ขณะเดียวกันยังมีการนำเสนอเรื่องราวของ ฝ้าย อดีตนักจิตบำบัดที่ต้องรับบทบาทใหม่ในการเป็นอาจารย์สอนวิชาความสุข เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การเข้าใจตนเอง ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการมีชีวิตที่มีคุณภาพในสังคมที่เต็มไปด้วยความกดดัน ในด้านของศิลปวัฒนธรรมและความบันเทิง ไทยพีบีเอส ได้นำเสนอละครย้อนประวัติศาสตร์เรื่อง จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ซึ่งเป็นการร่วมงานครั้งแรกของ ก๊อต จิรายุ ในบทบาท ปกรณ์ เชฟผู้มีความเนี้ยบและเข้มงวด ซึ่งต้องมาปะทะคารมและสร้างความสัมพันธ์กับ นุชนาฏ ผู้ช่วยเชฟสาว โดยละครเรื่องนี้ไม่เพียงแต่ให้ความบันเทิง แต่ยังสอดแทรกเรื่องราวของความรักที่ก้าวข้ามกาลเวลาและพรมแดนทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมีการเชิดชูคุณค่าของดนตรีลูกทุ่งอีสานผ่านผลงานการประพันธ์ของ ครูสลา คุณวุฒิ ศิลปินผู้สร้างสรรค์บทเพลงที่เข้าถึงหัวใจคนไทยอย่างลึกซึ้ง เช่นเพลง ดอกจานประหารใจ และ ขอแค่รู้ข่าว ซึ่งเป็นการพิสูจน์ว่าดนตรีท้องถิ่นสามารถยกระดับสู่สากลและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ฟังในวงกว้างได้อย่างไม่จำกัด ทางด้าน วิทยาศาสตร์ และประวัติศาสตร์ รายการ ยูเรก้า ท่องโลกวิทยาการ ได้พาทุกคนไปสำรวจการต่อสู้ทางความคิดของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ผู้มีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานฟิสิกส์ควอนตัม แต่กลับต้องลุกขึ้นมาท้าทายผลงานของตนเองและเพื่อนร่วมวงการเพื่อค้นหาความจริงที่สมบูรณ์ที่สุดของจักรวาล ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของสารคดี เธอ เขา เรา ใคร ที่พยายามสืบค้นต้นกำเนิดของคนไทยผ่านหลักฐานทางโบราณคดี ภาษา และการตรวจดีเอ็นเอ เพื่อตอบคำถามสำคัญที่ว่าคนไทยมาจากไหนและมีความเชื่อมโยงกับผู้คนในภูมิภาคนี้อย่างไร การนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ช่วยกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดการตั้งคำถามและแสวงหาความรู้อย่างไม่หยุดนิ่ง นอกจากนี้ ทางสถานียังให้ความสำคัญกับสุขภาวะของประชาชนผ่านรายการ คนสู้โรค ที่นำข้อมูลสำคัญมาเตือนผู้ป่วยโรคไตให้ระมัดระวังการรับประทานผลไม้บางชนิด เช่น มะเฟือง ทุเรียน หรือมะม่วงสุก ซึ่งแม้จะมีประโยชน์ต่อคนปกติ แต่สำหรับผู้ป่วยโรคไต ผลไม้เหล่านี้อาจกลายเป็นพิษที่ส่งผลร้ายแรงถึงชีวิตได้ การให้ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการช่วยให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้อย่างปลอดภัย ปิดท้ายด้วยการนำเสนอเรื่องราวของการทวงคืนความยุติธรรมผ่านตัวละคร หลิว ที่พยายามตามหาความจริงเพื่อล้างมลทินให้พ่อและเอาผิดกับผู้กระทำความผิด โดยมีภาพจำของ เปาบุ้นจิ้น เจ้าเมืองไคฟงผู้ซื่อสัตย์เป็นสัญลักษณ์แห่งความยุติธรรมที่มั่นคง ซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมโหยหาและต้องการให้เกิดขึ้นจริงในทุกยุคสมัย ทั้งหมดนี้คือการสะท้อนภาพลักษณ์ของ ไทยพีบีเอส ที่ไม่ได้เป็นเพียงสถานีโทรทัศน์ แต่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่หลอมรวมวิทยาศาตร์ ศิลปะ สุขภาพ และจริยธรรมเข้าด้วยกันอย่างลงตั.

