เจาะลึกสาระและความบันเทิงครบวงจรจากไทยพีบีเอส

รวบรวมไฮไลท์รายการคุณภาพจาก Thai PBS ที่ครอบคลุมทั้งเรื่องความสัมพันธ์ วิทยาศาสตร์ควอนตัม สุขภาพผู้ป่วยโรคไต และการค้นหาอัตลักษณ์คนไทยผ่าน DNA
ไทยพีบีเอสยังคงมุ่งมั่นในการนำเสนอเนื้อหาที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ผู้ชมทุกกลุ่ม โดยการรวบรวมเอาทั้งสาระความรู้ ความบันเทิง และการสะท้อนสังคมมาไว้ในแพลตฟอร์มเดียว เพื่อให้ผู้ชมได้สำรวจแง่มุมต่างๆ ของชีวิตผ่านรายการและ ละคร ที่มีคุณภาพ เริ่มต้นด้วยการนำเสนอเรื่องราวความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและเปราะบางผ่านชีวิตของ อ้น และ จิระ คู่รักที่คบหากันมาอย่างยาวนานเกือบ 7 ปี แต่เมื่อเวลาผ่านไป ความรักที่เคยหวานชื่นกลับเริ่มจืดจางลงจนเกิดเป็นช่องว่างของความเงียบและความไม่เข้าใจ ซึ่งนำไปสู่ภาวะความเครียดสะสมและการนอนไม่หลับของอ้น เรื่องราวนี้สะท้อนให้เห็นว่าความรักเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ แต่การสื่อสารและความเข้าใจในตัวตนของกันและกันคือสิ่งสำคัญยิ่ง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดในวิชาความสุขที่อาจารย์ฝ้าย อดีตนักจิตบำบัดพยายามถ่ายทอดให้นักศึกษาได้รู้จักและเข้าใจตนเอง เพื่อสร้างรากฐานของความสุขที่ยั่งยืนจากภายในสู่ภายนอก ในมิติของความบันเทิงและการสร้างสรรค์ศิลปะทางโทรทัศน์ มีการนำเสนอ ละคร ที่หลากหลายทั้งแนวรักโรแมนติกและประวัติศาสตร์ เช่นเรื่อง จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ซึ่งเป็นการร่วมงานครั้งแรกของก๊อต จิรายุ ในบทบาทของปกรณ์ เชฟผู้มีความเนี้ยบและเจ้าระเบียบที่ต้องมาปะทะคารมและทำงานร่วมกับนุชนาฏ ผู้ช่วยเชฟสาว นอกจากความตื่นเต้นในรสชาติอาหารและการทำงานในโรงแรมหรูแล้ว ละคร เรื่องนี้ยังนำพาผู้ชมย้อนเวลากลับไปสัมผัสความรักและประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าผ่านบทเพลงและเรื่องราวที่ถักร้อยอย่างประณีต ขณะเดียวกันยังมีเรื่องราวของการทวงคืนความยุติธรรมอย่างในกรณีของหลิวที่ต้องต่อสู้กับความสูญเสียเพื่อตามหาความจริงเกี่ยวกับชานนท์และเอาผิดราเชน ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงการต่อสู้ของมนุษย์ที่ไม่มีวันยอมแพ้ต่อความไม่ถูกต้อง เช่นเดียวกับตัว ละคร เปาบุ้นจิ้น เจ้าเมืองไคฟงผู้เป็นสัญลักษณ์แห่งความยุติธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตในสมัยราชวงศ์ซ่ง ที่ยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนแสวงหาความเที่ยงธรรมในสังคม ไม่เพียงแต่เรื่องของอารมณ์และความรู้สึก แต่ไทยพีบีเอสยังให้ความสำคัญกับความรู้ทาง วิทยาศาสตร์ และ สุขภาพ อย่างลึกซึ้ง ผ่านรายการ ยูเรก้าท่องโลกวิทยาการ ที่พากันไปสำรวจการต่อสู้ทางความคิดของไอน์สไตน์ ยักษ์ใหญ่แห่งวงการฟิสิกส์ ผู้ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานฟิสิกส์ควอนตัม แต่ในขณะเดียวกันเขาก็ลุกขึ้นมาท้าทายผลงานของตนเองและผู้อื่นเพื่อค้นหาความจริงที่สมบูรณ์ที่สุดของจักรวาล ซึ่งเป็นการปลูกฝังทัศนคติแบบ วิทยาศาสตร์ ที่ไม่หยุดนิ่งในการตั้งคำถาม นอกจากนี้ยังมีรายการคนสู้โรคที่นำเสนอข้อมูลสำคัญด้าน สุขภาพ โดยเฉพาะคำเตือนสำหรับผู้ป่วยโรคไตเกี่ยวกับผลไม้ไทยยอดนิยม เช่น ทุเรียน มะม่วงสุก และน้ำมะพร้าว ที่แม้จะเป็นของอร่อยและมีประโยชน์ต่อคนทั่วไป แต่สำหรับผู้ป่วยโรคไต สิ่งเหล่านี้อาจกลายเป็นยาพิษที่ส่งผลร้ายแรงถึงชีวิตหากรับประทานในปริมาณที่ไม่เหมาะสม ซึ่งเป็นการให้ความรู้ที่ช่วยรักษาชีวิตของผู้คนได้จริงในชีวิตประจำวัน ปิดท้ายด้วยการสำรวจรากเหง้าทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของความเป็นไทย ผ่านบทเพลงลูกทุ่งอีสานที่ทรงพลังจากปลายปากกาของครูสลา คุณวุฒิ ซึ่งสามารถถ่ายทอดความรู้สึกของคนเดินดินได้อย่างเข้าถึงใจ ไม่ว่าจะเป็นเพลงของต่าย อรทัย หรือมนต์แคน แก่นคูณ ที่ทำให้เพลงลูกทุ่งก้าวข้ามขอบเขตของการฟังเฉพาะกลุ่มไปสู่ระดับมหาชน และที่น่าสนใจที่สุดคือสารคดี เธอ เขา เรา ใคร ที่พยายามตอบคำถามสำคัญว่า คนไทยคือใครและมาจากไหน โดยการเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อรวบรวมหลักฐานทางโบราณคดี ประวัติศาสตร์ ภาษา และที่ล้ำสมัยที่สุดคือการตรวจสอบในระดับพันธุกรรม DNA เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความเป็นมาของมนุษย์บนแผ่นดินนี้ ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของไทยพีบีเอสในการเป็นสื่อสาธารณะที่มอบทั้งอาหารสมองและอาหารใจให้กับประชาชนอย่างครบถ้ว.
#TheVisualTalk2024 The Visual Talk 2024 : DATA is ALL AROUND
Thai PBS Present - THE VISUAL TALK 2024 Data is All Around - 15 พฤศจิกายน 2567 | คอนเวนชันฮอลล์ อาคาร D ชั้น 2 Thai PBS
ภาพปลอม ! ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์พบกันที่ขอบฟ้า อธิบายตามหลักดาราศาสตร์จากกระแสในโลกออนไลน์ที่เห็นอยู่เรื่อย ๆ ถึงภาพปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ที่ "ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์พบกันที่ขอบฟ้า" นั้น Thai PBS Sci & Tech และ Thai PBS Verify ขอร่วมยืนยันว่าภาพดังกล่าวไม่ใช่ภาพจริงแต่อย่างใด
'ซีรีส์วายไทย' ไปทางไหนต่อ ? | What's Next for Thai BL Series?
ซีรีส์วายและซีรีส์แซฟฟิกของไทยยังคงสร้างกระแสแรงอย่างต่อเนื่อง แต่ทิศทางจะเป็นอย่างไรต่อไป ? หาคำตอบได้ในบทความ 2 ภาษา ไทย-อังกฤษจาก Thai PBS | Discover the current trends in Thai GL & BL series in Thai PBS's bilingual article
สัญญาณเตือนจากธรรมชาติ! พายุจะมา ฝนตกหนัก พวกเราเตรียม-พร้อมระวังตัวหน้าฝน หรือ ฤดูฝน แถมช่วงนี้พายุเข้า ฝนตกทุกวัน ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดี Thai PBS และ Thai PBS Sci & Tech ขอนำสัญญาณเตือนจากธรรมชาติมาให้ได้สังเกตกัน เมื่อ พายุ ฝนตกหนัก มาเยือน เราจะได้ปลอดภัย
เตือน! ผู้ใช้สมาร์ตโฟนและ ผู้ใช้งาน Browser สาย Extensions เสริมต้องระวังกด "อนุญาต" (Allow) ให้สิทธิ์แอปฯ อาจเสี่ยงถูกดูดข้อมูลไปหมดตัวได้ ด้วยความปรารถนาดีจาก Thai PBS, Thai PBS Sci & Tech และตำรวจสอบสวนกลาง (CIB)
