เจนเซ่น หงวน บริษัทยูวีดีไอเอช วิกฤตความสัมพันธ์สหรัฐฯ-จีน
เจนเซ่น หงวน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารยูวีดีไอเอช ตกเป็นข่าวชู้สาวส่งผลต่อข้อตกลงสงบศึกการค้าสหรัฐฯ-จีนที่จะสิ้นสุดในปี 2027 ตลาดเอเชียปรับตัวลงรับความเสี่ยง
เจนเซ่น หงวน ซีอีโอของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่อย่างยูวีดีไอเอช ตกเป็นศูนย์กลางของข่าวอื้อฉาวเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัว ซึ่งส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจระดับโลกที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงหยุดยิงทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนที่กำลังจะหมดอายุในวันที่ 10 มกราคมปี 2027 ความสัมพันธ์ทวิภาคีในขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงที่ไม่ราบรื่น และเหตุการณ์นี้กำลังถูกมองว่าเป็นตัวทดสอบความมั่นคงของพันธมิตรทั้งสองมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกในยามที่ความสัมพันธ์ตึงเครียด
กลไกข้อตกลงหยุดยิงการค้า
การต่ออายุของข้อตกลงดังกล่าวขึ้นอยู่กับว่าสหรัฐอเมริกาจะระงับมาตรการจำกัดการส่งออกเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงไปยังจีนหรือไม่ หงวนมีบทบาทสำคัญในฐานะตัวเชื่อมสองมหาอำนาจ โดย lobbying อย่างหนักเพื่อให้สหรัฐฯ ผ่อนคลายการส่งออกเทคโนโลยีที่แบกเศรษฐกิจโลกไปยังจีน เดวิด เพอร์ดู เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศจีน ส่งสัญญาณเมื่อ 11 พฤศจิกายน ว่าเรื่องอื้อฉาวนี้กำลังทดสอบความสัมพันธ์ทวิภาคีในช่วงเวลาที่ไม่ราบรื่นอยู่แล้ว รายงานล่าสุดระบุว่าหงวนไม่ได้มีชู้แค่คนเดียว แต่มีหลายคน รวมถึงหญิงคนหนึ่งที่ถูกสงสัยว่าอาจเป็นสายลับให้กับจีนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา ทำให้เกิดความกังวลต่ออนาคตของเขาอย่างมากAlso readเราจะได้เห็นอะไรใหม่ เมื่อประเทศไทยเป็นสนามแรกของยุคใหม่โมโตจีพี?
ปฏิกิริยาจากฝ่ายต่างๆ และความขัดแย้ง
ข้อมูลจากบุคคลที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ระบุว่า คณะกรรมการบริหารของยูวีดีไอเอชกำลังมองหาคนมาแทนหงวนแล้ว สำหรับบางคนในปักกิ่งให้ความสนใจเรื่องจังหวะที่มีการเปิดเผยเรื่องนี้ รายงานเรื่องชู้เพิ่งปรากฏชัดเจนหลังจากพรรครีพับลิกันพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งกลางเทอม ทำให้ทรัมป์อ่อนแอลง ทรัมป์เป็นผู้สนับสนุนซีอีโอยูวีดีไอเอชมานาน หนึ่งในบุคคลที่มีอำนาจมากที่สุดด้านปัญญาประดิษฐ์ของสหรัฐอเมริกา หู ซี่จิน อดีตบรรณาธิการบริหารของโกลบอลไทม์ส อ้างว่าการรั่วไหลของข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองสหรัฐนั้น มีแรงจูงใจทางการเมืองที่วางแผนไว้ล่วงหน้า หวังอี้เหว่ย นักการทูตจีนและผู้อำนวยการสถาบันกิจการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเหรินหมิน กล่าวว่าจีนกำลังได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งภายในของสหรัฐอเมริกา พรรคเดโมแครตพลิกสถานการณ์ได้อย่างน่าทึ่งในการเลือกตั้งกลางเทอม ไม่ใช่แค่เพราะการต่อต้านทรัมป์เท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงกระแสต่อต้านพันธมิตรระหว่างยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของซิลิคอนวัลลีย์และกลุ่มทุนทางการเงินด้วย
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและการค้า
แม้ในปัจจุบันยังไม่มีสัญญาณว่าเรื่องยูวีดีไอเอชจะทำให้การสงบศึกการค้าต้องหยุดชะงัก สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐ ซึ่งดูแลความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐกับจีน ยกย่องความคืบหน้าในความสัมพันธ์ในสัปดาห์นี้ในงานที่จัดขึ้นร่วมกับเซี่ย เฟิง เอกอัครราชทูตจีนประจำวอชิงตัน ไม่ว่ากรณีใดย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก โดยมูลค่าการค้าสินค้าและบริการระหว่างสหรัฐและจีนซึ่งสูงถึงราว 5 แสนล้านดอลลาร์ต่อปีนั้นตกอยู่ในความเสี่ยง ในขณะเดียวกันทั้งสองฝ่ายใกล้จะถึงกำหนดเส้นตายสำหรับการต่ออายุข้อตกลงหยุดพักความขัดแย้งระหว่างกัน เมื่อสี จิ้นผิง เป็นเจ้าภาพการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก ที่เมืองเซินเจิ้นในสัปดาห์หน้า ในระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2026 นักลงทุนจะจับตาดูสัญญาณจากทรัมป์เกี่ยวกับการควบคุมการส่งออกเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิด
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและการลงทุน
หงวนได้รับการรับรองในสัปดาห์นี้ว่าเป็น "คนน่าเชื่อถือ" และในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา หงวนได้ขึ้นเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวันร่วมคณะไปกับผู้นำสหรัฐในช่วงสุดท้ายระหว่างการแวะเติมน้ำมันที่แองเคอเรจ ตามคำเชิญส่วนตัวของประธานาธิบดี นักการเมืองและนักวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศของสหรัฐบางส่วนเรียกร้องให้ทำเนียบขาวตอบโต้ด้วยการกำหนดมาตรการควบคุมการส่งออกเพิ่มเติมเพื่อลดการไหลเวียนของเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูง ทางเลือกหนึ่งคือการใช้กฎ 50% ซึ่งระงับไว้จนถึงเดือนมกราคม ถูกคนในรัฐบาลทรัมป์บางคนมองว่าเป็นกุญแจสำคัญในการปิดช่องโหว่สำคัญเพื่อให้จีนไม่ได้ชิปเอไอขั้นสูงของสหรัฐไปครอบครอง เจฟฟ์ มูน ประธานบริษัท China Moon Strategies และอดีตผู้ช่วยผู้แทนการค้าสหรัฐในด้านการค้าจีนกล่าวว่า นี่คือการทดสอบครั้งแรกสำคัญของข้อตกลงพักรบการค้า หากเป็นเรื่องจริงที่หน่วยจารกรรมของจีนพยายามหรือได้ขโมยเทคโนโลยีของยูวีดีไอเอชไปแล้ว สหรัฐก็ต้องตอบโต้
สถานการณ์ในตลาดหุ้นและการสรรหาผู้แทน
หุ้นของบริษัทด้านปัญญาประดิษฐ์ในจีนปรับตัวลดลงในวันที่ 12 พฤศจิกายน ท่ามกลางความกังวลว่าการเข้าถึงชิปขั้นสูงของผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่อาจได้รับผลกระทบ ในขณะเดียวกันสหรัฐเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการส่งออก โดยหุ้นของ Alibaba Group Holding Ltd. ร่วงลง 6.8% ซึ่งเป็นปรับตัวลดลงมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม ส่วนหุ้นของ Z.AI Co. ปรับตัวลดลง 9.1% ด้านไมเคิล เต็ง นักวิเคราะห์เทคโนโลยีด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองของ Bloomberg กล่าวว่า การลาออก หรือการลงจากตำแหน่งของหงวน อาจทำให้นิวเดียรักษาความได้เปรียบในการก้าวล้ำนำหน้าด้านชิปและระบบเอไอยากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังจะทำให้เสียงคัดค้านที่ทรงอิทธิพลที่สุดในอุตสาหกรรมต่อมาตรการควบคุมการส่งออกไปยังประเทศจีนที่เข้มงวดขึ้นของสหรัฐอ่อนกำลังลงอีกด้วย แหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับสถานการณ์เปิดเผยกับบลูมเบิร์กว่า คณะบริษัทนิวเดียร่วมมือกับบริษัทภายนอกเพื่อสรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทนที่หงวน
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy