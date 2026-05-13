เจาะลึกสถิติ NVDR วันที่ 12 พฤษภาคม 2569 แรงซื้อสุทธิทะลุ 1,800 ล้านบาท นำโดย PTT และ ADVANC

📆5/13/2026 12:54 AM
📰InfoQuestNews
สรุปรายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 พบมูลค่าซื้อสุทธิรวม 1,803.37 ล้านบาท โดยหุ้น PTT และ ADVANC มีแรงซื้อสุทธิสูงสุด ขณะที่ DELTA และ TOP ถูกเทขายหนัก สะท้อนการปรับพอร์ตของนักลงทุนต่างชาติ

รายงานสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงหรือที่รู้จักกันในนาม NVDR ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 แสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของนักลงทุนต่างชาติในตลาด หุ้นไทย โดยในวันดังกล่าวมีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งใน ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยและ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอรวมทั้งสิ้น 1,803.37 ล้านบาท ซึ่งตัวเลขนี้สะท้อนให้เห็นถึงทิศทางเชิงบวกและการไหลเข้าของเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศอย่างมีนัยสำคัญ การซื้อขายผ่าน NVDR เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้นักลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนใน หุ้นไทย ได้โดยได้รับสิทธิประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เช่น เงินปันผล แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งส่งผลให้การติดตามข้อมูลการซื้อขาย NVDR กลายเป็นดัชนีชี้วัดความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่จากทั่วโลกที่มีต่อเศรษฐกิจไทย เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของหุ้นรายตัวที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด พบว่าหุ้นกลุ่มพลังงานและสื่อสารได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม โดยเฉพาะหุ้น PTT หรือ บริษัท ปตท.

จำกัด (มหาชน) ที่ครองแชมป์ทั้งในด้านมูลค่าการซื้อขายรวมและมูลค่าการซื้อสุทธิ โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวมสูงถึง 5,128.74 ล้านบาท และมีแรงซื้อสุทธิสูงถึง 981.66 ล้านบาท ตามมาด้วยหุ้น ADVANC ที่มีมูลค่าการซื้อสุทธิ 521.37 ล้านบาท และหุ้น TRUE ที่มีมูลค่าการซื้อสุทธิ 341.72 ล้านบาท การที่หุ้นกลุ่มสื่อสารและพลังงานถูกกว้านซื้ออย่างหนักในวันเดียวเช่นนี้ อาจบ่งชี้ถึงการปรับพอร์ตการลงทุนของกองทุนต่างชาติที่ต้องการเพิ่มน้ำหนักในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานและกลุ่มที่มีกระแสเงินสดมั่นคง นอกจากนี้ยังมีหุ้น GULF และ GUNKUL ที่มีมูลค่าการซื้อสุทธิกว่า 240 ล้านบาทต่อตัว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในกลุ่มพลังงานสะอาดและพลังงานทางเลือกที่กำลังเติบโต ในทางกลับกัน มีหุ้นบางกลุ่มที่ถูกเทขายอย่างหนัก โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และโรงกลั่นน้ำมัน ซึ่งหุ้น DELTA นำโด่งในด้านการขายสุทธิ โดยมีมูลค่าการขายสุทธิสูงถึง 291.59 ล้านบาท แม้จะมีมูลค่าการซื้อขายรวมสูงเป็นอันดับต้นๆ ของตลาดก็ตาม เช่นเดียวกับหุ้น TOP ที่มีมูลค่าการขายสุทธิ 260.62 ล้านบาท และหุ้น CPF ที่มียอดขายสุทธิ 155.19 ล้านบาท การขายสุทธิในหุ้นเหล่านี้อาจเกิดจากการขายทำกำไรหลังจากราคาหุ้นปรับตัวขึ้นไปสูง หรือเป็นการปรับลดสัดส่วนการถือครองเพื่อย้ายเงินทุนไปยังหุ้นตัวอื่นที่มีโอกาสเติบโตมากกว่าในระยะสั้น นอกจากนี้หุ้นในกลุ่มธนาคารมีความเคลื่อนไหวที่หลากหลาย โดย KTB มีแรงซื้อสุทธิ 147.25 ล้านบาท ในขณะที่ KBANK และ SCB กลับมีแรงขายสุทธิออกมาเล็กน้อย ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนมีการเลือกหุ้นรายตัวตามปัจจัยพื้นฐานและความคาดหวังในผลประกอบการที่แตกต่างกัน หากวิเคราะห์ในเชิงลึกถึงสัดส่วนการซื้อขาย NVDR ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง จะเห็นได้ว่าหุ้น PTT มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 49.19 ซึ่งหมายความว่าเกือบครึ่งหนึ่งของการซื้อขายหุ้น PTT ในวันนั้นเกิดขึ้นผ่านช่องทาง NVDR สิ่งนี้ตอกย้ำว่าหุ้นขนาดใหญ่ในดัชนี SET50 ยังคงเป็นเป้าหมายหลักของนักลงทุนต่างชาติ ในขณะที่หุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กบางตัวมีสัดส่วนที่ต่ำกว่า ซึ่งแสดงถึงการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน นอกจากนี้ การที่มูลค่าการซื้อสุทธิรวมพุ่งสูงถึง 1,800 ล้านบาทในวันเดียว ถือเป็นสัญญาณบวกที่ช่วยพยุงดัชนีตลาดหุ้นไทยให้มีความแข็งแกร่ง และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนรายย่อยในประเทศในการถือครองหุ้นระยะยาวต่อไป สรุปภาพรวมการลงทุนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 นี้ คือการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนครั้งสำคัญ โดยนักลงทุนต่างชาติหันมาให้ความสำคัญกับหุ้นกลุ่มพลังงานพื้นฐานและสื่อสารโทรคมนาคมอย่างเห็นได้ชัด ในขณะที่ลดสัดส่วนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีบางตัวและสินค้าเกษตรแปรรูป การติดตามข้อมูลเหล่านี้อย่างต่อเนื่องจะช่วยให้นักลงทุนสามารถคาดการณ์ทิศทางของราคาหุ้นในอนาคตได้ เนื่องจากแรงซื้อขายของต่างชาติมักเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของราคาหุ้นขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งหากแนวโน้มการซื้อสุทธิยังคงดำเนินต่อไปในทิศทางนี้ อาจส่งผลให้ดัชนีตลาดหุ้นไทยมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นในระยะกลางถึงระยะยา

