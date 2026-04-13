เจรจาสหรัฐฯ-อิหร่าน 21 ชม. ล้มเหลว! ทรัมป์พร้อมลุยรอบใหม่ เนทันยาฮูชี้สงครามยังไม่จบ

สหรัฐอเมริกาอิหร่านการเจรจา
📆4/13/2026 1:38 AM
📰Thairath_News
การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่กรุงอิสลามาบัด ล้มเหลว หลังใช้เวลานาน 21 ชั่วโมง สหรัฐฯ ยื่นเงื่อนไขให้ยุติโครงการนิวเคลียร์ ขณะที่อิหร่านต้องการการรับประกันความมั่นคง ทรัมป์พร้อมเดินหน้าต่อ เนทันยาฮูมองสงครามยังไม่สิ้นสุด

สถานการณ์ ความขัดแย้ง ระหว่าง สหรัฐอเมริกา และ อิหร่าน ยังคงตึงเครียด หลัง การเจรจา แบบมาราธอนนาน 21 ชั่วโมงที่กรุงอิสลามาบัด ประเทศปากีสถาน ล้มเหลวลงอย่างสิ้นเชิง การเจรจา ดังกล่าวเป็นการพบปะกันครั้งแรกอย่างเป็นทางการระหว่างตัวแทนจากทั้งสองประเทศ ภายใต้กรอบเวลาการหยุดยิง 2 สัปดาห์ อย่างไรก็ตาม การเจรจา จบลงโดยไม่มีความคืบหน้า และส่งผลให้ตัวแทนทั้งสองฝ่ายเดินทางออกจากปากีสถานในทันที โดยไม่มีความชัดเจนว่าจะมี การเจรจา ครั้งต่อไปเมื่อใด การเจรจา เริ่มต้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน และใช้เวลานานกว่า 21 ชั่วโมง

การเจรจาเป็นไปอย่างเข้มข้น มีการพักเบรกเป็นระยะเพื่อรับประทานอาหาร ในช่วงท้ายของการเจรจา ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนเอกสารข้อความเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น แต่ดูเหมือนว่าความเห็นจะแตกต่างกันอย่างมาก สหรัฐอเมริกาได้ยื่นข้อเสนอและเงื่อนไขต่างๆ ในขณะที่อิหร่านได้นำเสนอเอกสารจำนวนมาก รวมถึงรายละเอียดทางเทคนิคเกี่ยวกับความปลอดภัยของศูนย์พัฒนานิวเคลียร์ และยังมีการวางเงื่อนไขต่างๆ ไว้ล่วงหน้า สหรัฐอเมริกาได้เสนอเงื่อนไขหลักๆ ได้แก่ การยุติโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน การส่งมอบแร่ยูเรเนียมที่เสริมสมรรถนะ การจำกัดจำนวนและพิสัยทำการของขีปนาวุธ การยุติการสนับสนุนกองกำลังติดอาวุธในภูมิภาค และการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ในขณะที่อิหร่านได้ตั้งเงื่อนไข ได้แก่ การไม่ถูกคุกคามในอนาคต การควบคุมช่องแคบฮอร์มุซ การยอมรับสิทธิในการเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียม การยกเลิกคว่ำบาตร การเรียกค่าปฏิกรรมสงครามจากสหรัฐอเมริกา และการยุติการสู้รบทุกแนวรบ รวมถึงในเลบานอน ระหว่างการเจรจา อิหร่านแสดงความสงสัยในอำนาจในการตัดสินใจของรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ เนื่องจากมีการติดต่อสอบถามประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ถึง 12 ครั้ง และนายกรัฐมนตรีอิสราเอลอีกครั้ง นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยังได้เสนอที่จะเจรจากับอิสราเอลให้ยุติการโจมตีกรุงเบรุต เมืองหลวงของเลบานอน ซึ่งอิหร่านต้องการให้ยุติการโจมตีในทันที หลังจากการเจรจาสิ้นสุดลง นายเจดี แวนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้แถลงข่าวร่วมกับนายสตีฟ วิตคอฟฟ์ ทูตพิเศษของสหรัฐฯ และนายจาเร็ด คุชเนอร์ ลูกเขยของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดยระบุว่า แม้จะมีการหารืออย่างจริงจัง แต่ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ สหรัฐฯ ได้ชี้แจงถึงขอบเขตที่ไม่สามารถข้ามได้ และสิ่งที่สามารถอำนวยความสะดวกได้ แต่อิหร่านปฏิเสธข้อเสนอต่างๆ เมื่อถูกถามถึงประเด็นที่ไม่ได้รับการยอมรับ นายแวนซ์ปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดเพิ่มเติม สหรัฐฯ ยังคงหวังว่าอิหร่านจะยุติการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ และยืนยันว่าได้มีการหารือกับประธานาธิบดีอย่างต่อเนื่อง ด้านนายโดนัลด์ ทรัมป์ อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวว่าพร้อมที่จะดำเนินการในรอบต่อไป และมั่นใจว่าเส้นทางเศรษฐกิจจะเปิดขึ้นในเร็วๆ นี้ ในขณะที่นายเบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล คาดการณ์ว่าสงครามกับอิหร่านยังไม่สิ้นสุด และอิสราเอลยังคงถูกล้อมกรอบด้วยความขัดแย้งในภูมิภาค เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางกลับมาสู่จุดที่ไม่แน่นอนอีกครั้ง การเจรจาที่ล้มเหลวสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างมากในจุดยืนของทั้งสองฝ่าย และความซับซ้อนของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโครงการนิวเคลียร์ ความมั่นคงในภูมิภาค และบทบาทของกลุ่มต่างๆ ในความขัดแย้

