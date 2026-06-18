เจาะลึกการปรับพอร์ตดัชนี SET50 และ SET100 ครึ่งหลังปี 2569 กับกลยุทธ์การรับมือและโอกาสลงทุน

วิเคราะห์ผลกระทบการประกาศรายชื่อหุ้นเข้าและออกจากดัชนี SET50 และ SET100 สำหรับครึ่งปีหลัง 2569 ซึ่งส่งผลให้หุ้นใหญ่หลายตัวถูกถอดออกและเกิดแรงเทขาย พร้อมเปิดมุมมองนักวิเคราะห์ต่อหุ้น BTS, CBG, CENTEL และ SAWAD เพื่อหาจังหวะลงทุนที่เหมาะสม
เหตุการณ์ความเคลื่อนไหวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลายเป็นประเด็นร้อนแรงอีกครั้ง เมื่อมีการประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่จะเข้าและออกจากดัชนีสำคัญอย่าง SET50 และ SET100 สำหรับงวดครึ่งหลังของปี 2569 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม จนถึง 31 ธันวาคม 2569 โดยการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้สร้างแรงสั่นสะเทือนอย่างมากต่อราคาหุ้นขนาดใหญ่หลายตัว โดยเฉพาะกลุ่มหุ้นที่ถูกถอดออกจากดัชนี SET50 ซึ่งประกอบด้วย BTS, CBG, CENTEL, OSP และ SAWAD ส่งผลให้ในช่วงเปิดตลาดวันที่ 18 มิถุนายน 2569 พบว่าราคาหุ้นเหล่านี้ปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากเกิดแรงกดดันจากการปรับพอร์ตการลงทุนของกองทุนประเภท Passive Fund ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนตามดัชนี เมื่อหุ้นตัวใดถูกถอดออก กองทุนเหล่านี้จำเป็นต้องขายหุ้นดังกล่าวทิ้งเพื่อรักษาพอร์ตให้สอดคล้องกับดัชนีใหม่ จึงนำไปสู่แรงเทขายมหาศาลในช่วงเริ่มต้น ในทางกลับกัน มีหุ้นบางตัวที่ได้รับประโยชน์อย่างมากจากการปรับเปลี่ยนครั้งนี้ โดยในดัชนี SET50 มีหุ้นเข้าใหม่ 5 หลักทรัพย์ ได้แก่ THAI, BCP, TFG, MRDIYT และ ITC ขณะที่ดัชนี SET100 มีหุ้นเข้าใหม่ ได้แก่ THAI, CKP, THCOM, WHAUP, MRDIYT และ ITC ซึ่งทางฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ได้ให้มุมมองที่น่าสนใจว่า MRDIYT และ THAI เป็นหุ้นไฮไลท์ที่โดดเด่นที่สุดในรอบนี้ เนื่องจากได้รับการคัดเลือกให้เข้าคำนวณในทั้งสองดัชนีพร้อมกัน ทำให้กลายเป็นเป้าหมายหลักที่กองทุน Passive Fund ต้องเข้ามาไล่ซื้อเพื่อปรับพอร์ตการลงทุน ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนให้ราคาหุ้นมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม สำหรับนักลงทุนที่ถือหุ้นที่ถูกคัดออก นักวิเคราะห์เตือนให้ระมัดระวังแรงเทขายที่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่องในช่วง 2 สัปดาห์ข้างหน้า แต่ในขณะเดียวกัน หากราคาปรับฐานลงมาลึกจนถึงระดับที่น่าสนใจ หุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งและมีเรื่องราวการเติบโตที่ดีในอนาคต จะกลายเป็นจังหวะในการทยอยสะสมหุ้นกลับคืนมาหลังจากวันที่มีผลบังคับใช้ เมื่อพิจารณาเจาะลึกเป็นรายตัวผ่านมุมมองของโบรกเกอร์ชั้นนำ จะพบวิเคราะห์ที่แตกต่างกันไปตามปัจจัยพื้นฐาน สำหรับหุ้น BTS บล.
บัวหลวง ได้ปรับลดคำแนะนำเป็น ขาย จากเดิมที่เคยแนะนำให้ถือ พร้อมปรับลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 1.80 บาท โดยให้เหตุผลว่าโอกาสในการซื้อคืนสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลืองมีน้อยลง ซึ่งอาจทำให้บริษัทต้องเผชิญกับผลขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ขณะที่โครงการสนามบินอู่ตะเภาก็ยังต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะสร้างผลตอบแทนที่ชัดเจน จึงแนะนำให้โยกเงินลงทุนไปที่หุ้นกลุ่มขนส่งตัวอื่นอย่าง BEM และ AAV แทน ในส่วนของ CBG นั้น บล.
หยวนต้า กลับมีมุมมองเชิงบวก โดยแนะนำให้ ซื้อ ด้วยราคาเป้าหมาย 50.50 บาท เนื่องจากคาดว่ากำไรในครึ่งหลังปี 2569 จะเติบโตจากฐานที่ต่ำในปีที่ผ่านมา และได้รับแรงหนุนจากเครื่องดื่มชูกำลังในประเทศ รวมถึงการรับรู้รายได้จากการผลิตเครื่องดื่ม Loveza และแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจในสหราชอาณาจักรและอัฟกานิสถานที่จะช่วยลดภาษีและเพิ่มกำไร สำหรับ CENTEL ทางบล.
เอเซีย พลัส ยังคงคำแนะนำ ซื้อ และให้ราคาเป้าหมายที่ 42 บาท แม้จะมีความกังวลเรื่องสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางที่อาจกระทบการท่องเที่ยว แต่ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2569 ออกมาดีกว่าที่คาดไว้มาก โดยมีกำไรปกติเพิ่มขึ้นถึง 35 เปอร์เซ็นต์ และยังได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของโรงแรมในมัลดีฟส์ รวมถึงแผนการเปิดโรงแรมใหม่ในญี่ปุ่น ซึ่งสะท้อนว่าปัจจัยลบเรื่องการถูกถอดจากดัชนีได้สะท้อนไปในราคาหุ้นพอสมควรแล้ว สุดท้ายคือ SAWAD ซึ่งบล.
หยวนต้า มองว่ายังมีโอกาสเติบโตและแนะนำ ซื้อ โดยให้ราคาเป้าหมาย 28 บาท เนื่องจากอัตรากำไรดอกเบี้ยสุทธิหรือ NIM มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจากการปล่อยสินเชื่อใหม่ที่ให้ผลตอบแทนสูง และการรุกธุรกิจสินเชื่อ Locked Phone ผ่าน SCAP ซึ่งเป็นกลยุทธ์ใหม่ที่จะสร้างการเติบโตในอนาคต รวมถึงความเสถียรของตลาดรถมือสองที่ช่วยลดผลขาดทุนจากการขายรถยึด สรุปภาพรวมของการปรับพอร์ตในครั้งนี้ แม้การถูกถอดออกจากดัชนี SET50 และ SET100 จะสร้างความตื่นตระหนกและกดดันราคาหุ้นในระยะสั้น แต่นักลงทุนควรแยกแยะระหว่าง แรงเทขายทางเทคนิค จากกองทุนดัชนี กับ ปัจจัยพื้นฐาน ของบริษัท หากบริษัทนั้นยังมีโครงสร้างธุรกิจที่แข็งแกร่ง มีการบริหารจัดการที่ดี และมีแผนการเติบโตที่ชัดเจน การปรับตัวลดลงของราคาหุ้นจากเหตุการณ์นี้อาจเป็นโอกาสทองในการเข้าลงทุนในราคาที่ถูกลง ซึ่งการติดตามบทวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญอย่างละเอียดจะช่วยให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจได้อย่างแม่นยำท่ามกลางความผันผวนของตลาดหุ้นไทยในครึ่งปีหลังของปี 2569 นีPlease follow us on Google to support us
SET50 SET100 หุ้นไทย การปรับพอร์ตดัชนี บทวิเคราะห์หุ้น
ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว
Similar News: คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้
สถานการณ์เศรษฐกิจไทยยังไม่แน่นอนในช่วงต้นปี 2569รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด (KResearch) เปิดเผยว่า KResearch ตัดสินใจคงประมาณการ GDP ไทยปี 2569 ไว้ที่ 2.0% โดยมองว่า เศรษฐกิจไทยน่าจะผ่านจุดต่ำสุดในช่วงไตรมาส 2/2569 และทยอยฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลัง โดยเฉพาะใน ไตรมาส 3/2569 จากแรงหนุนของมาตรการภาครัฐ ขณะที่ความเสี่ยงเศรษฐกิจยังอยู่ที่ความไม่แน่นอนจากมาตรการภาษีของสหรัฐฯ ซึ่งอาจกระทบต่อภาคการส่งออกของไทยในช่วงที่เหลือของปี
อ่านเพิ่มเติม »
กระทรวงคลังคัดกรองบัตรสวัสดิการ 2569 รอปิดยืนยันตัวตน 21 มิ.ย. นี้กระทรวงการคลังจะเริ่มคัดกรองผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569 หลังปิดรับการยืนยันตัวตนในวันที่ 21 พฤษศ杯นี้ และจะรวบรวมข้อมูลในการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ในวันที่ 17 กรกฎาคมPolice 2569 ผู้ถือบัตรรายเดิมประมาณ 1 ล้านคน ยังไม่มายืนยันตัวตน มีttl perform within 21 มิ.ย. มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ ก่อนฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ
อ่านเพิ่มเติม »
ศุภจี」มองด้านบวก เตรียมปรับขึ้นประมาณการเศรษฐกิจไทยหากสหรัฐฯตกลงยุติสงครามกับอิหร่านรองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ศุภจี สุธรรมพันธุ์ระบุว่าการยุติสงครามกับอิหรানেরอาจส่งผลดีต่อการค้าการส่งออกของไทย หากมีการลงนามสัญญาสงบศึก และคาดว่าจีดีพี ไตรมาสแรกปี 2569 อาจดีขึ้น หลังนักวิชาการและเอกชนจากสศช.และนักวิชาการอิสระชี้ยังคงไม่มั่นใจและTAININGสถานการณ์อาจกลับมาประทุได้
อ่านเพิ่มเติม »
นายกฯ ถึงรัสเซีย เตรียมร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน-รัสเซีย สมัยพิเศษนายกรัฐมนตรีถึงรัสเซียเพื่อร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน-รัสเซีย สมัยพิเศษ โดยผลักดันความร่วมมือด้านพลังงาน อาหาร เทคโนโลยี และการเชื่อมโยงเศรษฐกิจอาเซียน-ยูเรเชีย ในวันที่ 16 มิถุนายน 2569 เวลา 20.25 น
อ่านเพิ่มเติม »
วช. จัดมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2569 พลังวิจัยสร้างเศรษฐกิจและสังคมยั่งยืนสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) แถลงข่าวการจัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2569 ครั้งที่ 21 ภายใต้แนวคิด Research Synergy พลังวิจัยสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคมไทยยั่งยืน ระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนายน 2569 ณ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมีหน่วยงานเครือข่ายกว่า 200 หน่วยงาน นิทรรศการกว่า 1,000 ผลงาน และการประชุมสัมมนากว่า 150 หัวข้อ มุ่งหวังเชื่อมโยงนักวิจัย ผู้ประกอบการ และภาคประชาชน เพื่อขับเคลื่อนประเทศบนฐานความรู้และนวัตกรรม
อ่านเพิ่มเติม »
ตลท.เปิดโผรายชื่อหุ้นเข้า SET50-SET100 ครึ่งปีหลัง 69 จับตาเม็ดเงินกองทุนไหลเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศปรับรายชื่อหุ้นคำนวณดัชนีครึ่งปีหลัง 2569 ดัน BCP, MRDIYT, TFG และ THAI เข้า SET50 ขณะที่ THAI และ MRDIYT ติดโผหลายดัชนีสำคัญ...
อ่านเพิ่มเติม »