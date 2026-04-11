เจาะลึก Grab: จากสตาร์ทอัพสู่ซูเปอร์แอป กับเส้นทาง AI และอนาคต “Your Everyday Guide”

เปิดเส้นทางธุรกิจ Grab จากแอปฯ เรียกรถแท็กซี่ สู่ซูเปอร์แอปฯ ครบวงจร พร้อมเจาะลึกกลยุทธ์ AI และอนาคตที่มากกว่าแค่บริการส่งคนและอาหาร
แอปพลิเคชันเรียกรถและส่งอาหารยอดนิยมที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่มักมีติดสมาร์ทโฟนไว้เสมอในปัจจุบัน คงหนีไม่พ้น Grab ที่ครองส่วนแบ่งตลาดบริการ ฟู้ดเดลิเวอรี่ ในประเทศไทยสูงสุด จากข้อมูลของ Momentum Work นอกจากนี้ Grab ยังให้บริการครอบคลุม 8 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ เมียนมา และกัมพูชา โดยให้บริการทั้งส่งคนและส่งอาหารไปแล้วกว่า 20,000 ล้านเที่ยว นับตั้งแต่เปิดตัวเมื่อปี 2012 ในมาเลเซีย ความสำเร็จครั้งสำคัญคือในปี 2023 ที่ Grab
สามารถทำกำไรได้ติดต่อกันทุกไตรมาส โดยธุรกิจที่โดดเด่นนอกเหนือจากธุรกิจหลักอย่างส่งคนและส่งของแล้ว บริการทางการเงิน (Financial Services) ก็เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ Grab วางตำแหน่งตัวเองเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับนวัตกรรม และมีแผนที่จะทำกำไรอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญ Grab ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่มากมายภายใต้แนวคิด “Your Everyday Guide” โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นมากกว่าผู้ให้บริการส่งคนและส่งของ เป็นมากกว่าซูเปอร์แอป แต่จะเป็น “เพื่อนคู่คิด” ในทุก ๆ ขั้นตอนการใช้ชีวิตของผู้ใช้ Thairath Money ได้เจาะลึกโมเดลธุรกิจของ Grab ในยุคที่บริษัทต่างๆ กำลังมุ่งหน้าสู่ AI จากจุดเริ่มต้นที่เป็นสตาร์ทอัพเล็กๆ ที่ให้บริการเรียกรถแท็กซี่ Grab ได้พัฒนาตัวเองจนกลายเป็นแอปพลิเคชันเดียวที่ให้บริการหลากหลายรูปแบบ และมีข้อมูลจำนวนมหาศาลอยู่ในมือ ปัจจุบัน Grab กำลังปรับตัวเพื่อก้าวสู่การเป็นบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ \จุดเริ่มต้นของ Grab มาจากสองเพื่อนร่วมชั้นเรียนจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ที่มีความตั้งใจจะพัฒนาบ้านเกิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งสองได้รู้จักกันในห้องเรียนธุรกิจที่สอนเรื่อง Business at the Base of the Pyramid (BBOP) หรือการสร้างธุรกิจที่ทำกำไรควบคู่ไปกับการช่วยเหลือสังคม ทำให้เกิดแนวคิดในการแก้ปัญหาในบ้านเกิด ซึ่งปัญหาสำคัญในขณะนั้นคือความไม่ปลอดภัยของผู้หญิง เด็ก หรือผู้สูงอายุเมื่อใช้บริการรถแท็กซี่ ในปี 2012 Anthony Tan และ Tan Hooi Ling ได้ร่วมกันก่อตั้งสตาร์ทอัพเพื่อแก้ปัญหานี้ โดยมีเงินทุนเริ่มต้นจากการนำเสนอผลงานในมหาวิทยาลัย การเติบโตของ Grab เป็นไปอย่างรวดเร็ว ในปี 2013 ได้ทำการรีแบรนด์ครั้งแรกเพื่อวางเป้าหมายที่จะให้บริการเทียบเท่า Uber ในสหรัฐอเมริกา ก่อนที่จะขยายตลาดไปยังสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และไทย โดยปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละประเทศ จนกลายเป็นบริการเรียกแท็กซี่ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ในปี 2014 Grab ได้รีแบรนด์อีกครั้งด้วยกลยุทธ์ใหม่ในการให้บริการที่หลากหลายกว่าเดิม โดยเพิ่มบริการ GrabBike และ GrabCar เพื่อแข่งขันกับ Uber ในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริการเหล่านี้ทำให้ Grab กลายเป็นผู้นำในภูมิภาค\Grab ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น GrabExpress (2016) บริการส่งสินค้า GrabPay (2016) บริการดิจิทัลวอลเล็ต ก่อนที่จะเปิดเป็นบริษัทในเครือ Grab Financial Group เพื่อให้บริการทางการเงิน รวมถึงเปิดตัว GrabMart (2019) บริการซื้อสินค้าจากร้านค้าและซูเปอร์มาร์เก็ต ความสำเร็จครั้งสำคัญของ Grab คือการเข้าซื้อกิจการ Uber Southeast Asia ในปี 2018 เนื่องจาก Grab สามารถเข้าถึงผู้ใช้งานในพื้นที่ได้ดีกว่า ทำให้ Grab กลายเป็นผู้ควบคุมตลาดรายสำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังจากนั้น Grab ได้เปิดตัวบริการ GrabFood ซึ่งเป็นบริการส่งอาหารที่คล้ายกับ Uber Eats การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ทำให้ Grab เปลี่ยนทิศทางธุรกิจ โดยรวมทุกบริการไว้ในแอปพลิเคชันเดียว ในปี 2021 Grab ได้เข้าตลาด Nasdaq กลายเป็นบริษัทแรกที่เข้าตลาดด้วยวิธีการ SPAC ซึ่งมีมูลค่าบริษัทสูงถึง 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ในปีต่อมา หุ้นกลับร่วงลงเนื่องจากผลประกอบการไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ และบริษัทยังไม่สามารถทำกำไรได้ การขยายธุรกิจของ Grab มุ่งเน้นไปที่การสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อครอบคลุมระบบนิเวศของ Grab ทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเงิน ในปี 2022 ได้เปิดตัว GrabFin ซึ่งเป็นบริการทางการเงินที่มีมากกว่าวอลเล็ตสำหรับการชำระเงินบนแอปพลิเคชัน โดยมีบริการประกัน สินเชื่อ และผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุน ในปี 2026 Grab กำลังมุ่งสู่การเป็น “Your Everyday Guide” โดย Thairath Money ได้เข้าร่วมงานเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ และมุ่งเน้นไปที่เรื่อง AI พร้อมทั้งปรับทิศทางบริษัทเพื่อยกระดับซูเปอร์แอปไปอีกขั้น ด้วยข้อมูลจำนวนมหาศาลที่ Grab มีอยู่ Grab ตั้งเป้าที่จะก้าวสู่การเป็น “Your (Intelligent) Everyday Guide” Anthony Tan ซีอีโอของ Grab กล่าวบนเวที GrabX 2026 พร้อมหุ่นยนต์ Carr
Grab ซูเปอร์แอป AI ฟู้ดเดลิเวอรี่ การเงิน
