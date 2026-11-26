เจพี มอร์แกน ชี้สัญญาณ Capitulation ของบิตคอยน์จากข้อมูล Strategy
เจพี มอร์แกน ประเมินสัญญาณ Capitulation ของบิตคอยน์ผ่านข้อมูล mNAV ของ Strategy ที่ร่วงลงต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ พร้อมเตือนความเสี่ยงจากเงินไหลออก ETF IBIT
รายงานวิเคราะห์ล่าสุดจาก JPMorgan ระบุถึงสัญญาณ Capitulation ของ Bitcoin ที่ปรากฏชัดเจนผ่านตัวชี้วัดมูลค่าของ Strategy ที่ดิ่งลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ โดยทีมวิจัยซึ่งนำโดย Nikolaos Panigirtzoglou ได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามรายงานของสื่อ The Block ซึ่งชี้ให้เห็นถึงแรงกดดันทางจิตวิทยาของนักลงทุนที่มีต่อสินทรัพย์ดิจิทัลที่กำลังมีการปรับฐานอย่างรุนแรงในขณะนี้
mNAV Strategy ร่วงต่ำสุดประวัติศาสตร์ 12 เปอร์เซ็นต์
ตัวเลข mNAV หรือ Multiple of Net Asset Value ของ Strategy ณ ปัจจุบันอยู่ที่ราว 0.88 เท่า ซึ่งหมายความว่าหุ้นของบริษัทกำลังซื้อขายในราคาต่ำกว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิประมาณ 12 เปอร์เซ็นต์ โดยตัวเลขนี้สะท้อนถึงส่วนต่างมูลค่าที่ติดลบเป็นสถิติใหม่ ซึ่งสวนทางกับช่วงปี 2024 ถึง 2025 ที่หุ้นของ Strategy เคยซื้อขายในราคาสูงกว่ามูลค่าสินทรัพย์หลายเท่าอย่างชัดเจนAlso readสื่อในเครือเนชั่น คว้า 5 รางวัล มูลนิธิปวีณาหงสกุล วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล
สถานการณ์ที่ตลาดให้มูลค่ากิจการต่ำกว่าราคาตลาดของ Bitcoin ที่บริษัทถืออยู่ แสดงให้เห็นถึงความไม่เชื่อมั่นของนักลงทุนต่อกลยุทธ์การลงทุนที่ถือครอง Bitcoin มากที่สุดในกลุ่มบริษัทจดทะเบียน ซึ่งแม้ Bitcoin จะสามารถดีดตัวขึ้นสู่ระดับราคาประมาณ 60,407 ดอลลาร์สหรัฐ แต่แรงกดดันจากส่วนต่างมูลค่าที่หดตัวลงยังคงเป็นปัจจัยลบที่กดดันราคาหุ้นอย่างต่อเนื่อง
เงินไหลออก IBIT BlackRock ตอกย้ำแรงขายระยะสั้น
นอกเหนือจากข้อมูลของ Strategy แล้ว JPMorgan ยังระบุอีกว่ากองทุน IBIT ของ BlackRock ยังคงมีเงินไหลออกอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีช่วงเวลาที่นักลงทุนรายย่อยย้ายเงินจากกองทุนคริปโตไปลงในกองทุนรวมตราสารหนี้หรือ ETF กลุ่มหุ้นก็ตาม ซึ่งการไหลออกของเงินทุนจากกองทุนขนาดใหญ่เช่น IBIT ถือเป็นเครื่องยืนยันถึงแรงขายที่ยังคงมีอยู่และยังไม่สิ้นสุดในวัฏจักรตลาดปัจจุบัน
นักวิเคราะห์มองว่าในทางเทคนิคว่าคำว่า Capitulation มักหมายถึงช่วงเวลาที่ผู้ขายเริ่มหมดแรงหลังจากตื่นตระหนกขายหุ้น ซึ่งอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าตลาดกำลังเข้าใกล้จุดต่ำสุดแล้ว แต่ในระยะสั้นแรงกดดันจากเทรนด์ขาลงยังคงมีอยู่อย่างชัดเจน จึงยังไม่แนะนำให้รีบเข้าไปจับซื้อเนื่องจากปัจจัยลบยังคงเด่นชัดกว่าปัจจัยบวก
ต้นทุนผลิต Bitcoin 86,000 ดอลลาร์ กดดันเหมืองแร่
นอกจากกระแสเงินทุนที่ไหลออกจากตลาดแล้ว JPMorgan ยังเตือนเรื่องระดับราคา Bitcoin ที่ยังต่ำกว่าต้นทุนการผลิตที่บริษัทประเมินไว้ราว 86,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นระดับราคาที่สูงกว่าราคาตลาดปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้บริษัทเหมืองขุด Bitcoin ที่มีต้นทุนการผลิตสูงกำลังเผชิญกับปัญหาแรงกดดันด้านสภาพคล่องทางการเงินอย่างหนัก
การที่ราคาตลาดอยู่ที่ระดับ 60,407 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งต่ำกว่าต้นทุนการผลิตรวมอย่างมีนัยสำคัญ ส่อแววว่าผู้ผลิตที่มีประสิทธิภาพต่ำอาจต้องเริ่มขายสินทรัพย์ที่มีอยู่เพื่อรักษาสภาพคล่องหรือหยุดดำเนินการ ซึ่งสถานการณ์นี้สามารถสร้างแรงขายเพิ่มเติมจากซัพพลายของสินทรัพย์ที่ถูกกดดันจากต้นทุนที่สูงเกินจริง ส่งผลให้ผู้ซื้อขายรายย่อยต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงจากการปรับฐานราคาอย่างลึกซึ้ง
เตือนนโยบายขาย Bitcoin ของ Strategy สิ้นสุดความเชื่อมั่น
ประเด็นสำคัญที่ JPMorgan เตือนนักลงทุนให้จับตาอย่างใกล้ชิดคือนโยบายการขาย Bitcoin ของ Strategy ที่อาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตลาดในระยะยาว โดยเฉพาะเมื่อตัวเลข mNAV ที่ดิ่งลงอย่างรวดเร็วจนติดลบเป็นประวัติการณ์สะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนสถาบันเริ่มถอนความเชื่อมั่นจากกลยุทธ์การถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทรายนี้
การที่เงินไหลออกจากกองทุน ETF ขนาดใหญ่อย่าง IBIT คู่ขนานไปกับส่วนต่างมูลค่าที่ดิ่งลงของ Strategy สร้างภาพรวมของตลาดที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ซึ่งนักลงทุนควรเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดแรงขายเพิ่มเติมหากราคาไม่สามารถรักษาระดับต้นทุนการผลิตไว้ได้ ซึ่งการตัดสินใจซื้อหรือขายในปัจจุบันจึงต้องอาศัยการวิเคราะห์ความเปราะบางของสภาพคล่องในตลาดอย่างละเอียดรอบคอบ
เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่Read the full story at siamblockchain
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy