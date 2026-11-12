เจนเซ่น หวง ลาออกซีอีโอ เอ็นวิเดีย หลังพัวพันเรื่องอื้อฉาว
เจนเซ่น หวง อดีตซีอีโอ เอ็นวิเดีย ประกาศลาออกจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการ หลังตกเป็นประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัว ส่งผลให้หุ้นบริษัทร่วงลงกว่า 4.3%
เจนเซ่น หง (Jensen Huang) อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ซีอีโอ ของบริษัท เอ็นวิเดีย (NVIDIA) ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการแล้วในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2023 หลังจากข่าวลือเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ผิดไปจากข้อเท็จจริงแพร่กระจายอย่างกว้างขวางในสังคมธุรกิจและเทคโนโลยีทั่วโลก
การตัดสินใจถอนตัวจากตำแหน่งสูงสุดของบริษัทผู้ผลิตชิปกราฟิกและปัญญาประดิษฐ์รายนี้ เกิดขึ้นหลังจากมีรายงานข่าวจากสำนักข่าวรอยเตอร์ส อ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดว่า เจนเซ่น หง มีสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเป็นพิเศษกับพนักงานหญิงขององค์กร ซึ่งประเด็นดังกล่าวถูกขยายผลต่อมาจากข่าวลืออื้อฉาวก่อนหน้านี้ที่ว่า เขาอาจมีความสัมพันธ์กับหญิงสาวคนอื่นเพิ่มเติมอีกด้วยAlso readรมว.เกษตรฯ เตรียมชงมาตรการ พักหนี้เกษตรกร 3 ปี คาดใช้งบราว 4.3 พันล้านบาท
รายละเอียดความสัมพันธ์และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
รายงานข่าวระบุชัดเจนว่า หญิงสองคนที่มีการกล่าวถึงในประเด็นความใกล้ชิดของ เจนเซ่น หง ได้แก่ อลิซ หง (Alice Huang) ซึ่งหน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาเคยมีข้อสงสัยก่อนหน้านี้ว่าเธออาจมีสถานะเป็นสายลับหรือมีความเชื่อมโยงกับประเทศจีน รวมถึง คิมเบอรลี พาวเวลล์ (Kimberly Powell) รองประธานฝ่ายธุรกิจดูแลสุขภาพของ เอ็นวิเดีย ที่รับผิดชอบในภูมิภาคเอเชีย
ทั้งนี้ เมื่อสำนักข่าวติดต่อไปขอความคิดเห็นต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เอ็นวิเดีย ได้ออกมาปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องอื้อฉาวดังกล่าวอย่างสิ้นเชิง ส่วน คิมเบอรลี พาวเวลล์, เจนเซ่น หง และตัวแทนจากคณะกรรมการบริษัท ก็ไม่ได้ออกมาตอบรับคำร้องขอแสดงความเห็นจากสื่อมวลชนแต่อย่างใด
ปฏิกิริยาและการสอบสวนภายในบริษัท
ก่อนหน้านี้ ในถ้อยแถลงที่เปิดเผยออกมาเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน เจนเซ่น หง ได้สารภาพทางอ้อมว่ามีความสัมพันธ์กับ อลิซ หง ซึ่งเขาไม่ได้ระบุชื่อฝ่ายหญิงในแถลงการณ์ดังกล่าวอย่างชัดเจน แต่ยอมรับว่ามีความใกล้ชิดกันอย่างมาก อย่างไรก็ตาม การยอมรับดังกล่าวไม่ได้ช่วยชะลอแรงกดดันจากบอร์ดบริหารที่เริ่มมีท่าทีเข้มแข็งขึ้น
แรงกดดันที่มีต่อ เจนเซ่น หง วัย 63 ปี ซึ่งสถานะปัจจุบันสมรสแล้วนั้น ได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนนำไปสู่การตัดสินใจลาออกในที่สุด ในส่วนของคณะกรรมการบริหาร เอ็นวิเดีย ได้แต่งตั้งให้ โคเลตต์ เครสส์ (Colette Kress) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ขึ้นมาทำหน้าที่เป็นซีอีโอชั่วคราว ในระหว่างการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งอย่างถาวรในระยะยาว
กระบวนการสรรหาผู้นำใหม่และผลกระทบต่อตลาด
ขณะนี้คณะกรรมการบริหารของ เอ็นวิเดีย กำลังดำเนินการพิจารณาผู้สมัครจากทั้งภายในองค์กรและภายนอกบริษัท เพื่อหาบุคคลที่เหมาะสมที่สุดในการมารับช่วงต่อ leadership ของบริษัทผู้นำด้านปัญญาประดิษฐ์ โดยก่อนหน้านี้ในช่วงต้นเดือน ตุลาคม บอร์ดบริหารได้เปิดการสอบสวนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ เจนเซ่น หง โดยเฉพาะประเด็นว่า เขาตกเป็นเป้าหมายของปฏิบัติการข่าวกรองต่างประเทศหรือไม่
ในการสอบสวนครั้งนั้น ซึ่งนำโดยกรรมการอิสระและที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายจากภายนอก บอร์ดบริหารยังเคยแสดงออกถึงความเชื่อมั่นในตัว เจนเซ่น หง อยู่บ้าง แต่สถานการณ์เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงหลังจากข่าวลือความสัมพันธ์ส่วนตัวปะทุขึ้นและได้รับการยืนยันความเกี่ยวข้อง
ผลกระทบทางการเงินจากการลาออกของอดีตซีอีโอมีให้เห็นอย่างชัดเจนในตลาดหุ้น โดยหุ้นของ เอ็นวิเดีย ปิดลบถึง 4.3% ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2023 ซึ่งนับเป็นความผันผวนที่รุนแรง หลังจากช่วงหนึ่งของการซื้อขายหุ้นร่วงลงไปถึง 5.5%
มูลค่าตลาดของบริษัทสูญเสียมูลค่าไปมากว่า 30% ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตุลาคมที่หุ้นปรับตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แม้ว่าการลาออกของ เจนเซ่น หง อาจสร้างความปั่นป่วนให้กับอุตสาหกรรม AI ที่เขาเป็นผู้ช่วยสร้างรากฐานให้มั่นคง แต่ เอ็นวิเดีย ยังคงมีอำนาจทางการเงินมหาศาลที่สนับสนุนการเติบโตของคลาวด์คอมพิวติ้งและศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์อย่างต่อเนื่อง
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