เจาะลึกความปัง GMM เปิดตัวซีรีส์ GL ลัลล์ไม่ชอบไวน์ พร้อมคอนเสิร์ตยักษ์ใหญ่และกิจกรรมเพื่อเยาวชน

สรุปข่าวบันเทิงสุดฮอตกับการเปิดตัวซีรีส์ ลัลล์ไม่ชอบไวน์ ของแจน-จิงจิง การตั้งบริษัทใหม่ของโอ๊ต-ป๊อบ เพื่อจัดคอนเสิร์ตเบิ้มเบิ้ม และโครงการส่งเสริมเยาวชนรักษ์เพลงไทยของ GMM Grammy
เริ่มต้นด้วยความตื่นเต้นครั้งยิ่งใหญ่ในวงการซีรีส์วายและเกิร์ลเลิฟที่ทำให้แฟนๆ ทั่วประเทศต้องซี้ดปากด้วยความแซ่บ เมื่อ GMMTV คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย ได้เปิดตัวซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้เรื่อง ลัลล์ไม่ชอบไวน์ หรือ Enemies With Benefits ซึ่งเป็นการโคจรมาพบกันของสองสาวฮอตคู่จิ้นคู่ใหม่ที่มีเคมีพุ่งทะลุจออย่าง แจน-พลอยชมพู ศุภทรัพย์ และ จิงจิง ยู โดยเนื้อหาของเรื่องราวความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นจากความไม่ลงรอยกันจนกลายเป็นศัตรูที่ต้องปะทะคารมกันอย่างดุเดือดในที่สาธารณะ แต่เมื่อลับหลังกลับมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและหวานฉ่ำจนแฟนๆ ต้องลุ้นตามว่าความลับที่รู้กันเพียงสองคนนี้จะดำเนินไปในทิศทางใด จากศัตรูที่เกลียดขี้หน้าจะเปลี่ยนเป็นคู่หูบนเตียงได้อย่างไรในเรื่องราวที่ครบรสทั้งความตลกและความเซ็กซี่ ในงานเปิดตัว ลัลล์ไม่ชอบไวน์ Fight at First Sight ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ ชั้น 6 สยามพารากอน โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย Paragon Cineplex ได้มีการนำเสนอเบื้องลึกเบื้องหลังการทำงานโดยผู้กำกับ เติ้ล-ตะวัน จารุจินดา ที่มาร่วมพูดคุยถึงความท้าทายในการถ่ายทำและการดึงศักยภาพการแสดงของทั้งแจนและจิงจิงออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเสียงกรี๊ดสนั่นหวั่นไหว เริ่มต้นด้วยโชว์เพลง ยิ่งชิดยิ่งคิด (Fall For You) จากเสียงร้องของแจน และตามด้วยเพลง รางวัลคนเก่ง (My Only Champion) จากจิงจิง ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีช่วงสัมภาษณ์พิเศษโดยพิธีกรก๊อตจิ ทัชชกร ที่ชวนทั้งคู่พูดคุยถึงข้อดีของกันและกัน รวมถึงการเล่นเกมทายใจที่เผยให้เห็นความน่ารักและเคมีที่เข้ากันได้อย่างลงตัว ก่อนจะปิดท้ายด้วยการรับชมตอนแรกของซีรีส์ที่เรียกเสียงหัวเราะและรอยยิ้มไปทั่วทั้งโรงภาพยนตร์ และจบลงด้วยโชว์พิเศษเพลง งั้นรักละ (Don't wanna, But I Do) ซึ่งเป็นเพลงประกอบซีรีส์ที่ทั้งสองสาวโชว์ทักษะการร้องและการเต้นอย่างน่ารัก ซึ่งซีรีส์เรื่องนี้จะออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 20:30 น.
ทางช่อง GMM25 และดูย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชัน oneD ข้ามมาที่ความเคลื่อนไหวของฝั่งศิลปินชายสายฮาที่สร้างตำนานคู่หูดูโอ้มาอย่างยาวนานอย่าง โอ๊ต ปราโมทย์ และ ป๊อบ ปองกูล ที่ครั้งนี้ไม่ได้กลับมาแค่ในฐานะนักร้อง แต่กลับมาพร้อมกับการก่อตั้งบริษัท โฮ่ ฮี้ โฮ่ จำกัด เพื่อรุกธุรกิจการจัดคอนเสิร์ตและอีเว้นท์แบบเต็มรูปแบบ โดยประเดิมงานแรกด้วยวาไรตี้คอนเสิร์ตที่ประกาศตัวว่ายักษ์ใหญ่ที่สุดในสยามประเทศในชื่อ เบิ้ม เบิ้ม Concert ตอน เวรี่ไทย ซึ่งมีกำหนดการจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 และอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.
ศ. 2569 ณ พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน โดยคาดว่าจะเป็นการรวมตัวของเหล่าแฟนคลับที่ต้องการสัมผัสความสนุกสนานและความกวนตามสไตล์ของทั้งคู่ในสเกลที่ใหญ่กว่าเดิม นอกจากความบันเทิงในรูปแบบของซีรีส์และคอนเสิร์ตแล้ว ทางค่ายยังให้ความสำคัญกับกิจกรรมเพื่อสังคมและเยาวชน โดยก้อง สหรัถ ได้จับมือร่วมกับมูลนิธิคุณ เพื่อดำเนินโครงการปั้นเยาวชนรักษ์โลกเข้าสู่ปีที่ 2 อย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับคนรุ่นใหม่ ขณะเดียวกันทาง จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ยังได้เปิดบ้านต้อนรับเหล่าเยาวชนคนเก่งจำนวน 10 คนที่ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจากผู้สมัครทั่วประเทศกว่า 2,300 คน ในโครงการ เยาวชนสืบสานรักษ์เพลงไทย ซีซั่น 1 และ 2 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ เพื่อให้เด็กๆ ได้เข้าเยี่ยมชมเบื้องหลังการทำงานในอุตสาหกรรมบันเทิงระดับมืออาชีพ ณ อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส อันเป็นการส่งเสริมการสืบสานศิลปะทางดนตรีไทยให้คงอยู่สืบไปและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนที่มีความฝันในการเป็นศิลปินในอนาคต นับเป็นการขับเคลื่อนทั้งในด้านความบันเทิงทางธุรกิจและคุณค่าทางสังคมไปพร้อมๆ กันอย่างสมบูรณ์แบ
