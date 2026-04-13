เจรจาอิสลามาบัด: เมื่อการทูตแบบแยกห้องกลับมาอีกครั้งในความขัดแย้งตะวันออกกลาง

การเจรจาเพื่อลดความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ณ กรุงอิสลามาบัด โดยใช้เทคนิคการเจรจาแบบแยกห้อง (Proximity talks) ซึ่งเป็นรูปแบบการเจรจาที่ไม่เผชิญหน้ากันโดยตรง ดำเนินการโดยมีปากีสถานเป็นตัวกลาง บทความนี้จะเจาะลึกถึงรายละเอียดของการเจรจาครั้งนี้ รวมถึงการเปรียบเทียบกับกรณีศึกษา The London Conference 1939 ที่มีการใช้เทคนิคเดียวกัน และผลลัพธ์ของการเจรจาที่ไม่บรรลุข้อตกลง
11-12 เมษายน 2569 โลกกำลังจับตาดู การเจรจา เพื่อคลี่คลายความตึงเครียดครั้งสำคัญใน ตะวันออกกลาง ระหว่าง สหรัฐอเมริกา และ อิหร่าน โดยมีรัฐบาล ปากีสถาน เป็นผู้ประสานงานหลัก ณ กรุงอิสลามาบัด เมืองหลวงของ ปากีสถาน
การเจรจาครั้งนี้เป็นการเจรจาแบบแยกห้อง (Proximity talks) ซึ่งเป็นเทคนิคทางการทูตที่คู่ขัดแย้งไม่ได้เผชิญหน้ากันโดยตรง แต่จะอยู่ในห้องแยกกันและสื่อสารผ่านผู้ไกล่เกลี่ย เทคนิคนี้ถูกนำมาใช้เมื่อความสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีมีความตึงเครียดสูง หรือการเผชิญหน้าอาจส่งผลเสียต่อสถานะทางการเมืองของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
สถานที่จัดการเจรจาคือทำเนียบนายกรัฐมนตรีปากีสถาน ซึ่งเป็นอาคารที่ได้รับการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ภายในอาคารถูกแบ่งออกเป็นสองปีกอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้คณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายต้องเดินสวนกัน ปีกตะวันออกถูกจัดเตรียมไว้สำหรับคณะผู้แทนสหรัฐฯ นำโดย รองประธานาธิบดี เจ.ดี. แวนซ์ ในขณะที่ปีกตะวันตกถูกสงวนไว้สำหรับคณะผู้แทนอิหร่าน นำโดย โมฮัมหมัด บาเกอร์ กาลิบาฟ ประธานรัฐสภาอิหร่าน แต่ละห้องมีการติดตั้งจอภาพและระบบสื่อสารสายตรงไปยังกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และกรุงเตหะราน มีโต๊ะประชุมขนาดใหญ่ แต่เก้าอี้ฝั่งตรงข้ามจะว่างเปล่าเพื่อรอการสื่อสารจากอีกฝ่ายหนึ่ง
ห้องทำงานและห้องรับรองกลางของนายกรัฐมนตรีปากีสถาน เชห์บาซ ชารีฟ ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างสองปีก เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ส่งสาร เมื่อฝ่ายสหรัฐฯ มีข้อเสนอ นายกฯ ปากีสถานจะเดินทางจากปีกตะวันออกไปยังปีกตะวันตกเพื่อแจ้งให้อิหร่านทราบ และในทำนองเดียวกันเมื่อมีการตอบโต้กลับมา การรักษาความปลอดภัยเป็นไปอย่างเข้มงวด เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะควบคุมการเข้าออกอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลจากปีกหนึ่งข้ามไปยังอีกปีกหนึ่ง ยกเว้นเพียงตัวกลางและทีมงานประสานงานของปากีสถานเท่านั้น
การเจรจาในลักษณะนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ ในอดีตเคยมีการใช้ Proximity talks มาแล้วในการประชุม The London Conference 1939 ซึ่งจัดขึ้นโดยรัฐบาลอังกฤษระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ถึง 17 มีนาคม 2482 เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในปาเลสไตน์ก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง อังกฤษซึ่งปกครองปาเลสไตน์ในขณะนั้น กำลังเผชิญหน้ากับกลุ่มกบฏชาวอาหรับและการอพยพของชาวยิว อังกฤษต้องการความสงบในตะวันออกกลางเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับนาซีเยอรมัน จึงได้จัดการประชุมโดยเชิญทั้งสองฝ่ายมาเจรจาในกรุงลอนดอน
การเจรจาแบบ Proximity talks ถูกนำมาใช้เนื่องจากคณะผู้แทนฝ่ายอาหรับปฏิเสธที่จะนั่งร่วมโต๊ะกับคณะผู้แทนฝ่ายไซออนิสต์ มัลคอล์ม แมคโดนัลด์ รัฐมนตรีกระทรวงอาณานิคมของอังกฤษ ต้องทำหน้าที่เป็นคนกลาง เดินทางไปมาระหว่างสองห้องเพื่อนำข้อเสนอของแต่ละฝ่ายไปหารือกับอีกฝ่ายหนึ่ง แม้แต่ นายกรัฐมนตรี เนวิลล์ แชมเบอร์เลน ก็ต้องจัดพิธีเปิดการประชุมแยกกันเป็นสองรอบเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง
การเจรจาครั้งนั้นล้มเหลวเนื่องจากทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ ฝ่ายอาหรับต้องการเอกราชทันทีและยุติการอพยพของชาวยิว ในขณะที่ฝ่ายไซออนิสต์ต้องการให้อพยพชาวยิวอย่างต่อเนื่อง การเจรจาที่ไม่ประสบความสำเร็จนำไปสู่การประกาศนโยบายฝ่ายเดียวของอังกฤษในชื่อ “สมุดปกขาว” ปี ค.ศ. 1939 ซึ่งจำกัดจำนวนชาวยิวและควบคุมการซื้อที่ดินเพื่อรักษาความสงบในพื้นที่
วันเวลาได้หมุนเวียนเปลี่ยนไป Proximity talks ถูกนำกลับมาใช้อีกครั้งในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่กรุงอิสลามาบัด แต่ผลลัพธ์ก็คือการที่ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติสงครามได้เช่นกัน
