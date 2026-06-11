เจาะลึกคำฟ้องคดีระเบิดศาลท้าวมหาพรหม เผยแผนการร้ายและหลักฐานมัดตัวผู้ก่อเหตุ

เปิดรายละเอียดคำฟ้องคดีประวัติศาสตร์ การวางระเบิดศาลท้าวมหาพรหมและท่าเรือเจ้าพระยาปริ๊นเซส ซึ่งสร้างความสูญเสียอย่างมหาศาล พร้อมหลักฐานจากกล้องวงจรปิดที่ระบุตัวผู้กระทำผิดและบทลงโทษทางกฎหมาย
ย้อนรอยเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่สร้างความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากรายละเอียดคำฟ้องใน คดีอาญา ที่ระบุถึงพฤติการณ์ของจำเลยทั้งสองและพวกร่วมกันกระทำการอันเป็นภัยต่อ ความมั่นคง และชีวิตของประชาชน โดยจุดเริ่มต้นของแผนการร้ายเกิดขึ้นในช่วงระหว่างกลางเดือนกรกฎาคม พ.
ศ. 2558 จนถึงวันที่ 17 สิงหาคม พ.
ศ. 2558 ซึ่งจำเลยทั้งสองร่วมกับพวกได้ร่วมกันครอบครองระเบิดแสวงเครื่องจำนวน 2 ชุด ซึ่งเป็นวัตถุระเบิดที่จัดทำขึ้นเองโดยใช้วิธีการประกอบอย่างซับซ้อน และเป็นชนิดที่ใช้สำหรับการสงคราม ซึ่งตามกฎหมายแล้วนายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ครอบครองได้ การครอบครองวัตถุอันตรายเหล่านี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของแผนการก่อเหตุที่มุ่งหมายจะสร้างความตื่นตระหนกและทำลายชีวิตของผู้บริสุทธิ์ในเขตเมือง โดยมีการพยายามก่อเหตุครั้งแรกในวันที่ 17 สิงหาคม พ.
ศ. 2558 ในช่วงเวลากลางวัน ซึ่งจำเลยได้ร่วมกันนำระเบิดชุดหนึ่งไปยังบริเวณท่าเรือเจ้าพระยาปริ๊นเซสซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะที่มีผู้คนพลุกพล่าน โดยจำเลยที่ 1 ได้นำระเบิดไปวางไว้ตามแผนที่วางไว้ และจำเลยที่ 2 เป็นผู้ทำหน้าที่จุดชนวนระเบิดเพื่อให้ประชาชนที่อยู่บริเวณนั้นถึงแก่ความตาย แต่ในครั้งนี้การกระทำไม่บรรลุผลเนื่องจากระบบจุดระเบิดเกิดความขัดข้องและไม่ทำงาน จึงไม่มีการระเบิดเกิดขึ้นและไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บในจุดดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ความโหดร้ายได้ทวีคูณขึ้นในวันเดียวกันนั้นเอง เวลาประมาณ 18.00 น.
เมื่อจำเลยทั้งสองได้ร่วมกันนำระเบิดอีกหนึ่งชุดไปยังบริเวณศาลท้าวมหาพรหม สี่แยกราชประสงค์ ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่มีทั้งนักท่องเที่ยวและประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก โดยจำเลยที่ 2 ได้ส่งมอบระเบิดให้แก่จำเลยที่ 1 เพื่อนำไปวางไว้ที่บริเวณม้านั่งใกล้กับศาลท้าวมหาพรหม จากนั้นจำเลยที่ 2 ได้ทำการจุดชนวนระเบิดตามแผนการที่ได้ไตร่ตรองไว้ล่วงหน้า แรงระเบิดที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงส่งผลให้เกิดความสูญเสียครั้งใหญ่ มีประชาชนต้องถึงแก่ความตายถึง 20 ราย ได้รับบาดเจ็บสาหัส 53 ราย และได้รับบาดเจ็บแก่ร่างกายอีก 73 ราย นอกจากนี้แรงระเบิดยังทำลายทรัพย์สินของผู้อื่นและสิ่งก่อสร้างในบริเวณนั้นได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงเจตนาที่มุ่งร้ายและไร้ซึ่งมนุษยธรรมของผู้ก่อเหตุที่ต้องการสร้างความสูญเสียในวงกว้าง ในส่วนของหลักฐานและการดำเนินคดี พนักงานอัยการและเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียด โดยมีพยานบุคคลถึง 12 ปากที่เบิกความสอดคล้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ ซึ่งไม่มีข้อพิรุธว่าเป็นการปรุงแต่งเรื่องราว จุดสำคัญที่มัดตัวจำเลยคือหลักฐานจากกล้องวงจรปิด (วจ.1) ซึ่งปรากฏภาพชายต้องสงสัยสวมเสื้อสีเหลือง ลงจากรถสามล้อรับจ้างบริเวณข้างโรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ แล้วเดินตรงไปยังศาลท้าวมหาพรหม พร้อมทั้งวางกระเป๋าเป้ไว้ที่ม้านั่งและทำท่าทางถ่ายรูปก่อนจะเดินออกไปในเวลา 18.53 น.
และเกิดการระเบิดขึ้นในเวลาต่อมาเพียงไม่กี่นาที นอกจากนี้จำเลยทั้งสองยังถูกฟ้องในข้อหาครอบครองสารเคมี ฝักแคระเบิด และผงอลูมิเนียมซึ่งเป็นยุทธภัณฑ์ที่ผิดกฎหมาย รวมถึงจำเลยที่ 1 ยังมีความผิดฐานเป็นคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาและพำนักอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นการละเมิดพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองอย่างชัดเจน ทางด้านบทลงโทษทางกฎหมาย โจทก์ได้ขอให้ศาลลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญาหลายมาตรา รวมถึงมาตราที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน การพยายามฆ่า และการทำให้เสียทรัพย์ อีกทั้งยังมีการอ้างถึงพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.
ศ. 2490 รวมถึงพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ. ศ. 2530 และพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.
ศ. 2522 โดยนอกจากโทษจำคุกและริบของกลางแล้ว ศาลยังสั่งให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินให้แก่หน่วยงานรัฐที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 16,000 บาท โรงพยาบาลตำรวจ 364,500 บาท กรุงเทพมหานคร 530,000 บาท และสำนักการจราจรและขนส่ง 594,417 บาท เพื่อเป็นการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสาธารณสมบัติและระบบบริการสาธารณะของเมือ
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