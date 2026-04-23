เจาะลึกเส้นทางการเงิน 119.5 ล้านบาท ปมร้อนคดีหุ้นบุรีเจริญคอนสตรัคชั่น

รายงานพิเศษเปิดโปงเส้นทางการเงิน 119.5 ล้านบาท ที่เชื่อมโยงกับคดีการถือครองหุ้นของศักดิ์สยาม ชิดชอบ เผยพฤติกรรมจ่าย โอน หมุนเงินที่น่าสงสัย และข้อพิรุธทางการเงินที่อาจเข้าข่ายการทำนิติกรรมอำพราง
รายงานพิเศษนี้เจาะลึก เส้นทางการเงิน จำนวน 119.5 ล้านบาท ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในคดี การถือครองหุ้น ของ ศักดิ์สยาม ชิดชอบ ที่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทาง การเมือง การตรวจสอบพบว่า เส้นทางการเงิน นี้มีความซับซ้อน มีการจ่าย โอน และหมุนเวียนเงิน 3 งวดใหญ่ในช่วงปี 2560-2561 โดยเงินจำนวนดังกล่าวถูกโอนจากบัญชีของศุภวัฒน์ เกษมสุทธิ์ไปยังบัญชีของ ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รวมทั้งสิ้น 119,500,000 บาท ประเด็นที่น่าสนใจคือที่มาของเงินที่ศุภวัฒน์นำมาจ่าย ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง โดยพบความผิดปกติในการนำเงินสด 23 ล้านบาทจากบริษัท ศิลาชัย บุรีรัมย์ (1991) จำกัด และเงิน 35 ล้านบาทจากบริษัท ศิลาชัยฯ โอนเข้ามาก่อนการซื้อกองทุนเพียงช่วงเวลาสั้นๆ นอกจากนี้ งวดที่ 3 ยังมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น โดยเงินที่นำไปซื้อกองทุนมาจากทั้งบริษัท ศิลาชัยฯ (36.7 ล้านบาท) และ หจก.
บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น (20 ล้านบาท) ซึ่งศักดิ์สยามเป็นผู้นำฝากเงินด้วยตนเอง ข้อพิรุธที่สำคัญคือพฤติกรรมการหมุนเงินของ หจก.
บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น ซึ่งเป็นบริษัทที่มีกำไรมหาศาล แต่กลับมีการกู้ยืมเงินโดยไม่มีสัญญาและไม่มีการคิดดอกเบี้ย ซึ่งขัดต่อหลักการทางธุรกิจทั่วไป นอกจากนี้ ยังมีงบการเงินที่ย้อนแย้งกัน โดยอ้างเรื่องขาดสภาพคล่องเพื่อขอคืนเงินสำรองจ่าย ทั้งที่ในความเป็นจริงบริษัทมีรายได้และกำไรที่แข็งแกร่งในช่วงเวลาดังกล่าว พ. ต.
อ.
ทวี สอดส่องได้ตั้งข้อสังเกตว่าธุรกรรมทั้งหมดนี้เป็นการสร้าง 'ม่านหมอก' เพื่อให้นายศุภวัฒน์ปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นแทน (Nominee) โดยที่อำนาจการบริหารและผลประโยชน์ที่แท้จริงยังคงอยู่ที่นายศักดิ์สยาม การหมุนเวียนเงินผ่านกองทุนโดยมีต้นทางจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้ถูกร้องซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทำให้เกิดข้อสงสัยว่านี่เป็นการลงทุนที่โปร่งใส หรือเป็นเพียงกลไกการโอนถ่ายกรรมสิทธิ์ที่ตั้งใจ 'หลบเลี่ยง' ข้อกฎหมาย เส้นทางการเงิน 119.5 ล้านบาทนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของการซื้อขายหุ้น แต่เป็น 'หลักฐานเชิงประจักษ์' ที่ศาลรัฐธรรมนูญใช้พิจารณาถึงความเชื่อมโยงระหว่างบุคคลและนิติบุคคล การตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่าธุรกรรมเหล่านี้มีความซับซ้อนและมีเงื่อนงำของการทำนิติกรรมอำพราง การหมุนเวียนเงินในลักษณะ Circular Flow ทำให้เกิดคำถามว่าเป็นการ 'เล่นแร่แปรธาตุ' เพื่ออำพรางตัวตนที่แท้จริงของผู้ถือหุ้นหรือไม่ คดีนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการตรวจสอบความโปร่งใสในการถือครองหุ้นของนักการเมือง และผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของระบบการเมืองโดยรวม การเปิดเผยเส้นทางการเงินนี้จะช่วยให้สาธารณชนได้รับทราบข้อเท็จจริงและสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับอนาคตทางการเมืองของประเทศ การตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันการทุจริตและรักษาความยุติธรรมในสังค
