เจรจาสหรัฐฯ-อิหร่าน 21 ชม. ล้มเหลว! ทรัมป์พร้อมลุยรอบใหม่ เนทันยาฮูชี้สงครามยังไม่จบ

การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่กรุงอิสลามาบัด ล้มเหลว หลังใช้เวลานาน 21 ชั่วโมง สหรัฐฯ ยื่นเงื่อนไขให้ยุติโครงการนิวเคลียร์ ขณะที่อิหร่านต้องการการรับประกันความมั่นคง ทรัมป์พร้อมเดินหน้าต่อ เนทันยาฮูมองสงครามยังไม่สิ้นสุด
สถานการณ์ ความขัดแย้ง ระหว่าง สหรัฐอเมริกา และ อิหร่าน ยังคงตึงเครียด หลัง การเจรจา แบบมาราธอนนาน 21 ชั่วโมงที่กรุงอิสลามาบัด ประเทศปากีสถาน ล้มเหลวลงอย่างสิ้นเชิง การเจรจา ดังกล่าวเป็นการพบปะกันครั้งแรกอย่างเป็นทางการระหว่างตัวแทนจากทั้งสองประเทศ ภายใต้กรอบเวลาการหยุดยิง 2 สัปดาห์ อย่างไรก็ตาม การเจรจา จบลงโดยไม่มีความคืบหน้า และส่งผลให้ตัวแทนทั้งสองฝ่ายเดินทางออกจากปากีสถานในทันที โดยไม่มีความชัดเจนว่าจะมี การเจรจา ครั้งต่อไปเมื่อใด การเจรจา เริ่มต้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน และใช้เวลานานกว่า 21 ชั่วโมง
การเจรจาเป็นไปอย่างเข้มข้น มีการพักเบรกเป็นระยะเพื่อรับประทานอาหาร ในช่วงท้ายของการเจรจา ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนเอกสารข้อความเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น แต่ดูเหมือนว่าความเห็นจะแตกต่างกันอย่างมาก สหรัฐอเมริกาได้ยื่นข้อเสนอและเงื่อนไขต่างๆ ในขณะที่อิหร่านได้นำเสนอเอกสารจำนวนมาก รวมถึงรายละเอียดทางเทคนิคเกี่ยวกับความปลอดภัยของศูนย์พัฒนานิวเคลียร์ และยังมีการวางเงื่อนไขต่างๆ ไว้ล่วงหน้า สหรัฐอเมริกาได้เสนอเงื่อนไขหลักๆ ได้แก่ การยุติโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน การส่งมอบแร่ยูเรเนียมที่เสริมสมรรถนะ การจำกัดจำนวนและพิสัยทำการของขีปนาวุธ การยุติการสนับสนุนกองกำลังติดอาวุธในภูมิภาค และการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ในขณะที่อิหร่านได้ตั้งเงื่อนไข ได้แก่ การไม่ถูกคุกคามในอนาคต การควบคุมช่องแคบฮอร์มุซ การยอมรับสิทธิในการเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียม การยกเลิกคว่ำบาตร การเรียกค่าปฏิกรรมสงครามจากสหรัฐอเมริกา และการยุติการสู้รบทุกแนวรบ รวมถึงในเลบานอน ระหว่างการเจรจา อิหร่านแสดงความสงสัยในอำนาจในการตัดสินใจของรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ เนื่องจากมีการติดต่อสอบถามประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ถึง 12 ครั้ง และนายกรัฐมนตรีอิสราเอลอีกครั้ง นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยังได้เสนอที่จะเจรจากับอิสราเอลให้ยุติการโจมตีกรุงเบรุต เมืองหลวงของเลบานอน ซึ่งอิหร่านต้องการให้ยุติการโจมตีในทันที หลังจากการเจรจาสิ้นสุดลง นายเจดี แวนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้แถลงข่าวร่วมกับนายสตีฟ วิตคอฟฟ์ ทูตพิเศษของสหรัฐฯ และนายจาเร็ด คุชเนอร์ ลูกเขยของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดยระบุว่า แม้จะมีการหารืออย่างจริงจัง แต่ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ สหรัฐฯ ได้ชี้แจงถึงขอบเขตที่ไม่สามารถข้ามได้ และสิ่งที่สามารถอำนวยความสะดวกได้ แต่อิหร่านปฏิเสธข้อเสนอต่างๆ เมื่อถูกถามถึงประเด็นที่ไม่ได้รับการยอมรับ นายแวนซ์ปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดเพิ่มเติม สหรัฐฯ ยังคงหวังว่าอิหร่านจะยุติการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ และยืนยันว่าได้มีการหารือกับประธานาธิบดีอย่างต่อเนื่อง ด้านนายโดนัลด์ ทรัมป์ อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวว่าพร้อมที่จะดำเนินการในรอบต่อไป และมั่นใจว่าเส้นทางเศรษฐกิจจะเปิดขึ้นในเร็วๆ นี้ ในขณะที่นายเบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล คาดการณ์ว่าสงครามกับอิหร่านยังไม่สิ้นสุด และอิสราเอลยังคงถูกล้อมกรอบด้วยความขัดแย้งในภูมิภาค เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางกลับมาสู่จุดที่ไม่แน่นอนอีกครั้ง การเจรจาที่ล้มเหลวสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างมากในจุดยืนของทั้งสองฝ่าย และความซับซ้อนของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโครงการนิวเคลียร์ ความมั่นคงในภูมิภาค และบทบาทของกลุ่มต่างๆ ในความขัดแย้
สหรัฐอเมริกา อิหร่าน การเจรจา นิวเคลียร์ ความขัดแย้ง
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Barron Trump สร้างรายได้ 80 ล้านดอลลาร์จากคริปโต: ทายาททรัมป์กับเส้นทางสู่การลงทุนระดับพันล้าน?Forbes รายงานว่า Barron Trump บุตรชายของ Donald Trump สร้างผลกำไรกว่า 80 ล้านดอลลาร์จากการลงทุนในโทเค็น WLFI แม้ยังไม่ถึง 21 ปี ข้อมูลเจาะลึกเกี่ยวกับความสำเร็จของเขา บทบาทของครอบครัวทรัมป์ และข้อกังวลเกี่ยวกับโครงการ WLFI
Read more »
JD Vance ประกาศสหรัฐฯ-อิหร่านไม่บรรลุข้อตกลง หลังคุยกัน 21 ชั่วโมง ตลาดคริปโตร่วงทันทีสรุปข่าว รองประธานาธิบดี JD Vance ประกาศว่าคณะผู้แทนสหรัฐฯ ถอนตัวออกจากกรุงอิสลามาบัดโดยไม่สามารถบรรลุข้อตกลงใด ๆ หลังใช้เวลาเจรจายาวนานถึง 21 ชั่วโมง
Read more »
สหรัฐฯ ล้มเหลวเจรจาอิหร่าน ปมข้อตกลงนิวเคลียร์และเส้นทางขนส่งรอง ปธน.สหรัฐฯ เผยทีมเจรจาออกจากปากีสถาน หลังเจรจาอิหร่าน 21 ชม. ล้มเหลว เหตุอิหร่านไม่ยอมรับเงื่อนไขสหรัฐฯ โดยเฉพาะเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ การเจรจาอาจส่งผลต่อข้อตกลงหยุดยิงและเส้นทางช่องแคบฮอร์มุซ
Read more »
นักท่องเที่ยวทยอยเล่นน้ำสงกรานต์สีลมวันแรกคึกคักเปิดฉากวันแรก 'สงกรานต์สีลม' นักท่องเที่ยวทยอยเดินทางเข้าพื้นที่เล่นน้ำ ปิดถนนถึง 21.00 น.
Read more »
“แข้งเทพ” บุกมาพ่าย “สวาทแคท” 1-0 ศึกไทยลีก 1 2025/26 นัดที่ 21Independent News Network Thailand
Read more »