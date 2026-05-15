เจาะลึกงาน WebX 2026 มหกรรม Web3 ระดับโลกที่โตเกียว เชื่อมต่อโลกการเงินแห่งอนาคตและนวัตกรรมดิจิทัล

เปิดรายละเอียดงาน WebX 2026 ภายใต้ธีม Connecting the Nodes Beyond the Screen ที่จะเปลี่ยนกรุงโตเกียวให้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรม Web3 และบล็อกเชนของเอเชีย พร้อมดึงผู้นำเทคโนโลยีระดับโลกมาร่วมกำหนดทิศทางโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินดิจิทัลและการนำไปใช้งานจริงในระดับสถาบัน
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ของโลกเทคโนโลยีในงาน WebX 2026 ซึ่งมีกำหนดการจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งในวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2026 ณ สถานที่อันทรงเกียรติอย่าง The Prince Park Tower ในกรุง โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยในปีนี้งานถูกจัดขึ้นภายใต้แนวคิดและธีมหลักที่น่าสนใจอย่าง 'Connecting the Nodes Beyond the Screen' ซึ่งมีความหมายลึกซึ้งถึงการเชื่อมต่อจุดเชื่อมโยงของข้อมูลและผู้คนให้ก้าวข้ามผ่านพรมแดนของหน้าจอดิจิทัลไปสู่การประยุกต์ใช้งานจริงในโลกกายภาพอย่างเป็นรูปธรรม งานในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การประชุมสัมมนาทั่วไป แต่เป็นการรวมตัวครั้งสำคัญของเหล่าผู้นำทางความคิด ผู้บริหารระดับสูง และผู้เชี่ยวชาญจากทั่วทุกมุมโลก ทั้งจากฝั่งอุตสาหกรรมคริปโตเคอร์เรนซีและสถาบันการเงินแบบดั้งเดิม เพื่อร่วมกันขีดเขียนและกำหนดทิศทางอนาคตของการเงินโลก รวมถึงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการตอกย้ำว่าประเทศญี่ปุ่นพร้อมแล้วที่จะก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางด้าน Web3 ของภูมิภาคเอเชียอย่างเต็มตัว ท่ามกลางบรรยากาศการลงทุนที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งเป็นผลมาจากความชัดเจนในด้านกฎระเบียบข้อบังคับของรัฐบาลญี่ปุ่น หากย้อนกลับไปพิจารณาถึงความสำเร็จในปีที่ผ่านมา งาน WebX ได้สร้างมาตรฐานใหม่ด้วยการต้อนรับผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 14,000 คน และมีการจัดกิจกรรมคู่ขนานหรือ side events มากถึง 170 รายการกระจายอยู่ทั่วกรุง โตเกียว ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวของสังคมต่อเทคโนโลยี บล็อกเชน สำหรับปี 2026 นี้ ทาง CoinPost ผู้จัดงานหลักมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 15,000 คน จากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ผู้กำหนดนโยบายทางกฎหมาย ฝ่ายนิติบัญญัติ ไปจนถึงเหล่านักพัฒนาและผู้นำทางเทคโนโลยี โดยไฮไลต์สำคัญของงานคือการปรากฏตัวของวิทยากรระดับโลกที่จะมาแบ่งปันวิสัยทัศน์ อาทิ Tom Lee จาก BitMine, Hayden Adams ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Uniswap Labs ผู้ปฏิวัติวงการ decentralized exchange, John D’Agostino ที่ปรึกษาอาวุโสจาก Coinbase, Katherine Dowling ผู้บริหารจาก Bitwise Asset Management, Alex Svanevik CEO ของ Nansen ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลบนเชน และ Yat Siu ผู้ร่วมก่อตั้งและประธาน Animoca Brands ผู้นำด้านดิจิทัลคอนเทนต์และเกม ซึ่งการมารวมตัวกันของบุคคลเหล่านี้จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองที่หลากหลาย ตั้งแต่เรื่องความเสถียรของตลาด การสร้างมาตรฐานความปลอดภัย ไปจนถึงการประยุกต์ใช้ Web3 ในเชิงธุรกิจที่จับต้องได้ สิ่งที่ทำให้ WebX 2026 มีความพิเศษและมีความสำคัญอย่างยิ่งคือช่วงเวลาของการจัดงานที่ประจวบเหมาะกับจุดเปลี่ยนสำคัญของภูมิทัศน์ทาง เทคโนโลยีและการเงิน ในญี่ปุ่น การที่หน่วยงานกำกับดูแลได้มีการปรับปรุงกฎหมายและจัดประเภทให้สินทรัพย์คริปโตเป็นเครื่องมือทางการเงินอย่างชัดเจน ถือเป็นสัญญาณบวกที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนสถาบันอย่างมหาศาล ส่งผลให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตอย่างโปร่งใส ยุติธรรม และมีการคุ้มครองผู้บริโภคที่แข็งแกร่ง Ryo Sakai ซีอีโอของ WebX ได้ให้ทัศนะว่า ขณะนี้โลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่ความชัดเจนทางกฎหมายจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกเม็ดเงินลงทุนจากสถาบันการเงินขนาดใหญ่ และขยายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนใหม่ ๆ เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม ดังนั้น WebX จึงวิวัฒนาการตัวเองจากการเป็นเพียงงานสัมมนา ไปสู่การเป็นแพลตฟอร์มเชิงกลยุทธ์ที่เปิดโอกาสให้ผู้กำหนดนโยบายและนักลงทุนได้มาพบปะกันเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ในส่วนของเนื้อหาที่จะถูกนำเสนอภายในงานตลอดทั้งสองวัน จะประกอบไปด้วยการบรรยายคีย์โน้ตที่เข้มข้น การเสวนาบนเวที การจัดนิทรรศการเทคโนโลยีล้ำสมัย และกิจกรรมการจับคู่ทางธุรกิจ เพื่อลดช่องว่างระหว่างนวัตกรรม บล็อกเชน ที่รวดเร็วกับระบบการเงินดั้งเดิมที่เน้นความมั่นคง หัวข้อการสนทนาจะเปลี่ยนผ่านจากการทดลองในระยะเริ่มต้น ไปสู่การพูดคุยเรื่องการสร้างโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวและความเสถียรของตลาด ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของโปรแกรมงานในปีนี้ นอกจากนี้ งาน WebX 2026 ยังได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งจากพันธมิตรชั้นนำระดับโลก เช่น Bitbank, bitFlyer, BitLending, eole Inc.
, SBI Holdings, Simplex และ UPCX ซึ่งการรวมพลังของพันธมิตรเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้งานดำเนินไปได้อย่างราบรื่น แต่ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างนักลงทุนรุ่นใหม่และสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนระบบนิเวศการเงินดิจิทัลให้ก้าวข้ามขีดจำกัดเดิม ๆ และมุ่งสู่การใช้งานจริงที่ยั่งยืนในระดับสาก
