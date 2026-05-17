เจาะลึกไฮไลต์สาระบันเทิงจากไทยพีบีเอส: จากควอนตัมฟิสิกส์สู่รากเหง้าคนไทยและการดูแลสุขภาพ

สรุปเนื้อหาคุณภาพจาก Thai PBS ที่รวบรวมทั้งเรื่องราววิทยาศาสตร์ของไอน์สไตน์ การสำรวจ DNA คนไทย ละครย้อนยุคสุดเข้มข้น และคำเตือนสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคไต เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสยังคงมุ่งมั่นในการนำเสนอเนื้อหาที่หลากหลายเพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยในครั้งนี้ได้รวบรวมสาระบันเทิงที่ครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปวัฒนธรรม และสุขภาพ เริ่มต้นด้วยการพาผู้ชมดิ่งลึกไปในโลกของฟิสิกส์ควอนตัมผ่านรายการ ยูเรก้าท่องโลกวิทยาการ ซึ่งนำเสนอการต่อสู้ทางความคิดครั้งประวัติศาสตร์ของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ยักษ์ใหญ่แห่งวงการฟิสิกส์ผู้ที่แม้จะเป็นหนึ่งในผู้วางรากฐานควอนตัม แต่กลับต้องลุกขึ้นมาท้าทายผลงานของตนเองและนักวิทยาศาสตร์คนอื่น ๆ เพื่อค้นหาความจริงอันสูงสุดของจักรวาล ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและการตั้งคำถามคือจุดเริ่มต้นของปัญญา ขณะเดียวกันในมุมของจิตวิทยาและอารมณ์ รายการได้นำเสนอเรื่องราวของ ฝ้าย อดีตนักจิตบำบัดที่ผันตัวมาเป็นอาจารย์สอนวิชาความสุข เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การเข้าใจตนเอง ท่ามกลางเรื่องราวสะท้อนชีวิตของ อ้น และ จิระ คู่รักที่คบหากันมานานเกือบ 7 ปี แต่กลับต้องเผชิญกับภาวะความสัมพันธ์ที่เงียบเหงาและเริ่มมาถึงทางตัน จนนำไปสู่ภาวะนอนไม่หลับจากความเครียดสะสม ซึ่งเป็นภาพสะท้อนของปัญหาความสัมพันธ์ในยุคปัจจุบันที่ต้องอาศัยความเข้าใจและการสื่อสารเพื่อก้าวผ่านวิกฤต ในด้านของศิลปวัฒนธรรมและรากเหง้าของความเป็นไทย ไทยพีบีเอสได้ถ่ายทอดความงดงามของดนตรีลูกทุ่งอีสานผ่านผลงานระดับตำนานของ ครูสลา คุณวุฒิ ผู้สร้างสรรค์บทเพลงที่เข้าถึงหัวใจคนไทยทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นบทเพลงที่ถ่ายทอดความรัก ความเจ็บปวด และวิถีชีวิต ซึ่งได้รับการนำมาขับร้องใหม่โดยศิลปินรุ่นหลังอย่าง เวียง นฤมล และ ตัส ชนะชัย ทำให้บทเพลงเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นความบันเทิง แต่เป็นจดหมายเหตุทางวัฒนธรรมที่ยังมีลมหายใจ นอกจากนี้ยังมีสารคดีชุด เธอ เขา เรา ใคร ที่ออกเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อสำรวจตัวตนของคนไทยผ่านหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และที่สำคัญที่สุดคือการวิเคราะห์ในระดับพันธุกรรม DNA เพื่อตอบคำถามสำคัญที่ว่า คนไทยคือใครและมาจากไหน ซึ่งเป็นการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาผสานกับมานุษยวิทยาเพื่อสร้างความเข้าใจในความหลากหลายของประชากรบนแผ่นดินไทยอย่างลึกซึ้ง สำหรับสายบันเทิงและละครย้อนยุค เตรียมพบกับความเข้มข้นในละคร จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ซึ่งเป็นการร่วมงานครั้งแรกของ ก๊อต จิรายุ ในบทบาท ปกรณ์ เชฟหนุ่มสุดเนี้ยบที่ต้องทำงานร่วมกับ นุชนาฏ ผู้ช่วยเชฟสาว โดยเรื่องราวไม่ได้มีเพียงแค่ความรักและการทำอาหาร แต่ยังสอดแทรกปมการทวงคืนความยุติธรรมผ่านตัวละคร หลิว ที่ออกตามหา ชานนท์ เพื่อเอาผิด ราเชน ในความผิดที่เคยก่อไว้ ซึ่งความมุ่งมั่นในการผดุงความยุติธรรมนี้ เปรียบได้กับจิตวิญญาณของ เปาบุ้นจิ้น เจ้าเมืองไคฟง ผู้เป็นสัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์สุจริตและความยุติธรรมที่ไม่เลือกชั้นวรรณะในสมัยราชวงศ์ซ่ง ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในการนำเสนอเรื่องราวการต่อสู้เพื่อความถูกต้องในทุกยุคสมัย ปิดท้ายด้วยสาระสำคัญด้านสุขภาพจากรายการ คนสู้โรค ที่ออกมาเตือนภัยผู้ป่วยโรคไตเกี่ยวกับความเชื่อในโซเชียลมีเดีย เรื่องการรับประทานผลไม้ไทยยอดนิยม เช่น มะเฟือง ทุเรียน กล้วย และมะม่วงสุก ซึ่งหากรับประทานไม่ถูกวิธีหรือในปริมาณที่มากเกินไปสำหรับผู้ป่วยโรคไต อาจส่งผลร้ายแรงถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ การให้ข้อมูลที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีแง่คิดดี ๆ จากเรื่อง Real Dog ที่ย้ำเตือนถึงคุณค่าของการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยไม่หวังผลตอบแทน ซึ่งความเมตตาและการให้รักแก่กันเป็นยาบำบัดจิตใจที่ดีที่สุดในยามที่ชีวิตต้องเผชิญกับความยากลำบาก โดยเนื้อหาทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของไทยพีบีเอสในการเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้สำหรับคนทุกวัยอย่างแท้จริ.
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสยังคงมุ่งมั่นในการนำเสนอเนื้อหาที่หลากหลายเพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยในครั้งนี้ได้รวบรวมสาระบันเทิงที่ครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปวัฒนธรรม และสุขภาพ เริ่มต้นด้วยการพาผู้ชมดิ่งลึกไปในโลกของฟิสิกส์ควอนตัมผ่านรายการ ยูเรก้าท่องโลกวิทยาการ ซึ่งนำเสนอการต่อสู้ทางความคิดครั้งประวัติศาสตร์ของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ยักษ์ใหญ่แห่งวงการฟิสิกส์ผู้ที่แม้จะเป็นหนึ่งในผู้วางรากฐานควอนตัม แต่กลับต้องลุกขึ้นมาท้าทายผลงานของตนเองและนักวิทยาศาสตร์คนอื่น ๆ เพื่อค้นหาความจริงอันสูงสุดของจักรวาล ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและการตั้งคำถามคือจุดเริ่มต้นของปัญญา ขณะเดียวกันในมุมของจิตวิทยาและอารมณ์ รายการได้นำเสนอเรื่องราวของ ฝ้าย อดีตนักจิตบำบัดที่ผันตัวมาเป็นอาจารย์สอนวิชาความสุข เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การเข้าใจตนเอง ท่ามกลางเรื่องราวสะท้อนชีวิตของ อ้น และ จิระ คู่รักที่คบหากันมานานเกือบ 7 ปี แต่กลับต้องเผชิญกับภาวะความสัมพันธ์ที่เงียบเหงาและเริ่มมาถึงทางตัน จนนำไปสู่ภาวะนอนไม่หลับจากความเครียดสะสม ซึ่งเป็นภาพสะท้อนของปัญหาความสัมพันธ์ในยุคปัจจุบันที่ต้องอาศัยความเข้าใจและการสื่อสารเพื่อก้าวผ่านวิกฤต ในด้านของศิลปวัฒนธรรมและรากเหง้าของความเป็นไทย ไทยพีบีเอสได้ถ่ายทอดความงดงามของดนตรีลูกทุ่งอีสานผ่านผลงานระดับตำนานของ ครูสลา คุณวุฒิ ผู้สร้างสรรค์บทเพลงที่เข้าถึงหัวใจคนไทยทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นบทเพลงที่ถ่ายทอดความรัก ความเจ็บปวด และวิถีชีวิต ซึ่งได้รับการนำมาขับร้องใหม่โดยศิลปินรุ่นหลังอย่าง เวียง นฤมล และ ตัส ชนะชัย ทำให้บทเพลงเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นความบันเทิง แต่เป็นจดหมายเหตุทางวัฒนธรรมที่ยังมีลมหายใจ นอกจากนี้ยังมีสารคดีชุด เธอ เขา เรา ใคร ที่ออกเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อสำรวจตัวตนของคนไทยผ่านหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และที่สำคัญที่สุดคือการวิเคราะห์ในระดับพันธุกรรม DNA เพื่อตอบคำถามสำคัญที่ว่า คนไทยคือใครและมาจากไหน ซึ่งเป็นการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาผสานกับมานุษยวิทยาเพื่อสร้างความเข้าใจในความหลากหลายของประชากรบนแผ่นดินไทยอย่างลึกซึ้ง สำหรับสายบันเทิงและละครย้อนยุค เตรียมพบกับความเข้มข้นในละคร จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ซึ่งเป็นการร่วมงานครั้งแรกของ ก๊อต จิรายุ ในบทบาท ปกรณ์ เชฟหนุ่มสุดเนี้ยบที่ต้องทำงานร่วมกับ นุชนาฏ ผู้ช่วยเชฟสาว โดยเรื่องราวไม่ได้มีเพียงแค่ความรักและการทำอาหาร แต่ยังสอดแทรกปมการทวงคืนความยุติธรรมผ่านตัวละคร หลิว ที่ออกตามหา ชานนท์ เพื่อเอาผิด ราเชน ในความผิดที่เคยก่อไว้ ซึ่งความมุ่งมั่นในการผดุงความยุติธรรมนี้ เปรียบได้กับจิตวิญญาณของ เปาบุ้นจิ้น เจ้าเมืองไคฟง ผู้เป็นสัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์สุจริตและความยุติธรรมที่ไม่เลือกชั้นวรรณะในสมัยราชวงศ์ซ่ง ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในการนำเสนอเรื่องราวการต่อสู้เพื่อความถูกต้องในทุกยุคสมัย ปิดท้ายด้วยสาระสำคัญด้านสุขภาพจากรายการ คนสู้โรค ที่ออกมาเตือนภัยผู้ป่วยโรคไตเกี่ยวกับความเชื่อในโซเชียลมีเดีย เรื่องการรับประทานผลไม้ไทยยอดนิยม เช่น มะเฟือง ทุเรียน กล้วย และมะม่วงสุก ซึ่งหากรับประทานไม่ถูกวิธีหรือในปริมาณที่มากเกินไปสำหรับผู้ป่วยโรคไต อาจส่งผลร้ายแรงถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ การให้ข้อมูลที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีแง่คิดดี ๆ จากเรื่อง Real Dog ที่ย้ำเตือนถึงคุณค่าของการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยไม่หวังผลตอบแทน ซึ่งความเมตตาและการให้รักแก่กันเป็นยาบำบัดจิตใจที่ดีที่สุดในยามที่ชีวิตต้องเผชิญกับความยากลำบาก โดยเนื้อหาทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของไทยพีบีเอสในการเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้สำหรับคนทุกวัยอย่างแท้จริ
Thai PBS วิทยาศาสตร์ควอนตัม สารคดีคนไทย สุขภาพผู้ป่วยโรคไต ละครจากเจ้าพระยาสู่อิรวดี
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
#TheVisualTalk2024 The Visual Talk 2024 : DATA is ALL AROUNDThai PBS Present - THE VISUAL TALK 2024 Data is All Around - 15 พฤศจิกายน 2567 | คอนเวนชันฮอลล์ อาคาร D ชั้น 2 Thai PBS
Read more »
ภาพปลอม ! ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์พบกันที่ขอบฟ้า อธิบายตามหลักดาราศาสตร์จากกระแสในโลกออนไลน์ที่เห็นอยู่เรื่อย ๆ ถึงภาพปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ที่ “ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์พบกันที่ขอบฟ้า” นั้น Thai PBS Sci & Tech และ Thai PBS Verify ขอร่วมยืนยันว่าภาพดังกล่าวไม่ใช่ภาพจริงแต่อย่างใด
Read more »
'ซีรีส์วายไทย' ไปทางไหนต่อ ? | What’s Next for Thai BL Series?ซีรีส์วายและซีรีส์แซฟฟิกของไทยยังคงสร้างกระแสแรงอย่างต่อเนื่อง แต่ทิศทางจะเป็นอย่างไรต่อไป ? หาคำตอบได้ในบทความ 2 ภาษา ไทย-อังกฤษจาก Thai PBS | Discover the current trends in Thai GL & BL series in Thai PBS's bilingual article
Read more »
เตือน! ผู้ใช้สมาร์ตโฟนและ ผู้ใช้งาน Browser สาย Extensions เสริมต้องระวังกด “อนุญาต” (Allow) ให้สิทธิ์แอปฯ อาจเสี่ยงถูกดูดข้อมูลไปหมดตัวได้ ด้วยความปรารถนาดีจาก Thai PBS, Thai PBS Sci & Tech และตำรวจสอบสวนกลาง (CIB)
Read more »
เจาะลึกคอนเทนต์ไทยพีบีเอส จากเรื่องราวความยุติธรรมสู่วิทยาศาสตร์และรากเหง้าคนไทยรวบรวมไฮไลท์รายการและละครคุณภาพจาก Thai PBS ที่นำเสนอทั้งเรื่องราวความรัก ความยุติธรรม ความรู้ด้านฟิสิกส์ควอนตัม คำแนะนำด้านสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคไต และการค้นหาตัวตนของคนไทยผ่าน DNA
Read more »
เจาะลึกสาระและความบันเทิงครบวงจรจากไทยพีบีเอสรวบรวมไฮไลท์รายการคุณภาพจาก Thai PBS ที่ครอบคลุมทั้งเรื่องความสัมพันธ์ วิทยาศาสตร์ควอนตัม สุขภาพผู้ป่วยโรคไต และการค้นหาอัตลักษณ์คนไทยผ่าน DNA
Read more »